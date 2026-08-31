Šéf vlivného odborového svazku IG Metall v Dolním Sasku, kde koncern sídlí, uvedl, že se podle něj schyluje ke konfliktu mezi zaměstnanci a vedením.
Minulý týden v úterý začala série setkání vedení VW se zaměstnanci německých továren, a to ve formátu takzvaných závodních rad. Nejprve se uskutečnily v sídle koncernu ve Wolfsburgu a pak v Braunschweigu, Emdenu a Cvikově (Zwickau), Saské Kamenici (Chemnitz), Kasselu-Baunatalu a Salzgitteru.
Plánované shromáždění zaměstnanců v drážďanské Skleněné manufaktuře se nakonec nekonalo. Poslední závodní rada se sešla v pondělí 31. srpna v Hannoveru. Podle agentury Reuters na ní finanční ředitel koncernu Arno Antlitz řekl, že vedení udělá vše, co je v jeho silách, aby zachránilo pracovní místa. Pro čtyři závody ale není po roce 2030 využití.
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Z interních setkání neuniklo na veřejnost mnoho informací. Šéf koncernu Oliver Blume ale podle Reuters mimo jiné vyzýval, aby některé továrny zintenzivnily snahu o úspory. Například v Emdenu řekl, že náklady na výrobu jsou ve srovnání s konkurencí stále příliš vysoké.
Továrně v Emdenu hrozí uzavření stejně jako závodu v saském Zwickau. Zástupce odborového svazu IG Metall ve Zwickau Thomas Knabel po závodní radě řekl, že Blume neodpověděl na rozhodující otázky o budoucnosti.
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Krize
Německý automobilový koncern Volkswagen se ocitl v krizi. Firma se podle šéfa koncernu Blumeho potýká s americkými cly, propadem odbytu na čínském trhu, dopady konfliktů na Blízkém východě, ale i s vysokými náklady na výrobu v německých závodech.
Koncern proto podle něj musí projít rozsáhlou restrukturalizací. Kromě Emdenu a Zwickau nemá VW podle dřívějších vyjádření konkurenceschopné využití ani pro továrny v Hannoveru a Neckarsulmu. Například továrna v Osnabrücku by mohla přejít na výrobu pro zbrojní průmysl.
Vedení koncernu chce v příštích letech v Německu proti původně plánovaným 50 000 pracovních míst zrušit dalších možná 50 000, podle některých zdrojů ale až 90 000 míst. Volkswagen ve své výroční zprávě za loňský rok uvádí, že celkový počet zaměstnanců činil celosvětově přibližně 663 000.
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„Vše nasvědčuje tomu, že se schyluje ke konfliktu,“ řekl Thorsten Gröger, který vede odborový svaz IG Metall v Dolním Sasku, kde koncern sídlí.
Gröger především kritizoval, jakým způsobem vedení koncernu komunikuje navenek. „Takto se nevysílají pozitivní signály zákazníkům,“ řekl listu Neue Osnabrücker Zeitung. Eskalaci si podle něj odboráři nepřejí.
„Samozřejmě se na ni ale připravujeme,“ dodal. Upozornil, že do konce roku není možné z právních důvodů stávkovat. „V novém roce by ale teoreticky bylo možné vyzvat ke stávce,“ uvedl.
Součástí koncernu je i český podnik Škoda Auto. V červenci Škoda uvedla, že restrukturalizační plán koncernu nemá přímý dopad na její aktivity.
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„Pomalu končí velmi horké léto, ale velmi horká situace koncernu Volkswagen nejenže nekončí, ale dostává se do stále kritičtější fáze, tzv. buď, anebo. To buď, anebo nelze specifikovat zcela přesně, ale existuje pouze jediné východisko: vyjít co nejrychleji z krize, zachovat pokud možno celistvý Volkswagen, určitě jeho jádro, a postupně do budoucna znovu expandovat,“ komentuje aktuální situaci magazín Škodovácký odborář. „Na této super akci se musí podílet všichni – kmenoví zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, dodavatelé a zejména vedení koncernu Volkswagen s důraznou podporou majitelů, akcionářů. Bohužel koncern Volkswagen už dva, tři roky pouze tlačí problémy před sebou a neřeší je. Na stole jsou nejasné vize, plány, obavy z rázných dobrých řešení.“