Obliba živých vánočních stromků každoročně roste a s tím počet řidičů, kteří je vozí domů autem. Proto je dobré si připomenout, jak vlastně stromek domů odvézt tak, abyste byli v bezpečí vy, vaše posádka, ale třeba i chodci kolem vás.
Na střeše bez gumicuků
V prvé řadě raději zapomeňte na mezi řidiči oblíbené gumicuky. Jsou sice velmi praktické, řada z nás je vozí v autech, ale právě pro převoz stromečku jsou naprosto nevhodné. „Největší chybou je špatné upevnění stromku – např. připevnění pružnými upínači (‚gumicuky‘), které se při prudkém brzdění nebo nehodě natáhnout nebo dokonce prasknou, a stromek vyletí dopředu a může působit jako nebezpečné beranidlo,“ vysvětluje portál Bezpečné cesty.
„Na střechu ho upevňujte špičkou dozadu, jinak proudící vzduch za jízdy poškodí větve. Při kurtování nezapomeňte, že mu musíte zabránit v pohybu nejen do stran, ale i vpřed či vzad. Rozhodně nepoužívejte elastické popruhy. Vždy použijte textilní upínací pásy a pevně stromek připoutejte na místo, aby se nemohl ani hnout,“ doplňuje policejní tisková mluvčí Markéta Johnová.
I uvnitř připoutat!
K převážení stromu můžete využít i interiér auta. Ale radíme, zabalte strom do deky. Luxovat spadané a zapíchané jehličí je vánoční atmosféru opravdu nenavodí. A smůla nalepená na sedadlech nebo plastech interiéru už vůbec ne. K tomu nezapomínejte, že i v interiéru musí být strom zajištěný proti pohybu.
„Převoz neupevněného stromku mezi sedačkami nebo na zadních sedačkách při nehodě působí jako smrtelná zbraň. Již při nehodě v rychlosti 50 km/h bude mít třicetikilový stromek sílu odpovídající hmotnosti cca 750 kg,“ upozorňují specialisté z portálu Bezpečné cesty.
Stromek zapřete kmenem o prázdné přední opěradlo a zajistí bezpečnostním pásem. Pokud vzadu nikdo necestuje a jeho délka nepřesahuje vnitřní šířku interiéru, může se stromek přepravovat příčně ke směru jízdy na zadních sedadlech. Opět přijde ke slovu deka, na níž se stromek položí. V této poloze se zajistí bezpečnostními pásy na obou krajních místech. „I v této situaci platí, že čím pevněji bude strom zafixován, tím lépe. Tentokrát by řidič neohrozil posádku jiného vozu, ale svou vlastní,“ vysvětluje Škoda Auto.
Za špatně upevněný vánoční stromek hrozí ve většině evropských zemí pokuty – u nás do výše 2 000 Kč. Pokud ledabyle připevněný stromek je navíc příčinou nehody, škody nejspíš půjdou k tíži řidiče, pojišťovny v těchto případech váhají s plněním.
A nejde tak moc o těch pár tisíc za pokutu. Volně položené věci v interiéru mohou i zabíjet. A je jedno, jestli jde o stromek nebo vánoční dárky. „Volně uložené věci v automobilu, jako je nářadí, kufry, lékárnička, lyže, lahve s nápoji či různé krabice mohou v případě dopravní nehody způsobit posádce vozidla, ale i kolemjdoucím smrtelná zranění. Po nárazu automobilu se předměty po autě rozlétnou s ničivou silou. Čím je vyšší rychlost při nárazu a čím těžší je převážené těleso, tím bývají následky závažnější. Například plná 1,5litrová lahev s vodou se bude při nárazu v rychlosti 50 km/h chovat, jako by vážila přes 20 kilogramů. Při rychlosti 90 km/h to bude už bezmála 40 kilogramů,“ upozorňuje pražská záchranka.