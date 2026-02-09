Řídit pod vlivem emocí či alkoholu? Nejdřív musíte ošálit umělou inteligenci

Radomír Dohnal
Usedáte za volant rozčilení, protože vás naštval šéf? Vyslechli jste si před chvílí nepříjemný telefonát anebo vás jen vytočila prodavačka za kasou? K dovršení těch nepříjemností ještě nenastartujete. Protože umělá inteligence od Mitsubishi by mohla vyhodnotit vaše rozrušení jako projev opilosti.
Japonsko má velmi přísné sankce i nulovou toleranci alkoholu za volantem, což se odráží v nízkém počtu incidentů. | foto: ČTK

Nástroje umělé inteligence pronikají do našich životů stále častěji. Nezdá se ovšem, že by nám zrovna pomáhaly. Názorným příkladem takové nepomoci může být i počin tokijské divize Mitsubishi Electric Corporation. Na sklonku minulého roku představila novou technologii, Maisart AI, která u řidiče identifikuje úrovně intoxikace. Opilosti.

Umělá inteligence, v roli neomylného ochránce bezpečnosti řidiče i všech účastníků silničního provozu okolo, by v případě takové pozitivní identifikace opilosti vydala nejprve varování, a poté by případně „sáhla do řízení“.

Buď by vám rovnou zabránila nastartovat a odjet, anebo by vás přiměla zastavit u krajnice.

V Mitsubishi to celé prezentují tak, že to představuje významný krok ve využití pokročilých technologií při zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Ne všichni si však takový model „hlídače“ integrovaného do palubní desky pochvalují. Už kvůli mechanismům, které umělá inteligence využívá k detekci intoxikace.

Velkým průlomem v bezpečnosti silničního provozu v Japonsku by se Maisart AI, která u řidiče identifikuje úrovně intoxikace, mohla stát už na konci letošního roku.

U řidičů se totiž soustředí na sledování známek rozptýlenosti, ospalosti. Využívá přitom bezkontaktní měření tepové frekvence a též snímkování obličeje. Těkavé pohyby očí, například, nebo uvolněné svalstvo ve tvářích. I když jsou takové změny v obličeji způsobené požitím alkoholu nepatrné, kolísání pulsu je prý dobře koreluje. Dává je ještě dohromady s údaji o řízení vozidla, například o plynulosti jízdy, náhlém brzdění a akceleraci. A jejich souhrnnou analýzou v reálném čase pak může „s vysokou mírou přesnosti“ vyhodnotit, že vůz je skutečně řízen člověkem pod vlivem.

Tento vynález přitom nemá zůstat jen na papíře. Mitsubishi Electric si klade za cíl zavést toto řešení pro všechna svá nová vozidla již v letošním roce. Společnost doufá, že tím výrazně sníží počet dopravních nehod souvisejících s alkoholem a přispět k bezpečnější společnosti.

V čem že by měl být takový bezpečnostní systém nový a unikátní? V tiskové zprávě se inženýři z Mitsubishi rozepisují o tom, že diskuse o zavedení technologií pro prevenci řízení pod vlivem alkoholu v nových vozidlech probíhá v Evropě i ve Státech. Ale tam navrhované systémy zpravidla nedokážou identifikovat opilost řidiče po nastartování.

Pokud za sebe ovíněný řidič nechá nastartovat vůz svého střízlivého kamaráda, může klidně vyrazit komíhavou jízdou do nejistého cíle. To japonská technologie Maisart AI je důslednější a dokáže detekovat projevy snížené pozornosti i během vlastní jízdy.

Tvůrci této nad střízlivostí bdící umělé inteligence doplňují, že jejich řešení je také o dost spolehlivější. Řada podobných technologií totiž využívá samotné snímkování obličeje řidiče – posuzují jeho bdělost například pomocí údajů o pohybu očí – ale vizuální projevy opilosti se mohou případ od případu lišit. Tím, že do detekce zapojují i záznamy o tepové frekvenci, výrazně snižují možnost nějakého ošálení.

Určitý zádrhel pochopitelně může představovat situace opačná. Ne to, že se řidič pod vlivem alkoholu bude snažit oklamat Maisart AI hranou střízlivostí. Ale to, že za volant vozu od Mitsubishi usednete rozrušení, rozčílení. Anebo ve spěchu, po fyzickém výkonu. S následnou jízdou v metropolitní špičce, plné předjíždění, šlapání na plynový a brzdný pedál, se pak můžete snadno jevit nepřístojně mimo sebe. A do cíle pak nejspíš nedojedete.

Kritici dále upozorňují na to, že technologie Maisart AI má sice výrazný potenciál ke zlepšení bezpečnosti dopravy, ale do Japonska nepřichází ve správný čas. Tedy, že přichází spíše pozdě.

V celém Japonsku, zemi se 126 miliony obyvatel, totiž zaznamenali za posledního půl roku jen 49 dopravních nehod souvisejících s řízením pod vlivem alkoholu. Počet úmrtí při dopravních nehodách, v nichž by nějakou roli hrála konzumace alkoholu, je v Japonsku už dlouhodobě pod čtyřmi procenty. Národní statistiky hovoří spíše o tom, že alkohol za volantem je tu tím nejmenším problémem za posledních jednadvacet let.

Přínos Mitsubishi Electric Corporation by tak v Japonsku nejspíš vyšel naprázdno a může spíš posloužit jako bič na neukázněné řidiče v jiných zemích světa.

