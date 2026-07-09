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Umělá inteligence vtrhla mezi ojetiny. Stačí jí foto z ulice a pošle nabídku

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Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Stačí vyfotit zajímavé auto na ulici a zbytek nechat na algoritmech.
Chatbot Wheelie uvažuje jako člověk. Pamatuje si kontext. Když mu řeknete:...
ilustrační snímek
Ilustrační snímek
7 fotografií
Kdysi to býval rituál. Když jste kupovali auto, museli jste se obrnit trpělivostí, projít desítky inzerátů, zaškrtat desítky filtrů na internetu a doufat, že z té záplavy benzínu, dieselu a stavu tachometrů nakonec vypadne něco použitelného. Byla to práce pro detektiva. Dnes? Nově stačí poslat fotku z mobilu nebo napsat jednu jedinou větu.

Svět se zrychlil a lidé už nechtějí ztrácet čas klikáním. Pochopili to i v Aures Holdings, což je kolos, který pod značkami AAA Auto a Mototechna ročně prodá přes sto tisíc aut. Místo toho, aby zákazníky dál trápili tabulkami, stvořili robota. Jmenuje se Wheelie a pohání ho umělá inteligence.

Chcete si koupit auto. Sednete k počítači, otevřete vyhledávač a okamžitě se propadnete do byrokratického pekla moderní doby. Zaškrtněte palivo. Zaškrtněte převodovku. Zadáte kilometry od–do. Vyberete barvu, typ karoserie, objem motoru, výkon v kilowattech.

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Nová technologie od Aures Holdings ukazuje, jak se z komplikovaného procesu pořizování vozu stává intuitivní zábava pro generaci, která už nechce vyplňovat složité formuláře. Stačí vyfotit zajímavé SUV na parkovacím stání před supermarketem a zbytek nechat na algoritmech. „Stačí napsat: Hledám rodinné SUV do 600 tisíc, automat, benzín, ideálně do 80 tisíc kilometrů,“ říká Eldar Vagabov, ředitel inovací skupiny Aures Holdings. Chatbot Wheelie textu porozumí a okamžitě nabídne relevantní vozy.

Wheelie uvažuje jako člověk

Zajímavé na tom není to, že stroj umí vyhledávat. To umí i Google. Fascinující je, že Wheelie uvažuje jako člověk. Pamatuje si kontext. Když mu řeknete: „Raději něco podobného, ale levnějšího,“ neurazí se, nezačne znovu, ale logicky naváže na předchozí debatu. Umí se podívat na fotku auta, které jste si vyfotili na ulici, poznat značku i model a hned vám ukázat, co je zrovna na skladě. To, co dřív zvládli jen ti nejzkušenější prodejci s třicetiletou praxí, teď dělá kód kdesi na serveru. A dělá to non-stop, čtyřiadvacet hodin denně.

Češi volí Ojeté auto roku, ale i to nejošklivější

Po loňském úspěšném debutu startuje druhý ročník ankety Ojeté auto roku. Letos mají lidé při hlasování na internetu zcela volnou ruku – organizátoři z Aures Holdings neudělali žádný předvýběr. Volit lze jakýkoli model v šesti netradičních kategoriích: od nejvíce „cool-sexy“ vozu přes nejlepší rodinné auto, elektromobil, nejpraktičtější, nejuniverzálnější auto, až po to nejošklivější.

Hlavní výhrou je tříměsíční zápůjčka vítězného auta s palivovou kartou na 20 000 Kč (či nabíjecím čipem PRE). Anketa běží do 30. září 2026, výsledky budou známé 6. října.

Nový AI asistent Wheelie spočítá tisíce datových parametrů a najde požadované auto. Je to virtuální prodejce, má vlastnosti, které by mu mohl závidět leckterý živý obchodník. Má nekonečnou trpělivost, pamatuje si všechno, co jste kdy řekli, a neurazí se, když mu zadání třikrát změníte.

A pak je tu ještě jedna věc, která působí jako ze sci-fi filmu. Představte si, že jdete po ulici, kolem projede auto, které se vám hrozně líbí, ale vy vůbec netušíte, co je to za model. Vytáhnete mobil, vyfotíte ho a fotku pošlete Wheelieemu. Robot obrázek zanalyzuje, rozpozná značku, typ karoserie, model a okamžitě vám nabídne stejná nebo velmi podobná auta, která jsou zrovna k mání na pobočkách. Z mobilu se tak stává jakýsi vizuální lapač splněných přání.

Brzy se Wheelie naučí ještě víc – sám spočítá splátky, odhadne cenu vašeho starého auta na protiúčet, rezervuje zkušební jízdu nebo vám pošle zprávu, jakmile se na pobočce objeví auto, po kterém toužíte.

Analytický mozek pro oceňování aut

Umělá inteligence vtrhla i do zákulisí tuzemského největšího autobazaru, kam zákazník nevidí. Zatímco lidé řeší, jestli je AI nepřipraví o práci, v Resulmaticu – interní technologické líhni skupiny – postavili další dva systémy. První z nich, AI Pricer. To je analytický mozek, který pomáhá specialistům oceňovat více než dva tisíce vozidel denně. Model pracuje s více než stovkou charakteristik konkrétního vozu a v reálném čase vyhodnocuje přibližně 18 000 parametrů na základě neustálého sledování celého trhu.

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„Nenahrazuje obchodní úsudek lidí, ale poskytuje specialistům rychlé, konzistentní a datově podložené doporučení,“ vysvětluje Vagabov. Výsledek? Výkup aut už není loterie, ale exaktní věda. Člověk dodá intuici a zkušenost, stroj zase výpočetní sílu. Druhým je Spark – soukromý, bezpečný digitální mozek pro tři tisíce zaměstnanců, který bleskově rešeršuje interní dokumenty a data, aniž by hrozilo, že firemní tajemství uteče někam ven.

Skener auta jako hudba budoucnosti

Tuzemský největší autobazar využívá umělou inteligenci i na další věci. Usnadňuje například přípravu fotografií na webové stránky. Systému od polské společnosti VUMO.ai stačí natočit dané záběry v jakémkoli prostředí a umělá inteligence dá za vůz neutrální pozadí a v kabině odfiltruje odlesky slunečních paprsků. Polská firma nabízí ještě další zajímavé zařízení, které ale zatím největší tuzemský autobazar nevyužívá. Jedná se o speciální přenosnou bránu, která celé auto naskenuje, a to i zespodu, a udělá i jeho zvukovou analýzu. Toto zařízení tak ukazuje, kudy se nejspíše bude výhledově ubírat další vývoj výkupu.

V Aures Holdings se detailně věnují i problematice elektromobilů. Provádí testy trakčních baterií Aviloo. Od roku 2023 jich provedli již 6 000. Jedná se tak o obsáhlá data, která nikdo jiný v Česku nemá. Zákazníci mohou využít bezplatného přetestování svého zakoupeného elektromobilu po roce provozu. Tuto možnost mají dokonce i jiní, majitelé elektrických aut si mohou za poplatek 1 500 Kč zjistit stav akumulátoru svého elektrického auta, což je docela zajímavá nabídka.

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