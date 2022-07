Produkují víc emisí auta nebo lodě?

Už několik let se v médiích objevuje informace, že kontejnerová loď vypouští tolik emisí CO2 jako 58 milionů osobních aut s dieselovým motorem. Tato informace ale od začátku neříká pravdu.

Příznivci automobilové dopravy správně upozorňují, že vybrat si dieselový vůz jako hlavního nepřítele zelené planety je nespravedlivé, a poukazují na to, že zdrojů znečištění je víc a pozornost se má proto změřit i jiným směrem. Často zaznívá příklad o kontejnerové lodi, která vyprodukuje stejně emisí CO2 jako skoro šedesát milionů dieselových osobních aut.

Lodní doprava je samozřejmě významným znečišťovatelem ovzduší, ale v tomto konkrétním mnohokrát přejímaném příkladu je jedna věc zásadně jinak než ve skutečnosti. Čísla sedí, ale nejde o emise CO2.

Přišel na to odborný konzultant pro námořní dopravu Tomase Aminoffa, jehož analýzu publikoval server Cadmatic.com. Aminoff si dal tu práci a dohledal, že původní informaci, kterou pak přebírala další média, publikoval čínský server China Daily 20. května 2016

Podle ní jedna kontejnerová loď vypustí stejně emisí jako 58 milionu aut. Ovšem nejde o emise CO2 nebo NOx, nýbrž o emise síry. I ta je ovšem pro lidský organismus velmi nebezpečná.

Tomas Aminoff zkusil tyto údaje přepočítat podle aktuálních čísel. Pro výpočet použil loď s kapacitou 14 000 kontejnerů (TEU), který používá palivo s obsahem síry 3 procenta. Porovnal její emise síry s naftovým Fordem Focus z roku 2017 s motorem o výkonu 77 kW. A vyšlo mu, že loď vypustí stejně emisí jako 58,7 milionů focusů.

Tím ale neskončil a emise znovu přepočítal s modernější lodí používající palivo s obsahem síry 2,45 %. Rovněž změnil některá vstupní data, aby podle něj lépe odpovídala realitě, například snížil rychlost lodi z 23,5 uzlu na přibližně 18,5 uzlu. Pro srovnání použil auto už nespecifikovaného modelu s benzinovým motorem o výkonu 97 kW. Loď vyprodukovala stejně emisí jako 18,8 milionu těchto vozů.

Mezinárodní námořní organizace IMO už navíc nyní vyžaduje postupné snížení emisí síry až o 85 %. Obsah síry podle úmluvy MARPOL v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby při plavbě v kontrolních oblastech emisí oxidů síry, může být nejvýše 0,1 %. Obsah síry v lodních palivech, která se používají na plavidlech námořní plavby na ostatních mořích, může být nejvýše 0,5 %.

Na druhou stranu ovšem Aminoff upozornil i na to, že se postupně snižují emise síry i v osobních automobilech. Zatímco v době původního čínského výpočtu bylo v litru čínského benzinu 50 ppm síry, od roku 2017 je to 10, což by znamenalo, že loď nevypustí stejně emisí jako 19 milionů aut, ale 93 milionů.

V Evropě tato pravidla platí už mnohem delší dobu, podle Aminoffa je dnes v evropských palivech 2-3 ppm síry. A to by znamenalo pro danou loď ekvivalent 185 milionů aut.

Většina emisí SOx je z výfuku plavidla emitována ve formě SO₂, který má poměrně krátkou životnost. Na druhou stranu se část emisí SO₂ transformuje na SO₄, který zůstává v atmosféře delší dobu. SOx přispívá k velkým zdravotním problémům hlavně v okolí velkých přístavů.