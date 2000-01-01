náhledy
Vánoce se blíží a pro automobilové nadšence, kteří „už mají všechno“, je hledání dárku rok od roku obtížnější. Pod stromeček lze kromě obligátních ponožek a čepic dostat i tlačítka a čudlíky, ale také třeba snubní prsteny, ledničku či mixér. Nalézt lze řadu vtipných, mnohdy bizarních, někdy praktických a leckdy spíše zbytečných předmětů.
Autor: AI/Gemini
Se sporťákem na zádech. Pro fanoušky Porsche (a nejen je) se na čínském internetu nabízí batohy ve stylu zadní části modelu 911, a to hned ve třech variantách. Ve škole jejich majitelé nepochybně zabodují.
Autor: AliExpress
Jednotlivé verze nepostrádají velký difuzor, mohutné koncovky výfuku či připevněné křídlo. Nepůsobí nijak zvlášť prakticky a při ceně začínající na v přepočtu 4 200 Kč nejsou ani zrovna levné, vypadají ale zajímavě. Chybí již jen snad odpovídající zvukový doprovod a funkční světla.
Autor: AliExpress
U Subaru jsou přesvědčeni, že nejlepší způsob, jak si říct „ano“, je párem snubních prstenů s logem této japonské značky. Ve spolupráci se společností U Treasure proto nabízí pár snubních prstenů se značkou Subaru, které po položení na sebe ukazují šest hvězdiček, které má Subaru v logu. Jedná se tedy o svazek mezi párem lidí, ale i touto japonskou značkou. Koupě jiného auta by se tedy mohla brát jako nevěra?
Autor: Subaru
Lednice ve stylu 50. let inspirovaná vítězstvím závodního Porsche 917 KG Salzburg v Le Mans v roce 1970? Ano, i takovou lze koupit. A doma ji bude mít jen dalších 1 969 lidí. Vyjde sice na cca 94 000 Kč, ale z běžné kuchyně udělá rovnou závodní jídelnu!
Autor: Smeg
Pro fanoušky Porsche, kteří chtějí ve své kuchyni zařadit vyšší rychlost, nabízí Smeg i tento mixér s výrazným logem stuttgartské značky. Má nádobu o objemu 1,5 litru a čtyři manuální rychlostní stupně se třemi přednastavenými programy. To bude jízda!
Autor: Smeg
Škoda nabízí ve svém e-shopu pletený set čepice a šály s názvem Electric. Ten sice odkazuje na její barvu electric green, ale vlastně také jaksi symbolicky v podtextu naznačuje, že se hodí jako vhodný doplněk pro elektromobilisty, aby ve svých autech nemrzli, pokud si vypnou topení kvůli tomu, aby dojeli do cílové destinace. Set je navíc v akci za 459 Kč, a tedy, jak říkal Horst Fuchs, to se vyplatí!
Autor: Škoda Auto
Pletený set čepice a šály je ideální pro tuhé zimy, zatímco pokud není takový mráz, tak pro ty, kdo mají méně vlasů na hlavě, má Škoda v záloze kšiltovku Electric za polovic.
Autor: Škoda Auto
Tlačítka a čudlíky pod stromeček. Norská společnost Greenmission přichází s elegantním řešením pro všechny řidiče Tesly Model 3 a Y, kterým vadí dominance tzv. virtuálních tlačítek a dotykových obrazovek v moderních automobilech. Tyto displeje, ačkoliv představují levnější řešení, jsou často kritizovány za to, že vyžadují soustředění a odvádějí zrak od vozovky, čímž potenciálně ohrožují bezpečnost. Reakcí na tento problém je lišta Ctrl-Bar, která efektivně vrací do vozidel fyzické hardwarové ovladače.
Autor: Greenmission
Nyní je od start-upu Greenmission k dispozici již druhá generace lišty s až osmi programovatelnými tlačítky, která je schopna obsluhovat širokou škálu funkcí – od regulace hlasitosti přes ovládání klimatizace a stěračů až po sklápění zrcátek či vyhřívání sedadel.
Autor: Greenmission
Díky volitelnému nástavci Ctrl-Bridge, propojitelnému přes OBD konektor, lze funkce dále rozšířit například o ovládání intenzity rekuperace. Ačkoli je řešení momentálně primárně dostupné pro starší Tesly, s plánem rozšíření na modernizované modely v příštím roce, autoři nevylučují, že se Ctrl-Bar bude do budoucna k dispozici i do automobilů jiných značek.
Autor: Greenmission
Chcete mě? Mercedes nabízí pro nostalgicky zaměřené řidiče nezbytný doplněk pod zadní okna jejich naleštěných veteránů.
Autor: Mercedes-Benz
Wackeldackel neboli figurka jezevčíka, který při jízdě kýve hlavou, je hezkým kýčem, který určitě dodá za přibližně devět set korun hodně radosti. Kousne a nepustí.
Autor: Mercedes-Benz
Vhodný dárek pro fanouška Tesly? Mnohá vyjádření Elona Muska letos byla hodně peprná, a kdo to rád trochu ostřejší, tak toho určitě zaujme zajímavě tvarovaná solnička a pepřenka, která vyjde na přibližně 1 400 Kč.
