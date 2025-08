Část 1/4

„Zanechal po sobě manželku a syna Paola, kterým předal svou vášeň pro práci, syn dnes vede designové studio Spadaconcept, které založil se svým otcem,“ píše www.malpensa24.it. Pohřeb Ercole Spady se bude konat v Turíně.

Skvělý profil Ercoleho Spady napsal pro dnes už dávno neexistující magazín Auto Design & Styling Jiří Hulák. Expert na průmyslový design Národního technického muzea, text ze svého archivu poskytl exkluzivně pro iDNES.cz.

Maestro Codatronca

Kdybychom měli vypočítávat výjimečná data v automobilovém designu, určitě by „nezapadl“ rok 1938. Toho roku se totiž v Itálii narodili Leonardo Fioravanti, Marcello Gandini, Giorgetto Giugiaro a Ercole Spada. Mimořádné postavy automobilového designu, které by mohly ztělesňovat i jednotlivé charakteristické kvality designu italského. Kromě elegance, nadčasovosti a experimentování s moderní technikou a technologiemi to je i jistá razance a provokativnost. A zvláště pro poslední dvě charakteristiky bychom stěží našli lepší zosobnění než v tvorbě Ercoleho Spady.

Nevelký, uzavřený a tichý muž, jehož jméno by v překladu znělo Herkules Meč, se narodil v lombardském městě Busto Arsizio 26. srpna onoho roku 1938. V roce 1956 absolvoval Feltrinelliho technický institut v Miláně. Během studií se doslova zamiloval do kreslení automobilů a po výkonu vojenské služby usiloval o vstup do automobilového designu. Odeslal dvě žádosti o zaměstnání: k Abarthovi a Zagatovi.

Setkání s Renzem Avidanem od Abartha nepřineslo očekávaný výsledek. Následoval pohovor se synem Uga Zagata Eliem, který obsahoval pouze dvě podmínky: vysokoškolský diplom a schopnost kreslit automobily v měřítku 1:1. Kladná odpověď na obě otázky prý stačila na přijetí talentovaného dvaadvacetiletého mladíka do vývojového oddělení tehdy již slavné karosárny.