Výrobce dílů a systémů pro automobily Valeo v Rakovníku spustil linku fungující bez osvětlení i lidského zásahu. Slouží pro výrobu optických komponentů pro detekční kamery aut.
Obdobné linky s takzvaným režimem Dark Factory plánuje Valeo spustit i pro výrobu jednotek pro autonomní parkování a asistenční systémy.
Zaměstnance, které nahradily automatické systémy, přesune společnost na práci s vyšší přidanou hodnotou.
„Nové linky zároveň zefektivní výrobu a sníží svou uhlíkovou stopu,“ informovala za společnost Martina Beranová.
„Veškerá manipulace, průběžné kontroly i ultra přesné optické vyrovnávání a měření probíhají zcela autonomně, bez lidského zásahu. Pracovní síla, které je na trhu práce dlouhodobě nedostatek, tak může být využita na operace s vyšší přidanou hodnotou,“ vysvětlil výhody nové linky generální ředitel Valeo v Rakovníku Jakub Drahorád.
Linka může v plně autonomním nepřetržitém provozu fungovat 12 hodin, poté vyžaduje kontrolu nastavení technikem.
Nová linka má podle vedení společnosti zvýšit produkci, uspořit místo, čas i energie a zároveň snížit uhlíkovou stopu pobočky společnosti.
V rakovnickém závodě staví Valeo další montážní linky s režimem Dark Factory pro výrobu řídicích jednotek pro autonomní parkování a asistenční systémy. Jejich spuštění Valeo plánuje na druhou polovinu letošního roku.
Do budoucna chce mít Valeo v Rakovníku v provozu pětinu všech linek v režimu Dark Factory.
Valeo se zaměřuje na systémy pro firmy v automobilovém a technologickém průmyslu, konkrétně v oblasti elektrifikace, pokročilých asistenčních systémů řidiče, osvětlení a softwaru.
Celosvětově zaměstnává 100 tisíc lidí ve 149 závodech ve 29 zemích. Tržby Valea činily loni 20,9 miliardy eur, v přepočtu více než 500 miliard Kč.
Výroba optických komponentů pro detekční kamery aut vznikají nově v prostorách bez osvětlení i lidského zásahu. Ve stejném režimu plánuje Valeo spustit i další montážní linky pro výrobu jednotek pro autonomní parkování a asistenční systémy.
Výhledově plánuje Valeo v Rakovníku mít v provozu 20 % všech linek v režimu Dark Factory.
Valeo je globální technologická společnost, která má partnery v automobilovém a technologickém průmyslu po celém světě.
Společnost Valeo spustila novou, plně automatizovanou výrobní linku v režimu Dark Factory, v Rakovníku.
