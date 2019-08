První český tunel, který konečně projedeme stovkou, bude plzeňský Valík

Stovku ve Valíku slibovalo Ředitelství silnic a dálnic už v loňském roce. Před rokem byly technologie v tunelu zmodernizované tak, aby se tam dalo stovkou jezdit, ovšem nakonec na to přijde až po rekonstrukci, která má být kompletně dokončena v září (čtěte více). Ke zvýšení rychlosti v tunelu je kromě policie a ministerstva dopravy také souhlas hasičů. Stokilometrovou rychlost bude ve Valíku podle zjištění serveru Aktuálně.cz ŘSD rok testovat.

Valík je první dálniční tunel v Česku, měří 380 metrů a první auta jím projela 6. října 2006. Tehdy při slavnostním zprovozňování tunelu odborníci podílející se na jeho vzniku říkali, že po skončení zkušebního provozu a kolaudaci tunelu bude rychlost zvýšena sto kilometrů v hodině.

Když se v roce 2011 rozhodlo, že v tunelu Valík na dálnici D5 bude původní provizorní snížení rychlosti na osmdesátku trvalé, argumentovalo ŘSD úsporami. Při zvýšení rychlosti by bylo třeba v tunelu intenzivněji svítit. „V tunelech ŘSD v České republice by znamenalo zvýšení maximální rychlosti na sto kilometrů v hodině okamžitou investici až sto dvacet milionů korun a provozní náklady by ročně vzrostly až o patnáct procent,“ uvádělo tehdy ŘSD.



Loni zástupci ŘSD oznámili, že úprava tunelu na „vyšší rychlost“ vyjde asi na 150 milionů korun.

Jan Studecký ovšem nyní pro uvedl, že zvýšení rychlosti v tunelu na obchvatu Plzně umožní jeho zařazení do nižší bezpečnostní kategorie. „Připustí se s dodržením bezpečnostních standardů změna bezpečnostní kategorie z TA na kategorii TC,“ vysvětluje. Odstraní se tak například stropní ventilátory. Rychlejší auta prý vzduch rozproudí dostatečně a ventilace tak nebude nutná.

Ředitelství silnic a dálnic by chtělo podle loňského zjištění Radiožurnálu zvýšit povolenou rychlost na sto kilometrů v hodině ve všech dálničních tunelech. Nyní v nich bývá rychlost obvykle snížena na osmdesát kilometrů v hodině. V tunelu Blanka, který vede pod Prahou, je limit 70 km/h. Stovkou by časem řidiči mohli projet také tunelem Panenská na D8 nebo Lochkovským a Komořanským tunelem na Pražském okruhu.

Také v sousedním Rakousku a Německu jezdí řidiči v dálničních tunelech až stokilometrovou rychlostí. Třeba v Itálii rychlost v tunelech často nesnižují. Jak se chovat při jízdě v tunelu a na co si dát pozor, čtěte zde.