Pravidla silničního provozu se v sousedních zemích liší víc, než se zdá, a rok 2026 přináší důležité změny. Ve spolupráci s odborníky z Platformy Vize O a Global Assistance přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co si přibalit, co zkontrolovat před odjezdem, na co nezapomenout a na co dát pozor za volantem v konkrétních zemích a co se letos mění. Schovejte si náš přehled do auta, může se vám hodit.
CO ZKONTROLOVAT PŘED ODJEZDEM
AUTO
- Pneumatiky (dezén, tlak pro plné zatížení, stav bočnic)
- Rezerva nebo opravná sada + zvedák a klíč
- Brzdy (zvuky, vibrace, stav brzdové kapaliny)
- Motorový olej, chladicí kapalina, AdBlue
- Kapalina do ostřikovačů
- Světla, stěrače, čistota skel a zpětných zrcátek
- Klimatizace (funkčnost, kabinový filtr)
- Žádné stopy úniků kapalin pod vozidlem
VÝBAVA
- Výstražný trojúhelník (soupravy: 2 ks)
- Reflexní vesty – v KABINĚ, ne v kufru!
- Lékárnička
- Svítilna, startovací kabely, tažné lano
- Nabíječka + powerbanka + offline navigace
- Formulář evropského záznamu o nehodě
DOKLADY
- Občanský průkaz nebo cestovní pas (všichni cestující!)
- Řidičský průkaz
- Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC)
- Malý technický průkaz (osvědčení o registraci)
- Zelená karta - raději v papírové podobě!
- Doklad o havarijním pojištění
- Kontakt na asistenční službu (24/7)
- Souhlas s užíváním vozidla (leasing/firemní auto)
- Pojištění – ověřit před odjezdem
- Platnost povinného ručení ve všech tranzitních zemích
- Žádná země není na zelené kartě přeškrtnutá
- Havarijní pojištění — limity, odtah ze zahraničí, náhradní vozidlo
- Asistence 24/7 — ubytování, repatriace, právní pomoc
- Cestovní připojištění vč. zdravotního — pro celou rodinu
REFLEXNÍ VESTY DO KABINY — NE DO KUFRU
Vesty v kufru jsou při poruše k ničemu. Musíte je mít po ruce v kabině, abyste je oblékli ještě před vystoupením z auta. Právě tak to vyžadují předpisy v řadě zemí. A vlastně sama logika věci.
Rakousko - reflexní vesta pro řidiče je povinná. Reflexní vesty pro spolucestující jsou doporučené.
Německo - reflexní vesta je povinná pro řidiče vozidel registrovaných v Německu. Pro řidiče vozidel registrovaných mimo Německo platí povinnost pouze v případě, že řídí firemní vozidlo.
Slovinsko - reflexní vesta je povinná pro všechny pasažéry, kteří při mimořádné situaci vystoupí z vozidla.
Itálie - reflexní vesta je povinná i pro každého pasažéra, který se v případě mimořádné události pohybuje mimo vozidlo.
Polsko - reflexní vesta je povinná pro všechny, kteří při mimořádné situaci vystoupí z vozidla.