S využitím AI lze pokrýt celý proces výběru a nákupu ojetiny. Stačí zadat rozpočet, roční nájezd, typ trasa požadavky na míry vozu. AI navrhne konkrétní modely včetně generací a ročníků, kterým se vyhnout. Robot dokáže porovnat konkrétní motory z hlediska reálné spotřeby, životnosti nebo závadovosti.
Správně instruovaná umělá inteligence umí i číst mezi řádky. Odhalí vágní formulace bazarů („kosmetické vady odpovídající stáří“, „nutno vidět“, „bez investic, jen doplnit klimatizaci“), které často maskují drahé opravy. O krok výš jsou systémy, které umí provést kontrolu fotek. Upozorní na nesedící spáry karoserie, odlišný odstín laku na některém z dílů, opotřebení volantu či sedaček neodpovídající udávanému nájezdu nebo chybějící prvky výbavy, které prodejce v textu slibuje.
Vyhodnocení, zda cena odpovídá, není podezřele nízká (riziko stočeného tachometru, totální škody či exekuce), nebo naopak přemrštěná, je už hlavně práce se statistikou a procházení databází.
AI už umí i vytvořit checklist na míru. Vygeneruje seznam míst, na která se máte u daného auta při prohlídce zaměřit (kde to reziví, co má při studeném startu zaklepat, jak otestovat převodovku). Spočítá orientační náklady na nejbližší nutný servis (rozvody, brzdy, pneumatiky, výměna oleje v automatu) a připraví argumenty pro vyjednání slevy. Zkontroluje kupní smlouvu a upozorní na nevýhodné klauzule (např. zřeknutí se odpovědnosti za skryté vady nebo označení vozu jako „soubor náhradních dílů“).
Novinka v Česku
Česko je tradičně hlavně ojetinovým trhem; a obchod s použitým zbožím často zavání nepravostmi. Protože je nákup auta (byť ojetého) obvykle nemalou investicí, je nutné vše dobře prověřit. I do této disciplíny umělá inteligence vstupuje.
Česká služba VINcheck spouští nově AI Analýzu ojetých aut. „Vlastní model umělé inteligence v ní rozebere nejčastější závady konkrétního auta, odhadne náklady na jeho budoucí provoz a opravy a poradí, kdy takové auto nekupovat,“ říká Martin Foltýn, vedoucí vývoje a datové analytiky VINcheck.
Umělá inteligence radí
Po zadání VIN systém dohledá poslední známý stav tachometru, údaje z registru vozidel, informaci, zda auto není v pátrání Policie ČR, a zároveň podrobně rozebere samotný kód VIN. Shromážděné údaje následně vyhodnotí model umělé inteligence, který si VINcheck vyvinul sám. „Výsledkem není jen výpis dat, ale především jejich srozumitelná interpretace a doporučení pro konkrétní vůz, včetně toho, na co se zaměřit při prohlídce. Report dostane zájemce e-mailem,“ vysvětluje Foltýn. Základní kontrolu vozidla podle VIN nabízí služba zdarma. „V říjnu systém provedl 2 028 prověrek a u 92 aut upozornil na podezření ze stočeného tachometru,“ uvádí Martin Foltýn.
„Data o autě dnes najdete na více místech, ale ne každý ví, jak je číst v celkovém kontextu. Naše umělá inteligence je za zájemce vyhodnotí a řekne mu, na co se má u konkrétního vozu zaměřit. Bezplatný základní report by si proto měl udělat každý, kdo uvažuje o koupi ojetého auta. Když vůz v prvním kole obstojí, doporučujeme navázat podrobným prověřením historie u specializovaných společností, jako je například carVertical, se kterými spolupracujeme,“ vysvětluje.
Bezplatný report pracuje se základní sadou dat a upozorní na nejvýraznější nesrovnalosti. Podezření na stočený tachometr systém vyhodnotí, když v historii vozu najde pokles stavu kilometrů o více než 5 000 km. „Systém po zadání VIN zároveň nabídne podobné vozy, které jsou na trhu k mání. Vybírá je podle kategorie, stáří, počtu najetých kilometrů a dalších parametrů prověřovaného auta. Zájemce tak nemusí další podobné auto hledat sám. Nabídka zatím pochází od prodejců AAA Auto a MAMACAR, v příštím roce se rozšíří i o vozy dalších prodejců,“ popisuje Martin Foltýn. „Chceme uživatelům služby nabídnout možnost porovnat jimi vybraný vůz s podobnými nabídkami na trhu a usnadnit jim tak výběr ojetého vozu,“ dodává.
Stačí mobil
V praxi existují dva různé přístupy: datové AI rádce pro výběr a ocenění vozu a pak vizuální AI skenery, které dokážou z fotek z mobilu odhalit poškození karoserie a spočítat cenu opravy.
Na českém trhu působí společnosti jako Cebia či CarVertical, v jejich případě jde primárně o databázové prověrky historie podle VIN, tyto systémy dnes ovšem využívají algoritmy strojového učení k odhalování anomálií v nájezdu kilometrů, párování fotografií z minulých inzerátů či aukcí a odhadu tržní ceny vozu.
