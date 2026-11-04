Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Automobilky vyzývají zákonodárce v USA k trvalému zákazu čínských aut

Autor: ,
  15:00
Skupina reprezentující významné automobilky působící ve Spojených státech vyzvala americké zákonodárce, aby příští týden schválili trvalý zákaz čínských automobilů v USA.

„Je třeba chránit americký trh před přílivem čínského importu, se kterým je spojeno riziko špehování a který znevýhodňuje stávající výrobce, kteří po celé generace investovali do amerických komunit,“ uvedl šéf Aliance pro automobilové inovace John Bozzella. Zákonodárci by podle aliance měli zákaz schválit, jakmile se příští týden sejdou po kongresových volbách, informovala agentura Reuters.

Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to prostřednictvím spolupráce s rakouskou společností Magna Steyr. Čínský podnik oznámil, že továrna Magny ve Štýrském Hradci spustila produkci jeho modelů Xpeng G6 a Xpeng G9.
Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to prostřednictvím spolupráce s rakouskou společností Magna Steyr. Čínský podnik oznámil, že továrna Magny ve Štýrském Hradci spustila produkci jeho modelů Xpeng G6 a Xpeng G9.
Čínská automobilka Xpeng zahájila výrobu elektromobilů v Evropě, a to prostřednictvím spolupráce s rakouskou společností Magna Steyr. Čínský podnik oznámil, že továrna Magny ve Štýrském Hradci spustila produkci jeho modelů Xpeng G6 a Xpeng G9.
Stella Liová je spoluzakladatelkou a jednou z klíčových postav BYDu.
Stella Liová, viceprezidentka BYD
89 fotografií

Aliance pro automobilové inovace zastupuje téměř všechny velké automobilky působící ve Spojených státech, včetně firem General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda a Stellantis.

Americké automobilky vyzývají Kongres k zákazu čínských aut

Čínští výrobci automobilů v uplynulých letech významně posílili své pozice na domácím trhu na úkor zahraničních konkurentů. V poslední době navíc začínají výrazněji pronikat také na zahraniční trhy, včetně Evropy. To působí problémy evropským výrobcům, například německému automobilovému koncernu Volkswagen, jehož součástí je rovněž Škoda Auto.

Podle Bozzelly by měl americký Kongres vzhledem ke zjevným rizikům pro národní bezpečnost a nekalým čínským praktikám zabránit tomu, aby čínské automobilky dělaly ve Spojených státech to, „co jim prochází v Evropě“.

Polsko chce zakázat vjezd čínským autům do vojenských areálů, bojí se špionů

Volkswagen nyní pracuje na rozsáhlé restrukturalizaci aktivit a snižování nákladů, což má zahrnovat i výraznou redukci počtu pracovníků. Koncern plánuje rovněž zmrazení mezd zaměstnanců, které se má podle odborů dotknout také automobilky Škoda Auto.

Když clo nefunguje, navrhujeme další. Boj ekologů proti elektroautům z Číny

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Velké ambice, rychlý konec. Automobilky, co neuspěly, jedna ani nenastartovala

Packard 2226 Custom Eight, rok výroby 1948, objem 5 833 cm, výkon 118 kW,...

Vybudovat luxusní automobilovou značku je možná ještě těžší než postavit samotné luxusní auto. Nestačí výkon, drahé materiály ani slavné jméno – zákazník musí uvěřit, že značka bude mít hodnotu i za...

Pražský festival aut překvapil zapomenutou legendou. Dorazil totiž bájný Vector

Prague Car Festival 2026

Opravdový autosalon už se v Česku nekonal dobrých dvacet let. Milovníky aut ovšem dobře uspokojí Prague Car Festival. Největší akce ve střední a východní Evropě zaměřená na tuning, motorsport a...

Nejdražší pohřebáky světa jsou vrcholem přepychu. Mají V12 i elektropohon

Biemme Rolls-Royce Phantom

Památka zesnulých vybízí ke skromnosti a pokoře, svět luxusních pohřebních aut je ale jejich pravým opakem. Věhlasné karosárny staví opulentní kreace – ať už třeba s poctivým V12 pod kapotou, nebo s...

Nová jawa přijela z Indie. Lehké cestovní enduro si veze dobrou cenu

JAWA 350 Adventure

Na nádrži nese tradiční logo české značky, původ této novinky je však v Indii. Vyjíždí totiž z továren společnosti Classic Legends, která patří do koncernu Mahindra & Mahindra. Právě tam se vyrábějí...

Náhrobek se žulovým mercedesem. Dojemný důkaz bratrské lásky vydrží staletí

Žulová socha Mercedesu 240 Diesel z roku 1982 na hřbitově Rosedale v Lindenu ve...

Unikátní náhrobek v podobě Mercedesu 240 Diesel z roku 1982 na hřbitově v New Jersey dokazuje, že motoristická vášeň může přesáhnout i hranice života. Poznejte příběh mladíka, jemuž bratr splnil...

