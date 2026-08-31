Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pro čtyři fabriky nemá VW využití, přiznalo vedení. Odboráři vyhrožují

Autor: ,
  15:49
V automobilovém koncernu Volkswagen (VW) v Německu končí série setkání vedení se zaměstnanci. Závodní rada se v pondělí 31. srpna sešla v Hannoveru, v upynulém týdnu se o budoucnosti krizí zmítaného podniku jednalo v sedmi dalších továrnách po celé zemi.

Šéf vlivného odborového svazku IG Metall v Dolním Sasku, kde koncern sídlí, uvedl, že se podle něj schyluje ke konfliktu mezi zaměstnanci a vedením.

Vlevo Thorsten Gröger, šéf vlivného odborového svazku IG Metall v Dolním Sasku a Stavros Christidis, předseda podnikové rady společnosti Volkswagen Užitkové vozy, hovoří během tiskového prohlášení před závodem Volkswagen Užitkové vozy. Ve společnosti Volkswagen končí série mimořádných setkání mezi představenstvem a zaměstnanci podnikovou schůzí v závodě v Hannoveru. (31. srovna 2026)
Zaměstnanci závodu Volkswagen ve Zwickau se shromažďují před branami továrny před návštěvou generálního ředitele uprostřed sporu o nová opatření na snižování nákladů. 26. srpna 2026
Volkswagen Grouo čelí hluboké krizi. Vedení německého koncernu pracuje na restrukturalizaci.
Volkswagen Group čelí hluboké krizi. Vedení německého koncernu pracuje na restrukturalizaci. V popředí vlajka s logem odborového svazu IG Metall
Generální ředitel Oliverem Blumem projíždí kolem zaměstnanců závodu Volkswagenu ve Zwickau. Blume navštěvuje závod v Sasku uprostřed sporu o nová opatření na snižování nákladů. 26. srpna 2026
13 fotografií

Minulý týden v úterý začala série setkání vedení VW se zaměstnanci německých továren, a to ve formátu takzvaných závodních rad. Nejprve se uskutečnily v sídle koncernu ve Wolfsburgu a pak v Braunschweigu, Emdenu a Cvikově (Zwickau), Saské Kamenici (Chemnitz), Kasselu-Baunatalu a Salzgitteru.

Plánované shromáždění zaměstnanců v drážďanské Skleněné manufaktuře se nakonec nekonalo. Poslední závodní rada se sešla v pondělí 31. srpna v Hannoveru. Podle agentury Reuters na ní finanční ředitel koncernu Arno Antlitz řekl, že vedení udělá vše, co je v jeho silách, aby zachránilo pracovní místa. Pro čtyři závody ale není po roce 2030 využití.

Zwickau v nejistotě spílá vedení VW. Proslavil ho trabant, zabíjí ho elektro

Z interních setkání neuniklo na veřejnost mnoho informací. Šéf koncernu Oliver Blume ale podle Reuters mimo jiné vyzýval, aby některé továrny zintenzivnily snahu o úspory. Například v Emdenu řekl, že náklady na výrobu jsou ve srovnání s konkurencí stále příliš vysoké.

Továrně v Emdenu hrozí uzavření stejně jako závodu v saském Zwickau. Zástupce odborového svazu IG Metall ve Zwickau Thomas Knabel po závodní radě řekl, že Blume neodpověděl na rozhodující otázky o budoucnosti.

Na shromáždění zaměstnanců VW se sešlo přes 10 000 lidí, na šéfa bučeli

Krize

Německý automobilový koncern Volkswagen se ocitl v krizi. Firma se podle šéfa koncernu Blumeho potýká s americkými cly, propadem odbytu na čínském trhu, dopady konfliktů na Blízkém východě, ale i s vysokými náklady na výrobu v německých závodech.

Koncern proto podle něj musí projít rozsáhlou restrukturalizací. Kromě Emdenu a Zwickau nemá VW podle dřívějších vyjádření konkurenceschopné využití ani pro továrny v Hannoveru a Neckarsulmu. Například továrna v Osnabrücku by mohla přejít na výrobu pro zbrojní průmysl.

Vedení koncernu chce v příštích letech v Německu proti původně plánovaným 50 000 pracovních míst zrušit dalších možná 50 000, podle některých zdrojů ale až 90 000 míst. Volkswagen ve své výroční zprávě za loňský rok uvádí, že celkový počet zaměstnanců činil celosvětově přibližně 663 000.

