Firma očekává, že počet zaměstnanců centra letos překročí tisíc lidí, nyní jich má zhruba 950. Při slavnostním otevření budovy to řekl generální ředitel centra Leoš Dvořák. Provoz nového centra symbolicky zahájili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a velvyslanec Francie v České republice Stéphane Crouzat.
„Potřebovali jsme nové prostory pro speciální testování například nových laserových technologií, ale máme tady také laboratoř pro industrializaci našich produktů,“ řekl Dvořák.
„Jsem hrdý, že mohu být u toho, když se pražské R&D centrum rozšiřuje a otevírá nové, moderní laboratoře. Trend, který tu nastavujeme, potvrzuje současnou dynamiku vývoje v automobilovém průmyslu. Ve společnosti Valeo máme díky naším technologiím ideální pozici a naše pražské výzkumné a vývojové centrum poskytuje celé skupině ty nejlepší odborné znalosti. Rozšíření ukazuje, že vývoj asistenčních a autonomních prvků je zajímavou perspektivou jak pro absolventy českých technických univerzit, tak i pro zkušené inženýry z celého světa,“ uvedl u příležitosti slavnostního otevření nové budovy Leoš Dvořák.
V nové budově, která je pátým objektem v pražském areálu, je například optická laboratoř pro testování komponent do lidarů, dílna pro kalibraci testovacích vozidel vybavených lidary nebo laboratoř pro testování kybernetické bezpečnosti senzorů a řídicích jednotek proti případným hackerským útokům.
„Je to investice do lidí, do inovací a do budoucnosti. Když hovoříme o vývoji technologie ADAS, často mluvíme o těch technologiích, jako jsou senzory, řídicí jednotky, software, algoritmy vnímání a tak dále. Tyto technologie skutečně mění mobilitu a zvyšují bezpečnost milionů lidí po celém světě. Ale technologie sama o sobě nevytváří hodnotu. Skutečná hodnota pochází od lidí, kteří tyto technologie vymýšlejí, navrhují, vyvíjejí, testují a neustále vylepšují. Pochází od talentovaných inženýrů, projektových manažerů, softwarových vývojářů, architektů, techniků a vedoucích pracovníků, kteří spolupracují na společném cíli. Pražské týmy jsou stále důležitější součástí této cesty. V průběhu let jsem právě zde zaznamenal pozoruhodný růst kompetencí, odborných znalostí a odpovědnosti. To, co začalo jako silná inženýrská přítomnost, se vyvinulo ve vysoce schopnou organizaci, která přispívá k mnoha nejmodernějším technologiím ADAS společnosti Valeo. Praha bude hrát důležitou roli při utváření budoucnosti společnosti Valeo,“ řekl při otevření centra Stiv Smudja, ředitel oddělení Driving Automation ve skupině Valeo.
Nové laboratoře
Nová budova nabízí celkem 2 500 m² moderních prostor, z toho 1 000 m² laboratorního zázemí a 1 500 m² kanceláří, s kapacitou 150 pracovních míst. V průběhu letošního roku počet zaměstnanců přesáhne tisíc lidí. Tým tvoří odborníci více než 50 národností. Na střeše budovy je fotovoltaická elektrárna, která má pokrýt čtvrtinu spotřeby elektřiny budovy.
Pražské centrum se dlouhodobě zaměřuje na vývoj technologií pro bezpečnější, udržitelnou a chytřejší mobilitu. Patří mezi ně zejména systémy ADAS (pokročilé asistenční systémy pro řidiče, pozn. red.), senzory a software pro autonomní řízení, ovládací prvky a kamery v interiéru auta a komponenty chlazení a topení.