Automobilky vyzývají zákonodárce v USA k trvalému zákazu čínských aut

ilustrační snímek

Skupina reprezentující významné automobilky působící ve Spojených státech vyzvala americké zákonodárce, aby příští týden schválili trvalý zákaz čínských automobilů v USA.

4. listopadu 2026

Nová jawa přijela z Indie. Lehké cestovní enduro si veze dobrou cenu

JAWA 350 Adventure

Na nádrži nese tradiční logo české značky, původ této novinky je však v Indii. Vyjíždí totiž z továren společnosti Classic Legends, která patří do koncernu Mahindra & Mahindra. Právě tam se vyrábějí...

4. listopadu 2026  11:30

Rebel z dobré rodiny. Ikonický pětiválec Audi světly evokuje chod motoru

Audi RS3 Competition Limited

Kašle, chraptí, prská a hrozí, že vás nakazí svým závodním virem. Audi RS3 Competition Limited, které oslavuje padesát let výroby pětiválcových motorů značky se čtyřmi kruhy ve znaku, je přesně tím...

4. listopadu 2026

VW má konečně hybrid. Golf s ním jede slušně, ale ne zrovna úsporně

Volkswagen Golf Hybrid

Volkswagen se klasické hybridizaci bránil, přechod na plně elektrickou trakci ovšem vázne a boj o gramy CO2 je neúprosný. Se slavnými TDI je víceméně amen. Německý koncern ovšem potřebuje nabídnout...

3. listopadu 2026

Elektrovozy přinesou 344 tisíc míst, tvrdí ekologové. Spíš neumí počítat

Výrobce nákladních vozů MAN do deseti let zruší v Německu 2300 pracovních míst.

Rychlejší přechod firem na elektromobily může Evropě do roku 2030 přinést až 344 tisíc pracovních míst, tvrdí bruselská ekologická lobbistická organizace Transport & Environment. Má to však několik...

3. listopadu 2026

VW pozastavil vývoj elektrického Golfu, nejsou peníze. Představení prý stihne

Maskovací polep Volkswagenu ID.3

Německý automobilový koncern Volkswagen pozastavil ve svém ústředí ve Wolfsburgu vývoj plně elektrického automobilu ID.Golf, jenž se má stát novou generací populárního modelu Golf. Automobilka...

2. listopadu 2026  11:30

S tímhle chlapem bude legrace, nový šéf Fiatu je správně sebevědomý a hubatý

Premium
Koncept Fiat Multiplay v sobě důmyslně kloubí prostornost rodinného minivanu,...

Arnaud Belloni se 1. září ujal role generálního ředitele značek Fiat, Abarth a Lancia a zároveň působí jako marketingový ředitel koncernu Stellantis pro Evropu. Od prvních dnů na sebe manažer, který...

2. listopadu 2026

Elektrický hot hatch z rodu GTI. Zuřivého peugeotu se bojíte, a proto ho chcete

Peugeot E-208 GTi

Výkon je hodný superauta, sprint z 0 na 100 km/h zvládne za 5,5 sekundy a kilometr z místa urazí za pouhých 25 sekund. Nevýhodou je elektronicky omezená rychlost na 180 km/h a homologovaný...

2. listopadu 2026

Škoda jede na vítězné vlně, celý koncern VW je ale v hluboké krizi

Škoda Auto zahájila výrobu nového modelu Peaq v Mladé Boleslavi (6. srpna...

Skupina Škoda Auto za první tři čtvrtletí letošního roku vyrobila 856 400 automobilů, meziročně o 2,3 procenta víc. To hluboce kontrastuje s finanční bilancí celého koncernu Volkswagen. Škoda za...

1. listopadu 2026

Nejdražší pohřebáky světa jsou vrcholem přepychu. Mají V12 i elektropohon

Biemme Rolls-Royce Phantom

Památka zesnulých vybízí ke skromnosti a pokoře, svět luxusních pohřebních aut je ale jejich pravým opakem. Věhlasné karosárny staví opulentní kreace – ať už třeba s poctivým V12 pod kapotou, nebo s...

1. listopadu 2026

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Pražský festival aut překvapil zapomenutou legendou. Dorazil totiž bájný Vector

Prague Car Festival 2026

Opravdový autosalon už se v Česku nekonal dobrých dvacet let. Milovníky aut ovšem dobře uspokojí Prague Car Festival. Největší akce ve střední a východní Evropě zaměřená na tuning, motorsport a...

31. října 2026  13:30

Náhrobek se žulovým mercedesem. Dojemný důkaz bratrské lásky vydrží staletí

Žulová socha Mercedesu 240 Diesel z roku 1982 na hřbitově Rosedale v Lindenu ve...

Unikátní náhrobek v podobě Mercedesu 240 Diesel z roku 1982 na hřbitově v New Jersey dokazuje, že motoristická vášeň může přesáhnout i hranice života. Poznejte příběh mladíka, jemuž bratr splnil...

31. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×