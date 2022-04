Podpora elektroaut přichází Německo draho, mluví o omezení štědrých dotací

Tankovací pistole to v Evropě s dobíjecími kabely od roku 2030 začnou u nových aut prohrávat. | foto: Newspress

Pokus, který v roce 2016 představilo Německo jako motivační opatření pro podporu životního prostředí elektromobilitou, pokračuje do dalšího dějství. A dosud není zřejmé, zda „Umweltbonus“ nakonec bude spíš tragédií, či komedií. Němci totiž až devíti tisíci eury dotovaná e-auta kupují a prodávají je do zahraničí. Stát to stojí pokaždé dvacet tisíc eur.