Autor: Tesla
Americká pobočka Porsche ve spolupráci s výrobcem barev Backdrop připravila pro fanoušky značky kolekci čtyř interiérových barev v odstínech svých ikonických modelů. Jedná se o Speed Yellow, Ruby Stone, Irish Green Speed a Riviera Blue. Každá barva je dodávána ve „sběratelské plechovce“ s koženým přívěskem na klíče k 75. výročí Porsche. Za jednu o objemu necelé 4 litry chtějí 75 dolarů, tedy asi 1 600 Kč.
Autor: Porsche
Kovbojský klobouk Ruf je pouze jedním příkladem z bohaté nabídky doplňků a oblečení této německé tuningové firmy. Je vyrobený z vlněné plsti a má nastavitelný pásek pod bradu. Vyjde přibližně na tisícovku a ten, kdo ho bude nosit, si bude připadat skoro jako Bobby Ewing z amerického seriálu Dallas.
Autor: Ruf
Tátové sobě. 60 tisíc korun za nový Aston Martin? To vypadá jako hodně výhodná koupě! Než zjistíte, že se jedná jen o (prémiový) kočárek. Prestižní britská automobilka se totiž spojila s firmou Egg, která pro ni vytvořila doplněk inspirovaný SUV DBX 707. Místo stovek znormovaných koňských sil musí stačit jedna lidská síla, ale tatínkové jistě budou rádi vozit své ratolesti…
Autor: Aston Martin
K dispozici jsou hned tři verze: jedna v zelené barvě s limetkovými závodními akcenty (typicky pro Aston!) a dvě šedé verze se sofistikovanými detaily. Kola mají voštinové paprsky připomínající ty z exkluzivních modelů, jako jsou Valour a Victor.
Autor: Aston Martin
Rolls-Royce nabízí velkolepou šachovou sadu se skrytými zásuvkami a figurkami s magnetem, které jsou k dispozici ve čtyřech povrchových úpravách s možností výběru 13 barev kůže.
Autor: Rolls-Royce
O ceně se jen spekuluje, ale jak to tak u této značky chodí, tak pokud se musíte ptát po ceně, tak si tyto šachy určitě nemůžete dovolit.
Autor: Rolls-Royce
Mercedes-Benz jde více do mainstreamu, a tak i za necelou stokorunu pořídíte frisbee s logem této stuttgartské značky. Plastový létající talíř s hvězdou si tak mohou dovolit i majitelé olítaných autovraků.
Autor: Mercedes-Benz
Pro milovníky BMW a vody je k mání elektrický paddleboard od firmy Sipaboards. Nafukovací paddleboard poháněný vodním proudem lze úhledně složit do batohu, přičemž v nabídce jsou dvě verze s dobou provozu od 3,5 hodiny do 7 hodin v cenách od sto tisíc korun.
Autor: BMW
Integrovaný elektromotor s výkonem až přibližně 0,4 koně generuje pomocí speciálně vyvinuté turbíny tah a vyvinout tak lze maximální rychlost 7,5 km/h. To sice není v porovnání s vozy BMW nic moc, ale zato pluje tiše a klidně jako elektromobily. Systém baterií Dual+ s modulární kapacitou 180 až 360 Wh umožňuje až 3,5 hodiny jízdy v závislosti na intenzitě používání.
Autor: BMW
Pro manželky petrolheadů má maranellská značka v nabídce náušnice z leštěného chromu se vzpínajícími se koníky. Na Ferrari shopu za ně chtějí necelých 17 000 korun.
Autor: Ferrari
Kriminalita celosvětově stoupá. Z toho těží firmy jako Rezvani, která nabízí obrněné SUV Vengeance. Kromě toho má nově v nabídce i speciální batoh, který vypadá velmi podobně jako ochranná vesta. V přední části má totiž neprůstřelnou ochrannou desku.
Autor: Rezvani
Batoh lze ještě rozložit a vysunout ochranu zátylku. Na rozdíl od klasické neprůstřelné vesty člověka chrání jen zezadu. Vyjde na cca 11,5 tisíce korun.
Autor: Rezvani
Švýcarská hodinářská firma L'Epée 1839 se specializuje na neobvyklé hodinky v podobě veslic, vrtulových letadel nebo aut. Svými nejnovějšími hodinkami Time Fast II Chrome chce L'Epée oživit éru lesklých chromovaných závodních vozů ze 60. let. Na ručně vyrobených hodinkách je vidět celá řada technických detailů automobilu (motor, řazení i volant), které všechny fungují. Však také celá tato „legrace“ vyjde na přibližně 1,3 milionu Kč.
Autor: L'Epée 1839
Společnost Roarington nabízí špičkové závodní simulátory, a to včetně toho navrženého společností Zagato.
Autor: Roarington
Automobilika Lamborghini a firma The Italian Sea Group představily na Monaco Yacht Show 2025 nový model, který má ambice přepsat pravidla námořního luxusu. Jde o Tecnomar pro Lamborghini 101FT, jachtu, která nese nezaměnitelnou DNA supersportů ze Sant’Agata Bolognese.
Autor: Lamborghini
Tento 30metrový luxusní model je v ikonickém laku Giallo Crius a čerpá inspiraci z limitovaného modelu Lamborghini Fenomeno. Pod kapotou (nebo spíše palubou) se ukrývá pravé námořní „monstrum“. Model 101FT je poháněn třemi šestnáctiválcovými motory, které generují neuvěřitelný celkový výkon přibližně 7 600 koní. Tato síla umožňuje jachtě dosáhnout maximální rychlosti přes 83 km/h.
Autor: Lamborghini