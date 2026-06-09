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Pokud se nerozpadl jako SSSR, jezdí dodnes. GAZ-53 trhl výrobní rekord
Ruský dinosaurus inovuje. Niva dostala k 49. narozeninám jeden klíček a airbag
Legendární Lada Niva ke svým 49. narozeninám obdržela injekci moderny, ze které staromilcům ukápne slza, zatímco milovníci absurdního humoru dostanou záchvat smíchu. Ruský dinosaurus má nově porci...
Pokud se nerozpadl jako SSSR, jezdí dodnes. GAZ-53 trhl výrobní rekord
Nepočetnějším sovětským užitkovým automobilem se stal GAZ-53. Vyráběl se déle než třicet let, samozřejmě bez výraznějších modernizací. Výčet verzí má ovšem bohatý, vedle obligátních valníků to jsou...
Italská horká krev v německé uniformě. Audi Nuvolari šokovalo v Monaku
V zádi mu bije divoké italské srdce, ale navenek ho svazuje nekompromisní německý střih. Výsledek rozhodně vyrazí dech. Audi v Monaku před Velkou cenou F1 odhalilo zbrusu nové monstrum Nuvolari. S...
Expediční garsonka i dětský bunkr. Střešní stan otestovala královna silnic
Osm matic, dva příčníky a chvíle montování. Vyzkoušeli jsme, jak funguje nejprodávanější auto v Česku se střešním stanem, do kterého se vejde klasická tuzemská rodina, tedy dva dospělí a dvě děti.
Minecraft na kolech. Vypadá jako land rover, stojí půlku a má otvírák na lahváče
Nový terénní model z portfolia italské značky DR Automobiles na českém trhu vypadá, jako by právě přijel z kostičkového světa hry Minecraft. Působí jako výsledek divokého večírku designérů Fordu a...
Automobilové poklady projedou Československem, nocují na ulici u Sherwoodu
Letošní vzpomínkové jízdy 1000 mil československých z Prahy do Bratislavy a zpět se zúčastní 130 historických automobilů, tedy stejně jako loni. Na start je přihlášeno rekordních 67 vozů...
Pokuty pro čumily. Za natáčení cizí nehody je až 10 tisíc
S těmi, kdo natáčejí nehody a zhoršují tak dopravní situaci měli policisté plné ruce práce naposledy před pár dny na D2. Už v minulosti za natáčení nehod padaly pokuty.
Náhradou za chybějící MPV je dodávka. Obří ford je úsporný i s benziňákem
Osm míst k sezení, velký kufr a spotřeba mírně nad šesti litry benzinu na sto kilometrů. To vše s autem, které má na délku přes pět metrů. Na první pohled nesmysl, ale automobilka Ford s modelem...
Ruský dinosaurus inovuje. Niva dostala k 49. narozeninám jeden klíček a airbag
Legendární Lada Niva ke svým 49. narozeninám obdržela injekci moderny, ze které staromilcům ukápne slza, zatímco milovníci absurdního humoru dostanou záchvat smíchu. Ruský dinosaurus má nově porci...
Bentley Flying Spur dostal více hybridních koní. Za novými světly má osmiválec
Nový supersedan Bentley Flying Spur působí ještě okázaleji a veze ještě více výkonu. Obklady jsou dřevěné a audio uspokojí i virtuozy. Na přání může dostat laděný výfuk. Prezentace pro několik...
Opel přežije. Stellantis plánuje investovat v Německu více než miliardu eur
Německá automobilka Opel, která patří do automobilové skupiny Stellantis, investuje do roku 2030 v Německu více než jednu miliardu eur (24,2 miliardy Kč).
Konec elektrické ideologie, Stellantis volí pragmatismus. Půjčí fabriky Číně
Globální automobilový průmysl se léta snažil přesvědčit investory, zákazníky i zákonodárce, že budoucnost je černobílá: definovaná výhradně softwarem, stoprocentními elektromobily a autonomním...
Rodinný multipřeborník zvládne cestování úplně jinak. Prostor a pohon si zamilujete
Jste početnější rodina a váš život je aktivní? Možná už víte, že populární SUV nemusí být vždy tou nejlepší volbou, pokud hledáte maximální vnitřní prostor. SUV jsou skvělá, ale když přijde na...
Expediční garsonka i dětský bunkr. Střešní stan otestovala královna silnic
Osm matic, dva příčníky a chvíle montování. Vyzkoušeli jsme, jak funguje nejprodávanější auto v Česku se střešním stanem, do kterého se vejde klasická tuzemská rodina, tedy dva dospělí a dvě děti.
Pokud se nerozpadl jako SSSR, jezdí dodnes. GAZ-53 trhl výrobní rekord
Nepočetnějším sovětským užitkovým automobilem se stal GAZ-53. Vyráběl se déle než třicet let, samozřejmě bez výraznějších modernizací. Výčet verzí má ovšem bohatý, vedle obligátních valníků to jsou...
Pronájem světlého bytu s výhledem 2+kk cca 37m2 + velký sklep, Praha - Řepy
Španielova, Praha 6 - Řepy
17 000 Kč/měsíc
Nejnebezpečnější práce? Posadí vás do pojízdné rakve a jdou po vás hrdlořezové
Profese, která jinde znamená obyčejnou práci, tu připomíná cejch smrti. Taxikáři v mexické Xalapě jsou každodenně vystaveni rozmarům drogových kartelů, násilí konkurentů a loupežným přepadením....
Italská horká krev v německé uniformě. Audi Nuvolari šokovalo v Monaku
V zádi mu bije divoké italské srdce, ale navenek ho svazuje nekompromisní německý střih. Výsledek rozhodně vyrazí dech. Audi v Monaku před Velkou cenou F1 odhalilo zbrusu nové monstrum Nuvolari. S...