V německém autoprůmyslu je nejmíň lidí za posledních dvacet let

„Vše nasvědčuje tomu, že se schyluje ke konfliktu,“ řekl Thorsten Gröger, který vede odborový svaz IG Metall v Dolním Sasku, kde koncern sídlí.

Gröger především kritizoval, jakým způsobem vedení koncernu komunikuje navenek. „Takto se nevysílají pozitivní signály zákazníkům,“ řekl listu Neue Osnabrücker Zeitung. Eskalaci si podle něj odboráři nepřejí.

„Samozřejmě se na ni ale připravujeme,“ dodal. Upozornil, že do konce roku není možné z právních důvodů stávkovat. „V novém roce by ale teoreticky bylo možné vyzvat ke stávce,“ uvedl.

Součástí koncernu je i český podnik Škoda Auto. V červenci Škoda uvedla, že restrukturalizační plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity.

NÁZOR: Král je nahý a kasa prázdná. VW bojuje o přežití, je rozkradený jak ČKD

„Pomalu končí velmi horké léto, ale velmi horká situace koncernu Volkswagen nejenže nekončí, ale dostává se do stále kritičtější fáze, tzv. buď, anebo. To buď, anebo nelze specifikovat zcela přesně, ale existuje pouze jediné východisko: vyjít co nejrychleji z krize, zachovat pokud možno celistvý Volkswagen, určitě jeho jádro, a postupně do budoucna znovu expandovat,“ komentuje aktuální situaci magazín Škodovácký odborář. „Na této super akci se musí podílet všichni – kmenoví zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, dodavatelé a zejména vedení koncernu Volkswagen s důraznou podporou majitelů, akcionářů. Bohužel koncern Volkswagen už dva, tři roky pouze tlačí problémy před sebou a neřeší je. Na stole jsou nejasné vize, plány, obavy z rázných dobrých řešení.“

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Jurský automobilový park. Tito dinosauři se stále vyrábějí

UAZ 2206 "Buchanka“

Obvyklý životní cyklus konkrétních typů aut je dlouhý přibližně šest až osm let. Nic z toho však neplatí pro fascinující automobily z tohoto článku, které se vyrábějí s nezměněnou konstrukcí 20, 30,...

Vémola prodává svůj bestiální mercedes draho. Příplatek za slávu je skoro milion

Karlos Terminátor Vémola a jeho vozový park

Nezmeškejte šanci získat auto, které řídila samotná legenda! Už několik týdnů se takto snaží prodat svou „bestii“ zápasník ve výslužbě Karlos „Terminátor“ Vémola. Svůj mohutně upravený Mercedes G...

Nejžádanější elektroojetiny v Česku: atraktivní škodovky, legendy i obři za milion

Dvě karosářské verze Škody Enyaq RS iV

Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza českého trhu ojetin, kterou exkluzivně pro iDNES.cz zpracovala platforma Carvago, zaměřená na online...

A pak si stěžujte, že je v šalině či metru narváno. Jinde je vedro jen začátek

Momentka z indického Rádžastánu. Říká se, že ve dvou se to lépe táhne. Tady...

Počet míst k sezení? Ten je v Myanmaru nebo Pákistánu jen velmi nezávazným a volným doporučením. Prohlédněte si fotografie, na kterých se pasažéři vezou uvnitř, na střeše i zvenčí vozidel, protože...

Chodí si do práce hrát s Legem, až ho od skládání bolí ruce

LEGO a Koenigsegg představují nový model Sadair’s Spear

„Náš funkční Koenigsegg z LEGO Technic tvoří přes 320 tisíc kostiček. Sloupky a detaily jsme ladili měsíce,“ popisuje v exkluzivním rozhovoru pro iDNES.cz Lubor Zelinka, český designér, který tráví...

Pro čtyři fabriky nemá VW využití, přiznalo vedení. Odboráři vyhrožují

Volkswagen Grouo čelí hluboké krizi. Vedení německého koncernu pracuje na...

V automobilovém koncernu Volkswagen (VW) v Německu končí série setkání vedení se zaměstnanci. Závodní rada se v pondělí 31. srpna sešla v Hannoveru, v upynulém týdnu se o budoucnosti krizí zmítaného...

