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Jedete autem na letní dovolenou? Máme přehled předpisů pro řidiče

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Každé léto vyrazí miliony Čechů autem za hranice. Aby cesta tam i zpět proběhla bezpečně, nestačí jen nastartovat a jet — připravené auto, platné doklady, povinná výbava, pojištění a znalost pravidel v cílové zemi jsou stejně důležité jako samotná jízda.
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Fiat Multipla

Pravidla silničního provozu se v sousedních zemích liší víc, než se zdá, a rok 2026 přináší důležité změny. Ve spolupráci s odborníky z Platformy Vize O a Global Assistance přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co si přibalit, co zkontrolovat před odjezdem, na co nezapomenout a na co dát pozor za volantem v konkrétních zemích a co se letos mění. Schovejte si náš přehled do auta, může se vám hodit.

CO ZKONTROLOVAT PŘED ODJEZDEM

AUTO

  • Pneumatiky (dezén, tlak pro plné zatížení, stav bočnic)
  • Rezerva nebo opravná sada + zvedák a klíč
  • Brzdy (zvuky, vibrace, stav brzdové kapaliny)
  • Motorový olej, chladicí kapalina, AdBlue
  • Kapalina do ostřikovačů
  • Světla, stěrače, čistota skel a zpětných zrcátek
  • Klimatizace (funkčnost, kabinový filtr)
  • Žádné stopy úniků kapalin pod vozidlem

VÝBAVA

  • Výstražný trojúhelník (soupravy: 2 ks)
  • Reflexní vesty – v KABINĚ, ne v kufru!
  • Lékárnička
  • Svítilna, startovací kabely, tažné lano
  • Nabíječka + powerbanka + offline navigace
  • Formulář evropského záznamu o nehodě

DOKLADY

  • Občanský průkaz nebo cestovní pas (všichni cestující!)
  • Řidičský průkaz
  • Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC)
  • Malý technický průkaz (osvědčení o registraci)
  • Zelená karta - raději v papírové podobě!
  • Doklad o havarijním pojištění
  • Kontakt na asistenční službu (24/7)
  • Souhlas s užíváním vozidla (leasing/firemní auto)
  • Pojištění – ověřit před odjezdem
  • Platnost povinného ručení ve všech tranzitních zemích
  • Žádná země není na zelené kartě přeškrtnutá
  • Havarijní pojištění — limity, odtah ze zahraničí, náhradní vozidlo
  • Asistence 24/7 — ubytování, repatriace, právní pomoc
  • Cestovní připojištění vč. zdravotního — pro celou rodinu

REFLEXNÍ VESTY DO KABINY — NE DO KUFRU

Vesty v kufru jsou při poruše k ničemu. Musíte je mít po ruce v kabině, abyste je oblékli ještě před vystoupením z auta. Právě tak to vyžadují předpisy v řadě zemí. A vlastně sama logika věci.

Rakousko - reflexní vesta pro řidiče je povinná. Reflexní vesty pro spolucestující jsou doporučené.

Německo - reflexní vesta je povinná pro řidiče vozidel registrovaných v Německu. Pro řidiče vozidel registrovaných mimo Německo platí povinnost pouze v případě, že řídí firemní vozidlo.

Slovinsko - reflexní vesta je povinná pro všechny pasažéry, kteří při mimořádné situaci vystoupí z vozidla.

Itálie - reflexní vesta je povinná i pro každého pasažéra, který se v případě mimořádné události pohybuje mimo vozidlo.

Polsko - reflexní vesta je povinná pro všechny, kteří při mimořádné situaci vystoupí z vozidla.



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