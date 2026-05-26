Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ujetí od nehody je závažné porušení zákona. Může znamenat až pět let vězení

Autor:
V Česku se stanou tisíce nehod, od kterých viník ujede. Hlavním důvodem bývá strach. Při těchto nehodách navíc bývají poškozeni hlavně ti nejzranitelnější účastníci provozu, především chodci. A následky takových nehod mnohdy bývají i fatální.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nelze přehlédnout fakt, že počet nehod, od kterých viníci ujíždí, je stále nesmírně vysoký. Dobrou zprávou je, že se toto číslo nijak extrémně nezvyšuje, zůstává velmi podobné. Například V roce 2018 došlo na českých silnicích k 17 872 dopravním nehodám, od kterých jejich viníci ujeli. A v roce 2025 bylo toto číslo 17 399. Tyto nehody si vyžádaly sedm lidských životů, 29 těžce zraněných a 418 lehce zraněných. Celkové socioekonomické ztráty z těchto dopravních nehod přesáhly 13 miliard korun.

Důvody jsou pořád stejné

Důvody, proč řidiči místo nehody opouštějí, jsou různé. U méně závažných kolizí může hrát roli například snaha vyhnout se finančním dopadům, typicky ztrátě bonusu na pojištění. V případě vážnějších nehod pak převažují obavy z právních důsledků, zejména pokud je řidič pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, nemá platné řidičské oprávnění nebo má zákaz řízení.

Významným faktorem může být i předchozí zkušenost s porušením předpisů. „Dopravní nehoda představuje vysoce stresovou situaci. U některých účastníků může dojít k akutní stresové reakci, která ovlivní jejich jednání bezprostředně po nehodě. Na stres pak mohou mít někteří řidiči tendenci reagovat právě ujetím“ vysvětluje Kateřina Bucsuházy, vedoucí oblasti hloubkové analýzy dopravních nehod z Centra dopravního výzkumu (CDV).

Prohřešky řidičů pomáhal odhalit policejní autobus
Prohřešky řidičů pomáhal odhalit policejní autobus

„Důvodem, proč řidiči od takovýchto závažných dopravních nehod prchají, bývá zpravidla další protiprávní jednání a strach z dalšího postihu. Takovým případem může být jízda pod vlivem alkoholu, návykových látek, s platným zákazem řízení motorových vozidel či bez příslušného řidičského oprávnění,“ doplňuje policie.

Akutní reakce na stres je specifická zúženým polem vědomí, sníženou pozorností, omezenou kognitivní schopností a dezorientací. Ze somatických projevů je často přítomno nadměrné pocení, nevolnost, tachykardie, svalový tonus a další jevy typické pro panickou úzkost.

Zážitek z dopravní nehody představuje pro všechny zúčastněné stres a v mnohých případech je silným zážitkem způsobujícím šok. Jedince může ovlivnit natolik, že např. jinak zodpovědný řidič v důsledku šokové reakce z místa nehody odjede. Může dojít ale například i k tomu, že účastník nehody v důsledku šoku celou situaci popře.

Oběti jsou hlavně chodci

Z dat je patrné, že mezi oběťmi výrazně převažují zranitelní účastníci provozu. Nejčastěji jde o chodce (39 %) a cyklisty (20 %), kteří tvoří významnou část zraněných. U nejzávažnějších nehod se mezi oběťmi objevují také motocyklisté. Tyto tragické události se přitom častěji odehrávají mimo obec, nezřídka v nočních hodinách.

Nejvíce zranění bylo evidováno na místních komunikacích, kde došlo téměř k polovině všech případů. Významný podíl připadá také na silnice nižších tříd. K více než pětině zranění došlo v nočních hodinách. Smutným faktem je, že v období let 2021–2025 při nehodách, od kterých viník ujel, zemřelo 46 osob a dalších 120 utrpělo těžká zranění. Počet usmrcených tak v souhrnu překročil předpoklady o téměř 40 %.

Lidé si často nepřipouští, že i když mají zelenou, může se někdo křižovatkou prořítit. Dění kolem sebe vůbec nesledují.

