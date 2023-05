Pardon pro ukrajinská auta skončil. Při nehodě volejte policii a pojišťovnu

Záhy po ruské invazi se na cesty vydaly statisíce ukrajinských motoristů, kteří však museli řešit problém týkající se pojištění vozidel. Existuje totiž jen minimum ukrajinských aut, která mají zelenou kartu určenou pro provoz vozidel v zahraničí.

Proto se před rokem rozhodla Správní rada ČKP, že po dobu dvou měsíců od opuštění ukrajinského území bude případné škody způsobené ukrajinskými vozidly na území České republiky hradit z garančního fondu bez jakéhokoliv dopadu na ukrajinské motoristy, kteří tak mohou bez obav své vozidlo v ČR využívat. Plošná pomoc platila od prvního března 2022 po dobu šesti měsíců od překročení ukrajinských hranic.

Stejná správní rada rozhodla toto bezplatné krytí škod ukončit, a to k 13. dubnu letošního roku. Zástupci ČKP potvrdili, že veškeré škody budou nově vymáhány a řešeny individuálně. Problém je ovšem v tom, že stále není legislativně možné ukrajinská auta pojistit. Ukrajinští řidiči by tak měli uzavřít povinné ručení pro cesty do zahraničí buď ještě na Ukrajině, nebo pomocí online formulářů. Ukrajinská pojišťovna jim následně vystaví zelenou kartu.

Česká kancelář pojistitelů však upozornila, že počet nepojištěných aut z Ukrajiny je stále nižší. „Lze odhadnout, že aktuálně se v ČR provozuje 4 000 nepojištěných ukrajinských vozidel a 34 000 vozidel pojištěných na Ukrajině,“ podotýká Petr Jedlička, pojistný matematik ČKP. I to byl důvod k ukončení plošného bezplatného krytí škod. V případech hodných zvláštního zřetele uprchlíků ve zjevné nouzi může být následně od vymáhání ustoupeno.

„Musíme si být vědomi, že Ukrajina se přes normalizaci v oblasti pojištění vozidel nachází ve válečném stavu a na našem území mohou stále hledat bezpečí lidé, kteří doslova přišli o všechno,“ doplňuje rozhodnutí výkonný ředitel ČKP Jan Matoušek.

A co po nehodě?

Pro tuzemské motoristy se ovšem nic nemění. Pokud by došlo k nehodě a ukázalo se, že viník s ukrajinským autem nemá pojištění, je v prvé řadě potřeba zavolat policii. Postup je stejný jako při kterékoliv jiné nehodě, při které se viník neprokáže zelenou kartou. Poškozenému pak ČKP vyplatí veškeré škody z Garančního fondu, celý případ posoudí a až při neshledání zjevné nouze bude tyto finanční prostředky po nepojištěném ukrajinském viníkovi vymáhat.

„ČKP od března 2022 do konce stejného měsíce 2023 řešila 179 nepojištěných škod, které se týkaly ukrajinských automobilů. Závazek za tyto škody vůči poškozeným je vyčíslený na 18,9 milionů korun. Jedná se o nízké jednotky procent, neboť ve stejném období bylo celkově zaznamenáno 2 827 nepojištěných škod českých a zahraničních vozidel, za která závazek za stejné období vychází na 498 milionů korun,“ uvádí další statistiky Petr Jedlička.