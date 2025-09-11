Von der Leyenová tak ve svém projevu vyslala silný signál, že „budoucnost evropské mobility má být zelená, cenově dostupná a vyráběná doma v Evropě“. Nová iniciativa přichází v době, kdy se automobilový průmysl nachází na křižovatce mezi tlakem na dekarbonizaci, konkurencí ze světa a požadavky spotřebitelů na cenovou dostupnost.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém každoročním projevu o stavu Unie představila novou iniciativu, která má podpořit vývoj a výrobu malých a cenově dostupných vozidel v Evropě. Cílem je nejen uspokojit rostoucí poptávku evropských spotřebitelů, ale i čelit konkurenci z Číny, která již nyní zaplavuje trh levnějšími elektromobily.
„Miliony Evropanů si chtějí koupit cenově dostupná evropská auta,“ prohlásila von der Leyenová před poslanci Evropského parlamentu ve Štrasburku. „Měli bychom investovat do malých a cenově dostupných aut, a to jak pro evropský trh, tak i pro uspokojení prudce rostoucí globální poptávky.“
Nová iniciativa ponese název „Malé cenově dostupné vozy“ a vznikne ve spolupráci s automobilovým průmyslem. Inspirací jsou například japonské „kei-cars“, jejichž myšlenku nedávno podpořili i vlivní představitelé evropského automobilového průmyslu, jako jsou Luca de Meo (bývalý šéf Renaultu) nebo John Elkann (Stellantis).