náhledy
Dobrovolní hasiči z Cholupic, Písnice, Kunratic, Libuše a Uhříněvsi vypravili o uplynulém víkendu vánoční jízdu hasičských cisteren. V koloně nechyběla majestátní Tatra 813 zvaná drtikolka, která září na titulkové fotce.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Podívejte se na vánoční konvoj, který startoval na Točné a pokračoval přes Komořany, Modřany, Libuš, Kunratice, Písnici a Cholupice. Cíl byl u radnice Prahy 12.
Autům žehnal Stanislaw Góra, okrskový vikář římskokatolické církve z pražské Lhotky.
