Robotaxi míří do Austinu
Lidskou obsluhu byste v takovém taxíku nečekali. Zvlášť když se služba jmenuje Robotaxi a má podle reklamy poskytovat plně autonomní řízení. Když ale vůz, který si objednáte přes aplikaci v chytrém telefonu, dorazí, prázdný není. Za jeho volantem, potažmo na sedadle spolujezdce, někdo už sedí.
Je to sice člověk, ale nenazývejte ho prosím řidičem. Na to je společnost Tesla, která tuto službu v texaském Austinu od letošního června vyvíjí a spolunabízí, velmi háklivá. Obsluha, jednočlenná a někdy i dvoučlenná, jsou totiž jen pouhými operátory, co dozorující testovaný systém zcela autonomní jízdy. Nejsou tu kvůli vám, ale kvůli provozu Robotaxi.
Vůz neřídí, jen ho na vaší cestě „doprovází“.
Co tedy přesně dělají? Sledují, jestli vše probíhá správně. Také sbírají data o průběhu jízdy. Čile přitom komunikují s dalším operátorem systému, který pomáhá s navigací Robotaxi na dálku, z centrály. A v případě, že by snad něco nešlo podle plánu, se tito dozorující (ne)řidiči pohotově chopí volantu.
Ale jen v nějaké vyhrocené nebo systémem nepředpokládané situaci. Třeba když nefungují semafory, do cesty vběhne pes nebo dítě, nebo vůz ignoruje přibližující se bílý kontejner. Anebo když Robotaxi začne přejíždět do jiného pruhu, přestane dodržovat rychlost…
Takže po většinu jízdy spíš dozorci připomínají obyčejné taxikáře, jen tedy pod jiným titulem profese. Zážitku z futuristické plně autonomní jízdy v Robotaxi to poněkud ubírá na síle a přidává na adrenalinu.