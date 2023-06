Auta podle umělé inteligence. Škoda je bobr, Hyundai liška a BYD chameleon

Co by se stalo, pokud byste se rozhodli využít pokročilou umělou inteligenci pro to, abyste zjistili, která zvířata nejlépe zosobňují známé značky automobilů? Švýcaři to zkusili a výsledek předčil očekávání.