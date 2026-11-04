Automobilky vyzývají zákonodárce v USA k trvalému zákazu čínských aut

„Je třeba chránit americký trh před přílivem čínského importu, se kterým je spojeno riziko špehování a který znevýhodňuje stávající výrobce, kteří po celé generace investovali do amerických komunit,“ uvedl šéf Aliance pro automobilové inovace John Bozzella. Zákonodárci by podle aliance měli zákaz schválit, jakmile se příští týden sejdou po kongresových volbách, informovala agentura Reuters.
Aliance pro automobilové inovace zastupuje téměř všechny velké automobilky působící ve Spojených státech, včetně firem General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda a Stellantis.
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Čínští výrobci automobilů v uplynulých letech významně posílili své pozice na domácím trhu na úkor zahraničních konkurentů. V poslední době navíc začínají výrazněji pronikat také na zahraniční trhy, včetně Evropy. To působí problémy evropským výrobcům, například německému automobilovému koncernu Volkswagen, jehož součástí je rovněž Škoda Auto.
Podle Bozzelly by měl americký Kongres vzhledem ke zjevným rizikům pro národní bezpečnost a nekalým čínským praktikám zabránit tomu, aby čínské automobilky dělaly ve Spojených státech to, „co jim prochází v Evropě“.
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Volkswagen nyní pracuje na rozsáhlé restrukturalizaci aktivit a snižování nákladů, což má zahrnovat i výraznou redukci počtu pracovníků. Koncern plánuje rovněž zmrazení mezd zaměstnanců, které se má podle odborů dotknout také automobilky Škoda Auto.
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