Postihy jsou přísné

Policie připomíná, že ujetím od nehody si řidič situaci zásadně zhoršuje. Zatímco běžná dopravní nehoda může být řešena jako přestupek s udělením blokové pokuty v příkazním řízení do výše 1 500 korun a bez bodového hodnocení, újezd z místa dopravní nehody je považován za závažné porušení zákona, které s sebou nese pokutu až 25 000 Kč, čtyři trestné body a zákaz řízení motorových vozidel v rozmezí od 4 do 6 měsíců.

Varování pro chodce za snížené viditelnosti a osvětlení chodce pro přijíždějící vůz.

„Pokud by při nehodě došlo ke zranění osoby, může být újezd posouzen dokonce jako trestný čin neposkytnutí první pomoci řidičem dopravního prostředku, za který hrozí trest odnětí svobody až na 5 let nebo zákaz činnosti. Prosíme, abyste v případě, že se stanete svědky dopravní nehody, od níž některý z účastníků ujede, neprodleně volali linku 158 a předali maximum informací – ideálně popis vozidla, registrační značku vozidla, případně videozáznam. Každá informace může pomoci pachatele dohledat a dopravní nehodu řádně objasnit,“ doplňuje policie.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Gentlemani projeli Prahou. Na motorce s nimi vyrazil také prezident

Tradiční jízda distingovaných gentlemanů (Distinguished Gentleman’s Ride)...

Už po třinácté projela Prahou Distinguished Gentleman’s Ride, tedy jízda distingovaných gentlemanů. V neděli 17. května probíhala opět téměř v tisíci městech po celém světě. V Česku se gentlemani...

Epiq v plné parádě. Nová elektrická škoda ukázala velký kufr a naznačila cenu

Premiéra Škody Epiq (Curych, 19. května 2026)

Od zpravodaje iDNES.cz v Curychu Škoda začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epiq. K prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej zahájí ve středu, kdy oznámí i ceník. Škoda oficiálně představila...

Pragovka za 30 milionů. Sraz automobilových bohů ukázal i českou stopu

Praga Bohema

Legendární italská soutěž elegance Concorso d’Eleganza Villa d’Este u Comského jezera opět po roce shromáždila ty nejexkluzivnější stroje planety, od historických vozů až po supermoderní supersporty....

Ve flanelce na motorce. Pavel vyrazil fotit závody do Mostu, přivítal ho nový majitel

Prezident Petr Pavel na závodech mistrovství světa superbiků v Mostě (květen...

Teprve před pár dny oznámil Roman Staněk, že je novým pánem na mosteckém okruhu. Čerstvý majitel slavného autodromu přivítal na vrcholu tamní sezony, kterým je závodní víkend mistrovství světa...

Ani ozdoba, ani chyba ve výrobě. Vychytávka Škody Epiq je inženýrství v praxi

Škoda Epiq

Skrytý detail na nové škodovce plní hned tři funkce najednou. Jiří Hadaščok, designér Škody Auto, pro iDNES.cz vysvětluje nenápadný detail, kterého si na elektrické novince jménem Epiq všimne jen...

Nejdražší silnice světa stojí pět miliard za kilometr. A pořád není hotová

Když se řekne 200 milionů za kilometr, tak hrozně to nezní. Jenže ta suma je...

Když se řekne 200 milionů za kilometr, tak hrozně to nezní. Jenže ta suma je uvedena v eurech, což cenu dopravní tepny budované na ostrově Réunion posouvá někam k pěti miliardám korun. Za každých...

26. května 2026

Ujetí od nehody je závažné porušení zákona. Může znamenat až pět let vězení

nehoda Rusko pád chodce

V Česku se stanou tisíce nehod, od kterých viník ujede. Hlavním důvodem bývá strach. Při těchto nehodách navíc bývají poškozeni hlavně ti nejzranitelnější účastníci provozu, především chodci. A...

26. května 2026

Největší automobilové překvapení dekády odhaleno. Utajený Apple Car od Ferrari

Ferrari Luce

Automobilový svět právě zažívá šok, který asi nemá v uplynulých deseti až patnácti letech obdoby. Když značka se vzpínajícím se koněm poprvé ukázala vybranému publiku svůj nejnovější výtvor, všem...

