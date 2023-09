EU se začne zabývat nízkými cenami elektromobilů z Číny, řekla von der Leyenová

Světové trhy jsou zaplavené levnými elektromobily z Číny, prohlásila von der Leyenová. „Jejich ceny jsou uměle drženy nízko díky rozsáhlým státním dotacím,“ dodala šéfka EK. Zároveň oznámila, že komise zahajuje vyšetřování ohledně čínských elektromobilů a státních dotací, které dostávají čínské automobilky.

EU se podle von der Leyenové musí bránit neférovým čínským praktikám na trhu. Poukázala například na zkušenost z minulých let z odvětví solárních elektráren, kde Čína získala silné postavení kvůli nízkým cenám. „Je rovněž klíčové ponechat otevřené kanály komunikace a dialogu s Čínou,“ uvedla.

Za velmi dobré rozhodnutí považuje krok Evropské komise francouzský ministr financí Bruno Le Maire. Je podle něj nutné, aby Evropa mohla přijmout odvetná opatření, pokud tyto dotace nejsou v souladu s mezinárodními obchodními pravidly.

„Obecně je to správný postoj,“ komentoval rozhodnutí komise německý ministr hospodářství Robert Habeck. Má za to, že je třeba prověřit, zda neexistují nějaké skryté dotace, přímé či nepřímé, které přinášejí nespravedlivou konkurenční výhodu.

Podle konzultační firmy Inovev, kterou cituje agentura Reuters, čínské značky letos tvoří osm procent nových prodaných elektromobilů v Evropě. Loni to bylo šest procent, předloni čtyři procenta.

V globálních dodavatelských řetězcích podle šéfky Evropské komise vznikají úzká hrdla, a někdy se to stává kvůli politice konkrétních států. „Stačí pomyslet na čínská omezení vývozu gallia a germania,“ uvedla von der Leyenová. Vyzvala zároveň ke zvýšení bezpečnosti v ekonomické oblasti.

„Čína je velice konkurenceschopná, pokud jde o dodavatelský řetězec elektrických aut. Musíme ji rychle dohnat,“ řekl v uplynulém týdnu na veletrhu IAA Mobility v Mnichově šéf automobilky Renault Luca de Meo. Poznamenal, že v otázce bateriové technologie je Čína o dekádu před Evropou. Kriticky poukázal i na to, že čínské automobilky se těší masivní státní podpoře, kterou evropští výrobci nemají. „Čína každoročně pumpuje do automobilového průmyslu 100 miliard dolarů (2,4 bilionu korun),“ řekl.

„Mapa největších světových automobilových výrobců se bude měnit,“ myslí si Martin Jahn z představenstva Škody Auto. „Čína je jeden z technologických lídrů a nedalo se čekat, že by se to automobilovému průmyslu vyhnulo,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz, ve kterém připomíná, že čínští výrobci mají ohromnou podporu čínské vlády pro vývoj a výrobu elektrických vozů a získávání levných surovin pro výrobu baterií. „Problém je dnes v oblasti nákladů, které se odvíjejí od ceny surovin. Tam mají Číňané díky zahraniční politice obrovskou výhodu. Není to tajemství, že Čína investuje do získávání zdrojů a surovin potřebných k výrobě baterií i jiných součástek.“

Modernizace ekonomiky a průmyslu

Von der Leyenová se v první části svého projevu před europoslanci věnovala ekonomickým a ekologickým tématům. Podle ní jde modernizace ekonomiky a průmyslu ruku v ruce se snižováním emisí oxidu uhličitého a EU bude průmysl na cestě k čistší výrobě podporovat. Poukázala i na to, že unie teď přitahuje více investic do vodíku vyrobeného z obnovitelných zdrojů než Spojené státy a Čína dohromady, a také že se zvýšil počet oceláren, které přešly na takzvanou čistou výrobu.

Předsedkyně Evropské komise také vyzvala k tomu, aby Evropa využívala svou „kritickou masu“ při jednáních o ekonomických záležitostech. Poukázala na postup EU za energetické krize, který podle šéfky EK přispěl ke snížení cen plynu. Obdobný postup by unie měla zaujmout i v jednáních o kriticky významných materiálech či zabezpečení zeleného vodíku.