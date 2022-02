Autofotka týdne: Auto pro holky v minisukni má i šuplík na šminky

Tvůrcem nadčasového automobilu s velmi čistým designem a řadou zajímavých řešení nebyl nikdo jiný než dnes slavný italský designér Giorgetto Giugiaro, tvůrce Fiatu Panda, Lancie Delta, Volkswagenu Golf, ale i desítek dalších zajímavých sériových modelů a konceptů (exkluzivní rozhovor s ním čtěte zde). U karosárny Ghia sice působil jen tři roky (1965–1967), ale za tu dobu se podílel na 25 projektech. Patřily mezi ně i skvosty jako Maserati Ghibli či De Tomaso Mangusta.

U Ghie při stavbě auta speciálně pro ženy nesáhli po malém Fiatu 500, ale za základ svého konceptu vzali trochu větší model 850, který ještě trochu zvětšili. Giugiaro byl tedy ovlivněn faktem, že je motor umístěný vzadu. Zavazadlový prostor v přídi byl navíc stejně jako u výchozího modelu přístupný po vyklopení kapoty vpřed, manipulaci se zavazadly a nákupem ale usnadňovaly nízké bočnice. Jeho součástí byl údajně i speciální nákupní košík.

Koncept Fiat 850 Vanessa, který karosárna Ghia představila na autosalonu v Turíně v listopadu 1966, byl sice jen dvoudveřový, ale Giugiaro vymyslel způsob, aby ženy nemusely kvůli dětem na zadních sedadlech stále sklápět opěradlo. Přístup k zadním místům usnadnilo „racčí křídlo“, jakési výklopné polodveře na pravé straně vozu. Na druhé straně bylo jen klasické výklopné okno, které umožňovalo ventilaci. Malé děti tak bylo snadné ze strany od chodníku zvenčí uchopit a z vozu vyndat. Junioři by to nejspíš zvládli sami.

Nechyběla ani řada dalších vychytávek. Zadní sedadla disponovala integrovanými dětskými sedačkami pro menší ratolesti a zajímavou konstrukci měla i velmi komfortní přední sedadla. Jejich otočné sedáky navíc usnadňovaly nastupování a vystupování i s minisukní. Pro komfort obsluhy bylo uděláno maximum, koncept navíc disponoval samočinnou spojkou z Fiatu 850, označovanou tehdy Idroconvert nebo také Idromatic.

Palubní deska měla jen minimalisticky pojatý úzký pás kontrolek. Tvůrcům evidentně připadalo, že je zbytečné tam dávat cokoli více. Jako nadbytečná se v jejich očích jevila i vnější zpětná zrcátka, která zcela chyběla. Mnohem důležitější součástí palubní desky se stal velký šuplík pro dámskou kosmetiku vlevo od volantu.

Třeba, aby si řidičky mohly před blížící se silniční kontrolou rychle zkontrolovat make-up a obnovit rtěnku. Proto zřejmě vůz nepostrádal vnitřní zpětné zrcátko. Neobvykle velká byla i schránka před spolujezdcem a v interiéru byla i řada dalších prostor pro odložení drobností. A jistě není náhodou, že kabinu Giugiaro pojal ve fialovém ladění.

Dnes by to tvůrci auta nejspíš schytali ze všech stran. Ženám by se asi nelíbilo, že je tak trochu podceňují, někomu by možná zase nebylo po chuti, že je tento koncept „genderově nevyvážený“ a „podporuje stereotypy“ (čtěte komentář).

Je tedy možná dobře, že již k žádným dalším podobným pokusům o auto speciálně pro ženy nedošlo. Giorgetto Giugiaro si však za svůj výtvor určitě zaslouží palec nahoru. Koncept Fiat 850 Vanessa je neprávem zapomenutou kapitolou v historii karosárny Ghia, na kterou si dnes již také jen málokdo vzpomene.