25. května 2026  22:30,  aktualizováno  22:57

Levnější cesta k porsche se jmenuje Taycan. Laciné a bez ústupků to ovšem není

Premium
Porsche Taycan

Porsche s elektromobilitou experimentovalo už dávno a byl to právě Ferdinand Porsche, kdo ještě na konci 19. století zkonstruoval pro dílnu Lohner-Werke hybridní automobil (spalovací motor sloužil...

25. května 2026

Gentlemani projeli Prahou. Na motorce s nimi vyrazil také prezident

Tradiční jízda distingovaných gentlemanů (Distinguished Gentleman’s Ride)...

Už po třinácté projela Prahou Distinguished Gentleman’s Ride, tedy jízda distingovaných gentlemanů. V neděli 17. května probíhala opět téměř v tisíci městech po celém světě. V Česku se gentlemani...

25. května 2026

Hadimrškou do srdce Afriky. Bouřlivák Foit se do Československa už nevrátil

František Vladimír Foit s Tatrou 57b v Kongu v roce 1950

Hned dvakrát přejel obyčejným osobním autem Afriku od severu k jihu. Spolu se svou ženou vytvořil úctyhodnou sbírku afrického umění. Byl umělecky činný. Přesto je český sochař, cestovatel a dobrodruh...

25. května 2026

Návrat kachny po italsku? Stellantis představí za dva roky malé levné elektro

Citroën 2CV Sahara 4x4 české posádky Barbora Holická - Lucie Engová, které s...

Nadnárodní automobilová skupina Stellantis plánuje uvést na evropský trh novou kategorii malých, cenově dostupných plně elektrických vozidel ve snaze oživit segment malých vozů v Evropě. Model...

24. května 2026,  aktualizováno  9:06

Báječně bláznivá rallye. Choptop Challenge se jede bez střechy a čelního skla

Závod? To ani ne. Chotop Challenge je spíš extrémní roadtrip, který vám kromě...

Závod? To ani ne. Chotop Challenge je spíš extrémní roadtrip, který vám kromě zdemolovaného auta může přivodit báječné zážitky. Jde o netradičně laděnou, převážně silniční, rallye mezi Chicagem a New...

24. května 2026

Slepice na ledě. Velký hokejový flám Škodovky vypukl před 33 lety

Škoda Auto na mistrovství světa v hokeji konaném v roce 2013 ve Švédsku a Finsku

Když v roce 1992 automobilka Škoda poprvé zapůjčila svá auta pořadatelům hokejového šampionátu, málokdo tušil, že se rodí partnerství, které se zapíše do Guinnessovy knihy rekordů. Pamatujete si, kde...

23. května 2026,  aktualizováno  19:04

Utajované ferrari odhaleno. Auto pro člověka, který se nechce s nikým dělit

Tvary karoserie jsou čisté, napjaté a geometrické. Vůz si navíc zachovává...

Maranellská automobilka představila jedinečný jednorázový model HC25. Tento radikální roadster z programu Special Projects na základě modelu F8 Spider symbolizuje konec jedné velké éry čistě...

22. května 2026,  aktualizováno  13:49

Ani ozdoba, ani chyba ve výrobě. Vychytávka Škody Epiq je inženýrství v praxi

Škoda Epiq

Skrytý detail na nové škodovce plní hned tři funkce najednou. Jiří Hadaščok, designér Škody Auto, pro iDNES.cz vysvětluje nenápadný detail, kterého si na elektrické novince jménem Epiq všimne jen...

22. května 2026

Automobilová loupež století. Případ z Paříže překonává filmové trháky

Z údajně nedobytných garáží zmizely vozy, které se nedají jen tak ztratit....

Skupina pachatelů během několika minut odcizila z vysoce zabezpečeného parkoviště v centru Paříže sedmnáct luxusních automobilů. Privátní garáž společnosti Sumer Vault svým klientům slibovala...

22. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.