Velcí hráči jako AAA Auto, Carvago nebo pojišťovny využívají AI při výkupu a oceňování vozů – systémy hlídají vývoj cen na evropském trhu v reálném čase a automaticky vyhodnocují fotodokumentaci škod.
Ve světě jsou už běžně dostupné mobilní aplikace pro koncové kupující i autobazary.
- AutoScan: AI Car Inspector je mobilní aplikace pro kupující ojetin. Stačí obejít vyhlédnuté auto s telefonem, nafotit ho z několika úhlů a zadat základní údaje (značku, rok, nájezd). AI na fotkách automaticky vyznačí škrábance, promáčkliny, korozi či nesrovnalosti na laku, vygeneruje PDF report s odhadem nákladů na opravu a určí reálnou tržní hodnotu vozu pro vyjednávání o ceně.
- PAVE (AI-Powered Vehicle Inspection) je jedna z nejrozšířenějších světových platforem (má za sebou přes 10 milionů inspekcí). Funguje přes prohlížeč v mobilu bez nutnosti instalace aplikace – kupujícího nebo prodejce navádí krok za krokem, jak auto vyfotit (celý proces zabere asi 60 sekund). AI následně vyhodnotí celkovou známku stavu vozu, detailně popíše každé poškození karoserie, skel či kol a vyčíslí opravu.
- Existují také pokročilé systémy využívané pojišťovnami, leasingovkami i velkými prodejci ojetin. Carscan dokáže pomocí rozšířené reality v mobilu naskenovat vůz za 30 sekund, rozpozná poškození zvenku i varovné kontrolky na palubní desce, zkontroluje shodu VIN a rovnou nacení opravu v místních servisech. Ravin AI zase umí dokonce odhalit i upravené nebo zfalšované fotky v inzerátech.
- CoPilot (USA) je chytrý AI nákupní asistent pro americký trh, který funguje jako osobní rádce. Sleduje miliony inzerátů, upozorní vás, pokud konkrétní auto leží v bazaru příliš dlouho, vyhodnotí férovost ceny a pomůže s komunikací s prodejcem.
- Ve velkých bazarech či servisech se můžete setkat s průjezdovými skenovacími rámy (např. UVeye, Elscope Vision). Fyzická „brána“ vybavená kamerami a AI, kterou auto pomalu projede. Během pár sekund systém zkontroluje podvozek, hloubku dezénu pneumatik i veškeré vnější poškození karoserie.
Nevěřte jen AI, zkušenost odborníka nenahradí
Je třeba zdůraznit, že pouhé prověření vozu online nestačí. „Jednak nemusí být údaje pravdivé, a hlavně nic nevypovídají o aktuálním technickém stavu vozidla. Některé online ověřovny nabízí také fyzické prohlídky, ale ne vždy odhalí vše,“ varuje Karolína Topolová, generální ředitelka skupiny AURES Holdings, provozovatele sítě autocenter AAA AUTO.
„Online nástroje na prověřování původu vozidel jsou nezbytnou součástí procesu koupě vozu. Vyhledají ale jen údaje vázané na identifikační číslo VIN. Ty mohou být neúplné nebo naopak až moc úplné, kdy se k autu přiřadí servisní knížka jiného vozu, případně padělaná. Někteří vykukové dokonce dokážou manipulovat s nájezdem či servisní historií přímo u externích poskytovatelů dat, například na straně autoservisu. Anebo prostě havarovaný vůz opatří štítky z jiného vozu identických specifikací,“ vysvětluje.
A zdůrazňuje, že jen odborník spolehlivě pozná, jestli byl vůz bouraný, protože například různá tloušťka laku ukazuje na to, že karoserie byla přestříkávána. „Také třeba vychýlená geometrie nápravy naznačuje leccos stejně, jako zkušený mechanik dokáže porovnat opotřebení interiéru s údajným nájezdem vozu,“ dodává AA Auto. Karolína Topolová téma posouvá ještě dál: „Když si lidé auta prodávají mezi sebou, téměř nikdy je nezvednou ani na zvedák, natož aby měli k dispozici specializovanou diagnostiku dejme tomu pro kontrolu emisních systémů. Zrovna jejich nefunkčnost se přitom objevuje poměrně často a vede k tomu, že vůz neprojde STK.“
Člověk sám neodhalí ani třeba alarmující spotřebu kapalin či problémy s rozvodovými řetězy, které se projevují jen při studeném startu. „Nehledě na to, že nezkušené uši je většinou ani nepoznají. Podobně je tomu i s banálnějšími vadami, například zrovna v létě napadne jen málokoho zkoušet vyhřívaná sedadla, přičemž svépomocí ověřit fungování automatického vytápění nebo vyhřívání předního skla v třicetistupňových teplotách ani nelze. K tomu je třeba přizvat mechanika.“
„Na VIN se nelze stoprocentně spolehnout, stejně jako na moudra od AI či dojem z pětiminutové zkušební jízdy. Pokud si člověk chce být jist, že nekupuje zajíce pod kapotou, musí auto nechat prohlédnout zkušeným mechanikem s odpovídajícím vybavením,“ vysvětluje Karolína Topolová.