31. srpna 2026  15:49

Pistáciové fabie jsou fenomén, na víkendový sraz dorazil i unikátní sedan

Pistáciové fabie kam se podíváš. Sedan patří k raritám

Pistáciová fabia je specifický český fenomén. Má vlastní stránku na Wikipedii, profily na sociálních sítích, klub příznivců, co si říká Pistáciová mafie… a dokonce i sraz. Konal se o uplynulém...

31. srpna 2026,  aktualizováno  12:40

Čínské značky mohou do deseti let v Evropě vyrábět 1,5 milionu aut ročně

Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to...

Čínské automobilky do deseti let zřejmě výrazně zvýší objem výroby aut přímo v Evropě. Letos by měly v Evropě vyrobit kolem 90 tisíc aut, do roku 2030 by se však výroba mohla zvýšit na jeden milion a...

31. srpna 2026

Nejžádanější elektroojetiny v Česku: atraktivní škodovky, legendy i obři za milion

Dvě karosářské verze Škody Enyaq RS iV

Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza českého trhu ojetin, kterou exkluzivně pro iDNES.cz zpracovala platforma Carvago, zaměřená na online...

31. srpna 2026

Takové automuzeum jinde nemají. Cadillac tu zaparkoval i Elvis

Obrovské americké sedany s ploutvemi, exempláře z 50. let, tu parkují vedle...

Nikdy nemělo být turistickou atrakcí, muzeem veteránů nebo galerií automobilového umění. Nebylo tak zamýšleno. Přesto se tím nakonec stalo. Old Car City, vrakoviště u města White v americké Georgii...

30. srpna 2026

Rodiče a řidiči, čtěte! Mamataxi je zlo. Naučte děti chodit do školy

ilustrační snímek

„Prázdniny končí. Na silnice se vracejí děti. Řidiči musí ubrat plyn i ego,“ připomíná v rizikových poprázdninových dnech expert na dopravní bezpečnost Roman Budský z Platformy VIZE 0. Metodička...

30. srpna 2026

Žádné vysedávání po hospodách. Britský mladík dva roky renovoval parní válec

Šestadvacetiletý Cameron Stephenson věnoval od roku 2023 stovky hodin renovaci...

Dva roky a tisíce liber stálo restaurování stoletého parního válce. Šestadvacetiletý Cameron Stephenson věnoval od roku 2023 stovky hodin renovaci parního válce Marshall S-Type z roku 1928 ve své...

29. srpna 2026

Zwickau v nejistotě spílá vedení VW. Proslavil ho trabant, zabíjí ho elektro

Zaměstnanci závodu Volkswagen ve Zwickau se shromažďují před branami továrny...

Město Zwickau je považováno za kolébku automobilového průmyslu v Sasku. V dobách Německé demokratické republiky se proslavilo výrobou trabantů. Zaměstnanci Volkswagenu v tamní továrně žijí v...

29. srpna 2026

Těchto pět věcí řidiči v Česku ignorují nebo je neumějí. Děláte je také?

ilustrační snímek

Pravidlo zipu, rozjezd na zelenou, jízda v pruzích, přednost vozidel IZS a připojování na dálnici. Pět situací, ve kterých se řidič prozradí během několika vteřin. Vybrali jsme nešvary, se kterými se...

28. srpna 2026  11:05

Pokuty ze zahraničí do koše neházejte. Dožene vás a může to být drahé

Nic osobního, žádná skutečná pokuta. Jen takové malé připomenutí zaměstnancům,...

Pokutě se nemusíte vyhnout ani během letní dovolené. Nejvýhodnější variantou bývá uhradit finanční sankci ihned na místě. Pokud ale výzva k zaplacení přicestuje až do domácí poštovní schránky po...

28. srpna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na jeden zátah 1 400 kilometrů a nemusíte jet na naftu. Stačí plyn

Renault Symbioz LPG

Málokteré auto dnes zvládne dojet více než 1 000 kilometrů bez tankování. My jsme jedno takové, co zvládne těch kilometrů až 1 400, vyzkoušeli na cestě do jednoho z největších nizozemských vojenských...

28. srpna 2026

Jurský automobilový park. Tito dinosauři se stále vyrábějí

UAZ 2206 "Buchanka“

Obvyklý životní cyklus konkrétních typů aut je dlouhý přibližně šest až osm let. Nic z toho však neplatí pro fascinující automobily z tohoto článku, které se vyrábějí s nezměněnou konstrukcí 20, 30,...

28. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.