Stát chce mít přehled o autech z Ukrajiny. Je problém s pojištěním

Už rok je v Česku na silnicích běžné potkávat auta s ukrajinskými registračními značkami. V drtivé většině jsou to Ukrajinci, kteří utekli před ruskou okupací. Problém ovšem je, že v Česku není možné tato auta legálně pojistit. Ukrajina není členským státem Evropské unie, a tak se na auta z této země vztahují jiná pravidla. A řada Ukrajinců spoléhá na to, že po nich v Česku nikdo pojištění nebude chtít. Jenomže to je chyba. Podle odhadů ČKP se v současné době po českých silnicích pohybuje asi 34 000 ukrajinských aut. A 4 000 z nich jsou bez povinného ručení.

ČKP k tomu před nedávnem uvedla: „Pojistit ukrajinské vozidlo u českých pojišťoven nelze, proto jsme přijali na šest měsíců opatření, že škody způsobené nepojištěnými ukrajinskými vozidly v ČR uhradí poškozeným ČKP a nebude po ukrajinských motoristech požadovat náhradu.“ Je to ovšem jen přechodné opatření a šest měsíců platí od doby, kdy vozidlo opustilo Ukrajinu. Mezitím pak ukrajinská národní kancelář zprovoznila možnost uzavřít si na dálku online pojištění u některé z ukrajinských pojišťoven, která vystaví zelenou kartu.

ČKP také zdůrazňuje, že pokud bude chtít ukrajinský motorista provozovat vozidlo v Česku dlouhodobě, měl by ho zde zaregistrovat, nechat mu vystavit české registrační značky a také tedy pojistit u české pojišťovny. „Hlavním cílem našeho opatření je pomoc uprchlíkům, a proto budeme akceptovat jakýkoli dokument, ze kterého bude zřejmé datum opuštění Ukrajiny, popřípadě registrace v Česku, což se doloží například razítkem v pase, udělením víza o strpění apod.,“ popsala ČKP.

Stát chce mít větší přehled

Vzhledem ke stále stoupajícímu počtu aut z Ukrajiny chce mít stát větší přehled o to, o jaká auta jde a kdo je řídí. Proto má v plánu zpřísnit registraci těchto vozidel. V současné době platí, že pokud u nás někdo jezdí déle než půl roku, musí auto přihlásit na české značky. Jenomže to platí jen pro Ukrajince, kteří mají udělený azyl nebo trvalý pobyt. Uprchlíci však dostávají status dočasné ochrany a v takovém případě jsou jejich auta v režimu mezinárodního provozu a žádné extra povinnosti se na ně nevztahují.

A to by se mělo změnit. Ministerstvo dopravy by v této době mělo připravovat nový systém regulace ukrajinských aut tak, aby mělo přehled o jejich technickém stavu. Zároveň je stát pak bude započítávat do majetkových poměrů uprchlíků. Nový systém by měl být představen ještě během letošního roku a měl by pomoci také s lepším výběrem pokut za přestupky.

Co při nehodě?

S rostoucím počtem ukrajinských aut roste také pravděpodobnost dopravní nehody. Postup při střetu s vozidlem z Ukrajiny je přitom velmi podobný postupu při jakékoliv jiné nehodě. Pokud je škoda vyšší než 100 000 Kč, je nutné volat policii. Tu je dobré volat i v případě jazykové bariéry. Vždy je nutné vyplnit formulář o nehodě. Pokud je viníkem řidič auta z Ukrajiny, je škoda vyplácena z fondu ČKP. Ovšem viník má smůlu.

„Smyslem je chránit před finanční újmou poškozené, nikoli majitele nepojištěných vozů. Proto stejně jako v případě českých nepojištěných vozů, škody vzniklé na nepojištěném ukrajinském vozidle, které způsobilo nehodu, ČKP proplácet nemůže,“ vysvětlila Česká kancelář pojistitelů.