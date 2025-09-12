V autě: O škodovce, která v Mnichově nebyla, a Číně, která všechny zastíní

František Dvořák
Pavel Cyprich
,
Podcast
V Mnichově se nám zalíbilo až na druhý pokus. Na autosalon IAA Mobility jsme vyrazili elektrickou Škodou Elroq. A na noční zpáteční cestě mudrovali, jaký vlastně ten veletrh byl. Nový díl magazínu Pavla Cypricha a Františka Dvořáka sledujte exkluzivně na iDNES.cz.
Autosalon Mnichov 2025 | foto: František Dvořák, iDNES.cz

Podcast V autě se zaměřuje na byznys a politiku týkající se autoprůmyslu. Nahlíží do zákulisí, glosuje a mluví o světě aut v souvislostech. Pavel Cyprich s Františkem Dvořákem, redaktorem Auto.iDNES.cz komentují aktuální události a rozebírají do hloubky důležitá a zajímavá témata ze světa aut. Automobilový podcast iDNES.cz často vzniká přímo za volantem. Připoutejte se a poslouchejte V autě.

Na zpáteční cestě jsme si museli myšlenky a zážitky z autosalonu uspořádat. Líbilo se nám vlastně v Mnichově, nebo ne? Mělo tam smysl strávit několik dní? Kdybychom ujeli po prvním dnu, jako mnoho dalších, asi bychom odjížděli zklamaní.

Druhý, i když chladný a propršený den ovšem reputaci mnichovského veletrhu zachránil. Je z něj prima automobilová streetparty, která stojí za vidění.

A nakonec jsme museli uznat, že se – i přes křeče a problémy – evropské automobilky stále snaží. Frontálnímu čínskému útoku ale budou čelit jen velmi těžko. Už proto, že lopotným molochům všechno strašně dlouho trvá. A nakonec si ani pořádně neumí naplánovat premiéry, jak ukázal koncern Volkswagen (bohužel) v plné parádě.

Designér vysvětluje vychytávky nové škodovky. Má kapotu jako supersport

Další díl podcastu V autě sledujte opět exkluzivně na iDNES.cz.

Kdo jsme

Pavel Cyprich je český novinář a mediální manažer. Jeho novinářská kariéra začala ještě před maturitou spoluprací s Českým rozhlasem, konkrétně se stanicí Radio Wave, kde strávil prvních osm let své profesní dráhy.

Následně působil v Událostech České televize. V roce 2016 se stal jedním z prvních autorů Seznam Zpráv, kde postupně zastával různé role, a to včetně moderátora večerních zpráv Televize Seznam a autora pořadu Datažurnál. Později byl jmenován šéfredaktorem zpravodajské redakce TV Seznam.

Po odchodu ze Seznamu se stal ředitelem marketingu a komunikace v e-sportovím týmu Entropiq. V současnosti působí jako generální ředitel tohoto týmu.

Pavel je známý svou vášní pro moderní technologie, což se odráží v jeho novinářské práci zaměřené na technologická a vědecká témata. O autech psal na kdysi fungujícím webu Zavolantem.cz. Ve volném čase se věnuje přednáškám pro studenty, cestování, kolu a sportu.

František Dvořák píše o autech na iDNES.cz a do MF DNES od roku 2002. Řídil ledacos, rád si o světě aut povídá (a občas i hádá) s kýmkoli – s šéfy automobilek, konstruktéry, designéry (tím chtěl být), automechaniky, prostě s každým. Doma má asi tak pět aut, která jsou směsí punku a romantiky. Ano, má rád stará auta. Ale po Praze se nejraději pohybuje pěšky či hromadnou dopravou. Do redakce jezdí vlakem nebo na kole. I tak ročně nařídí v autě padesát tisíc kilometrů. Jeho články najdete ZDE.

Témata: Mnichov, Čína, autosalon

