Ujetí od nehody je závažné porušení zákona. Může znamenat až pět let vězení

Nelze přehlédnout fakt, že počet nehod, od kterých viníci ujíždí, je stále nesmírně vysoký. Dobrou zprávou je, že se toto číslo nijak extrémně nezvyšuje, zůstává velmi podobné. Například V roce 2018 došlo na českých silnicích k 17 872 dopravním nehodám, od kterých jejich viníci ujeli. A v roce 2025 bylo toto číslo 17 399. Tyto nehody si vyžádaly sedm lidských životů, 29 těžce zraněných a 418 lehce zraněných. Celkové socioekonomické ztráty z těchto dopravních nehod přesáhly 13 miliard korun.
Důvody jsou pořád stejné
Důvody, proč řidiči místo nehody opouštějí, jsou různé. U méně závažných kolizí může hrát roli například snaha vyhnout se finančním dopadům, typicky ztrátě bonusu na pojištění. V případě vážnějších nehod pak převažují obavy z právních důsledků, zejména pokud je řidič pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, nemá platné řidičské oprávnění nebo má zákaz řízení.
Významným faktorem může být i předchozí zkušenost s porušením předpisů. „Dopravní nehoda představuje vysoce stresovou situaci. U některých účastníků může dojít k akutní stresové reakci, která ovlivní jejich jednání bezprostředně po nehodě. Na stres pak mohou mít někteří řidiči tendenci reagovat právě ujetím“ vysvětluje Kateřina Bucsuházy, vedoucí oblasti hloubkové analýzy dopravních nehod z Centra dopravního výzkumu (CDV).
„Důvodem, proč řidiči od takovýchto závažných dopravních nehod prchají, bývá zpravidla další protiprávní jednání a strach z dalšího postihu. Takovým případem může být jízda pod vlivem alkoholu, návykových látek, s platným zákazem řízení motorových vozidel či bez příslušného řidičského oprávnění,“ doplňuje policie.
Akutní reakce na stres je specifická zúženým polem vědomí, sníženou pozorností, omezenou kognitivní schopností a dezorientací. Ze somatických projevů je často přítomno nadměrné pocení, nevolnost, tachykardie, svalový tonus a další jevy typické pro panickou úzkost.
Zážitek z dopravní nehody představuje pro všechny zúčastněné stres a v mnohých případech je silným zážitkem způsobujícím šok. Jedince může ovlivnit natolik, že např. jinak zodpovědný řidič v důsledku šokové reakce z místa nehody odjede. Může dojít ale například i k tomu, že účastník nehody v důsledku šoku celou situaci popře.
Oběti jsou hlavně chodci
Z dat je patrné, že mezi oběťmi výrazně převažují zranitelní účastníci provozu. Nejčastěji jde o chodce (39 %) a cyklisty (20 %), kteří tvoří významnou část zraněných. U nejzávažnějších nehod se mezi oběťmi objevují také motocyklisté. Tyto tragické události se přitom častěji odehrávají mimo obec, nezřídka v nočních hodinách.
Nejvíce zranění bylo evidováno na místních komunikacích, kde došlo téměř k polovině všech případů. Významný podíl připadá také na silnice nižších tříd. K více než pětině zranění došlo v nočních hodinách. Smutným faktem je, že v období let 2021–2025 při nehodách, od kterých viník ujel, zemřelo 46 osob a dalších 120 utrpělo těžká zranění. Počet usmrcených tak v souhrnu překročil předpoklady o téměř 40 %.
Postihy jsou přísné
Policie připomíná, že ujetím od nehody si řidič situaci zásadně zhoršuje. Zatímco běžná dopravní nehoda může být řešena jako přestupek s udělením blokové pokuty v příkazním řízení do výše 1 500 korun a bez bodového hodnocení, újezd z místa dopravní nehody je považován za závažné porušení zákona, které s sebou nese pokutu až 25 000 Kč, čtyři trestné body a zákaz řízení motorových vozidel v rozmezí od 4 do 6 měsíců.
„Pokud by při nehodě došlo ke zranění osoby, může být újezd posouzen dokonce jako trestný čin neposkytnutí první pomoci řidičem dopravního prostředku, za který hrozí trest odnětí svobody až na 5 let nebo zákaz činnosti. Prosíme, abyste v případě, že se stanete svědky dopravní nehody, od níž některý z účastníků ujede, neprodleně volali linku 158 a předali maximum informací – ideálně popis vozidla, registrační značku vozidla, případně videozáznam. Každá informace může pomoci pachatele dohledat a dopravní nehodu řádně objasnit,“ doplňuje policie.