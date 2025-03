Muskův úsporný program. Ministerstvo přes žárovky ruší elektromobilizaci

Řídit stát jako firmu? Pokud tou firmou má být Tesla a státem USA, máme se na co těšit. | foto: Profimedia.cz

Založena byla před pětasedmdesáti lety a ve Spojených státech amerických má pod palcem nepřímo vlastně všechny federální agentury, od Poštovní služby přes Správu národních parků až třeba po Ústřední zpravodajskou službu. Když v nich náhodou potřebují kancelářské svorky, přitopit v kancelářích, přikoupit novou administrativní budovu nebo přidat parkovací místa, řeší se to nakonec vždy se Správou všeobecných služeb. Proto bývá GSA někdy lehce ironicky nazývána ministerstvem přes žárovky.

Je to ovšem docela výstižné pojmenování, protože v rámci správy provozu federálních budov odpovídá i za jejich přiměřené osvětlení. Ekologické a energeticky efektivní, platilo ještě za minulé administrativy prezidenta Bidena. V gesci GSA také bylo naplňování plánu na „ozelenění“ americké administrativy, zateplení státních budov, osazení jejich střech solárními panely…

Na snižování uhlíkové stopy provozu federálních budov a jejich celkovou modernizaci dostala za prezidenta Bidena 975 milionů dolarů. Vynaložit je měla tak, aby v roce 2045 celé portfolio federálních budov dosáhlo nulových emisí.

S tím je teď nejspíš konec. Jak to? Administrativa nového prezidenta Donalda Trumpa hledá nové cesty k úsporám. A ty v investicích do nějaké budoucí udržitelnosti nevidí.

GSA se měla zasadit o bezemisní cíle federálních budov, včetně proměny flotily vozů a instalace dobíjecích stanic.

Přesněji než na Donalda Trumpa je však třeba ukázat prstem na Elona Muska, který do vyšších pater vedení GSA jmenoval svoje vlastní manažery. A ti, věrni nové funkci a poslání, ruší jedno přijaté environmentální opatření za druhým.

Jejich prvním cílem se staly nabíjecí stanice u všech federálních objektů, které byly označeny za „nekritické“. Nedůležité a nepodstatné, bez priority. A tak je musí čety zaměstnanců GSA – ti, kteří je ještě loni instalovali – letos vypínat.

Podle instrukcí předaných vedením se ve Státech plánuje celonárodní odstavení všech nabíjecích stanic u federálních budov, které byly dosud zřízeny. V praxi to znamená, že od tohoto týdne se začne s vypínáním přípojek u osmi tisíc dobíjecích míst.

Už nejsou potřeba

GSA má podle instrukcí vypracovat zrušení a rozvázání současných smluv o připojení nabíjecích stanic k síti. A jakmile budou tyto smlouvy zrušeny, budou všechny dobíjecí stanice vyřazeny z provozu a „vypnuty na jističi“.

Znamená to, že vládní ani soukromě vlastněná bateriová vozidla zaměstnanců nebudou moct na těchto stanicích nabíjet. Pokud si nějaký environmentálně uvědomělý úředník pořídil kvůli cestám do práce elektromobil, bude mít prostě smůlu. A bude muset dobíjet u veřejné nabíječky.

Prezident Trump už zrušil pětimiliardový program podpory veřejné dobíjecí infrastruktury.

To vítězství, z něhož podporovatele Donalda Trumpa jímá slastná závrať, má ovšem docela hořkou příchuť. GSA totiž nemalou část finančních prostředků na inovace a udržitelnosti již minula. Například na instalaci dalších 25 tisíc nabíjecích portů. Ty sice nejsou zatím připojené k síti, ale už jsou osazené na parkovištích u federálních budov. A peníze na ně vydané se už nevrátí.

Zrovna tak se nevrátí ani peníze, které GSA investovala do pořízení 58 tisíc elektromobilů pro potřeby federálních úřadů. I na ně má nové vedení, po úsporách pídící se manažeři Elona Muska v GSA, spadeno.

Podle interních pokynů mají být elektromobily a plug-in hybridy ve Správě všeobecných služeb odstaveny. Není prý zatím jasné, co přesně má to „odstavení“ obnášet. Zda budou vozidla v držení GSA přeparkována do skladů a zakonzervována, nebo třeba přeprodána zájemcům z civilní sféry.

Zrovna tak není zatím jasné, zda se odstavování elektromobilů bude týkat i dalších federálních agentur. Rychlý sled radikálních změn vede ke zmatkům a nedorozuměním.

„Ministerstvo přes žárovky“ dostává od nové administrativy jeden zásah za druhým. Očekává se, že v rámci úsporných opatření bude muset „odepsat“ i víc než pět set federálních budov, které drží v obsáhlém fondu.

Množina fanoušků Tesly s množinou voličů republikánů netvořila zrovna průnik.

Přitom ještě za Bidenovy administrativy byla GSA výstavní skříní pokroku. Správa měla na starost realizaci plánu na ukončení používání vozidel na fosilní paliva, ve prospěch elektromobilů. Federální vláda totiž vlastní přibližně 650 tisíc vozidel, z nichž víc než polovina měla být nahrazena elektromobily.

Teď je víc než zjevné, že prezident Trump se touto cestou vydat nechce.

Od své inaugurace zastavil program v hodnotě pěti miliard dolarů, který měl financovat instalaci nových veřejných nabíječek po celé zemi. Šlo mimochodem o program, z něhož by významně profitovala společnost Tesla. Také podepsal exekutivní příkaz, kterým se ruší Bidenovy směrnice na nákup nových elektromobilů pro vozový park federální vlády. A předestřel i svůj záměr odstranit federální daňové úlevy pro pořizování elektromobilů a další pobídky pro spotřebitele.

Naplňováním těchto exekutivních opatření je přitom pověřen Elon Musk, který ještě loni lobboval za elektromobilitu, bezemisní provoz a udržitelnost.