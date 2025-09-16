Boj o zákaz spalováků. Brusel tlaku automobilek nechce ustoupit

František Dvořák
Evropská komise přesune revizi záměru zakázat v roce 2035 výrobu aut se spalovacími motory již na konec letošního roku. Revize byla původně plánována až na rok 2026. Koncem minulého týdne proběhlo již třetí jednání o budoucnosti evropského automobilového průmyslu, kterého se zúčastnila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a vedoucí představitelé automobilek.
Ústředním tématem pátečního setkání byl právě osud sporného zákazu spalovacích motorů. Uspíšení revize žádaly již dřív některé členské státy, včetně České republiky. „Rozmanité zájmy při regulaci emisí CO2 přinesly očekávaný výsledek: žádné uvolnění předpisů pro CO2 a i nadále vyčkávat… Rozhodnutí by mělo padnout v prosinci,“ komentuje analytik autoprůmyslu Vladimír Rybecký.

„Netrpělivě očekávané jednání skončilo odkladem rozhodnutí. Leyenová nicméně prohlásila, že neustoupí od cíle nulových emisí od roku 2035. V dialogu chce pokračovat v prosinci a poté chce přezkoumat stávající předpisy pro emise CO2. … Zdroje blízké účastníkům pro agenturu Reuters uvedly, že Komise stále považuje ukončení technologie spalovacích motorů na fosilní paliva od roku 2035 za dosažitelné. Komise připustila značné problémy. Je proto připravena učinit určité kompromisy. Konkrétní opatření, které zvažuje, však nebyla zveřejněna.“

Von der Leyenová volá po malých a cenově dostupných evropských autech

„Setkání znovu potvrdilo potřebu rychle jednat a implementovat akční plán pro automobilový průmysl. Vzhledem k tomu, že technologie transformují mobilitu a geopolitika mění globální konkurenci, nemůže dojít k žádnému dalšímu postupu,“ vysvětluje magazín Autoweek.



