KLÍČOVÉ PŘÍBORY: Pro opravdové petrolheady, kteří se ani během jídla nechtějí vzdát kontaktu s „nádobíčkem“, vyrábí ve Velké Británii sadu nerezových příborů, která se podobá nejpoužívanějšímu nářadí v dílnách. Příbory vyjdou na 1 800 korun a vzhledem k tomu, že jsou vyrobeny z nerezové oceli, by mohly příležitostně posloužit i v dílně.

Autor: Me and my car