Vysílá Rádio Jerevan? Ne aby se někdo pokusil toto auto okopírovat!

Vypadá to, jako by se vrátilo vysílání Rádia Jerevan. Za bývalého režimu si lidé zlepšovali náladu dotazy na tuto fiktivní rozhlasovou stanici. Nový výtvor ruského auta, který byl zaregistrován na patentovém úřadu, působí jako odpověď na otázku, zda je pravda, že v Rusku umí vytvořit stejně ošklivá auta jako na Západě. Umí, a navíc ještě ošklivější.

Patentové obrázky auta působí jako karikatura někdejších modelů VAZ-2104 a VAZ-2107, které známe i z našich silnic za „totáče“. Evidentně se ale má jednat o SUV, které kvůli jeho hranatým tvarům a některým detailům mnozí připodobňují k Tesle Cybertruck. Má totiž podobně řešený design disků či orámování výřezů kol. Snadno v něm lze vidět i jistou podobnost s Jeepem Grand Wagoneer, který se vyráběl od šedesátých až do počátku devadesátých let. Moderní techniku mají evidentně evokovat světlomety a koncová světla tohoto rustikálního SUV jsou v návrhu podobně jako u Hyundaie Ioniq 5 z pixelů, a ilustrují písmena N nebo V.

Podle telegramového kanálu Avtopotok je autorem patentů podnikatel z Kurska Ivan Ivanovič Suhar, který podal patentovou přihlášku loni na podzim, a ta byla schválena koncem ledna. Na voze prý pracoval víc než dva roky a investoval do něj vlastní finanční prostředky.

Návrh nového ruského auta byl údajně pojat jako elektromobil, a na jedné z vizualizací je vidět i situace, kdy má vůz připojený dobíjecí kabel. Na přídi je ale vidět mřížka chladiče, charakteristická pro vozy se spalovacím motorem. Že by se tedy jednalo o typickou ruskou dezinformaci? Podle slov svého tvůrce se ale jedná spíš o plug-in hybrid. V Rusku totiž většinou na dobíječky nenarazíte, ostatně mnohde nemají ani silnice.

Ve zlatém fondu ohyzdů

Hranaté tvary jdou do módy a z hlediska výroby se jedná o nejjednodušší řešení. Rovné plechy se na konci jen trochu ohnou. Tesla Cybetruck, u níž se jedná o nutnost, danou použitím velmi pevné nerezové oceli, toto téma opět oprášil. A mnozí designéři tyto jednoduché tvary milují.

„Na těchto typech autentických, poctivých, krabicovitých SUV je něco opravdu pěkného,“ říká tvůrce obří Kie EV9, uznávaný automobilový designér Karim Habib. „Když se dnes podíváte na Land Rover Defender, starý nebo nový, stále je na něm něco opravdu skvělého.“

Krásná zaoblená auta, která vypadají všechna stejně, ta již nikoho moc nezaujmou. Mnozí to tedy zkouší prorazit z druhé strany. Záměry zaujmout ošklivostí tu již byly. Zejména britský designér Ken Greenley ten svůj dovedl téměř k dokonalosti. Skvěle se mu to podařilo zejména s velkým MPV Ssangyong Rodius. Ten kraluje žebříčku nejošklivějších aut ještě po dlouhých letech. Činili se (a byli úspěšní) i tvůrci amerického Pontiacu Aztek, který také patří do „zlatého“ fondu automobilových ohyzdů. V Rusku tedy věrni Leninovu heslu „učit se, učit se, učit se“ evidentně jdou správnou cestou.

Nový ruský výtvor jde svým pojetím ve stopách staršího konceptu elektromobilu od ruského zbrojařského gigantu Kalašnikov, který proslavil samopal AK47. Ten se v novém mileniu rozhodl rozšířit své portfolio a kromě elektrické tříkolky Ovum, připomínající Renault Twizy, a čtyřkolový prototyp IŽ-UV 4 v roce 2018 přišel i s poněkud úsměvným konceptem elektromobilu CV-1 na bázi upraveného kombi Iž 21251, což byl velmi zlehka modernizovaný Moskvič 412. K jeho výrobě nakonec nedošlo a je otázkou, jak skončí i nový počin s vizáží vozů VAZ, který může v leckom vzbuzovat nekontrolovaný smích.

Ten může podle odborníků vést až k pádu s následným zraněním. Tragickým důsledkem bouřlivého smíchu pak prý může být i smrt. Účinky smíchu jsou ale většinou spíš léčivé a autorovi návrhu nového ruského auta se nejspíš podařilo všem, kdo jeho výtvor viděli, prodloužit život, neboť smích je pro lidské zdraví velmi prospěšný.

Tak se těšíme na další návrhy podané u ruského patentového úřadu!