Součástí nové budovy jsou specializované laboratoře:
- optická laboratoř pro testování komponentů do lidarů (jde o čisté laboratoře, kde se testují např. zrcátka, čočky a další optické součástky)
- dílna pro kalibraci testovacích vozidel vybavených lidary
- prototypová laboratoř pro IoT zařízení a testovací stanice pro výrobní linky (laboratoř se nepodílí přímo na vývoji produktu, ale na optimalizaci jejich výroby např. kamer a senzorů)
- laboratoř 3D skenování a 3D tisku (prostorový skener načítající dispozice testovacího auta, na základě těchto skenů pak inženýři navrhnou nosiče senzorů, kamer a měřicí techniky,, které jsou přímo pro testovací vozy vytisknuté na 3D tiskárně)
- laboratoř pro testy kybernetické bezpečnosti senzorů a řídicích jednotek (místo, kde se testuje odolnost proti případným hackerským útokům)
Výstavba nové budovy proběhla v rekordním čase, stavba byla zahájena na podzim 2024 a hotová byla předána v březnu 2026. Pražské vývojové centrum Valeo se v posledních letech dynamicky rozrůstá. Nové budovy byly otevřeny v letech 2017, 2018, 2019, 2022 a nyní 2026.
Pražské centrum bylo založeno v roce 2002 a pracují v něm odborníci více než 50 národností. Zaměřuje se na vývoj pokročilých asistenčních systémů pro řidiče, senzorů a softwaru pro autonomní řízení, ovládacích prvků, interiérových kamer a komponentů chlazení a topení. Součástí centra je také testovací polygon v Milovicích.
Podle ředitele komunikace Valeo v ČR Gábora Ifflanda je milovický areál jediným vysokorychlostním testovacím polygonem skupiny Valeo. Slouží k testování asistenčních systémů a technologií autonomního řízení při dálničních rychlostech. Firma plánuje jeho další rozvoj včetně nového zázemí a možnosti zrychleného testování dat.
Investice do vývoje
Valeo v Česku spolupracuje s technickými univerzitami. Kromě smluvního výzkumu podporuje také studentské projekty zaměřené na autonomní řízení a nabízí stipendijní program.
„Valeo je nejvýznamnějším projektem v oblasti výzkumu a vývoje v České republice. To koresponduje s naší novou hospodářskou strategií České republiky, kterou jsme představili před několika měsíci a která je založena na aktivitě soukromého sektoru. Protože motorem hospodářského růstu musí být právě soukromý sektor. Ne stát, ne vláda, ne Evropská komise,“ řekl při otevření ministr průmyslu a místopředseda vlády Karel Havlíček.
„Úkolem EU je vytvářet příznivé prostředí pro podnikání, pro soukromý sektor. Ten bude generovat přidanou hodnotu, zisky a tržby. My pak budeme vybírat daně a investovat do obrany, zdravotnictví, sociálního prostředí, vědy nebo infrastruktury,“ dodal ministr. „V současné době EU ztrácí konkurenceschopnost. Evropské firmy se stěhují do Číny, stěhují se do Ameriky a my tomu musíme zabránit. A jak to zlepšit? Investovat do technologií, investovat do inovací, investovat do vědy a výzkumu a vývoje.“
„Pro náš automobilový průmysl potřebujeme místní obsah. Potřebujeme 75 % místního obsahu, tedy automobily vyráběné v EU musí být alespoň ze 75 % z EU. A to je něco, co je velmi důležité a výzkum a vývoj k tomu může přispět,“ dodal velvyslanec Francie v České republice Stéphane Crouzat.
Valeo, která celosvětově zaměstnává přes 100 tisíc lidí ve 149 závodech ve 29 zemích, se zaměřuje na systémy pro firmy v automobilovém a technologickém průmyslu, konkrétně v oblasti elektrifikace, pokročilých asistenčních systémů řidiče, osvětlení a softwaru. Tržby celé skupiny činily loni 20,9 miliardy eur, v přepočtu více než 500 miliard Kč.
Společnost Valeo se dnes řadí mezi největší zaměstnavatele v automobilovém průmyslu v České republice, kdy na svých šesti pobočkách dává práci téměř 4 800 lidem. Své působení v tuzemsku firma zahájila v roce 1995 otevřením první továrny v Rakovníku. Od té doby se její síť rozrostla o další čtyři výrobní závody: v Žebráku (2001), Humpolci (2002), Podbořanech (2005) a v roce 2019 přibyla druhá továrna v Rakovníku. Výrobní portfolio zahrnuje systémy chlazení a klimatizace, včetně nejmodernějších řešení pro elektromobily, komponenty pro hnací ústrojí, interiérovou elektroniku, senzory a kamery pro asistenční systémy.