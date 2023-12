Bible ojetin si posvítila na hříšníky. A nachytala elektroauta na švestkách

Celkem 10,2 milionu technických kontrol aut ukázalo, jak si modely vedou v celkem šesti skupinách podle věku. Právě tolik prověrek uskutečnila německá síť technických kontrol TÜV (obdoba našich STK) v období od července 2022 do června 2023. V přehledu spolehlivosti TÜV Report se objevilo celkem 221 různých typů aut, jichž se dostavilo na kontrolu více než 500 exemplářů. Průměrná poruchovost všech prověřovaných aut stoupla na 20,5 %. Vrátila se tak téměř na předcovidovou úroveň.

Loni poprvé překročilo průměrné stáří osobních aut v Německu hranici 10 let. Plných 45 % všech registrovaných aut je starších. Vzhledem k tomu se u západních sousedů v tradičním žebříčku „bible ojetin“ objevila i auta stáří 12 až 13 let. Podle zástupců TÜV je to na jedné straně zásluha stále se zvyšující životnosti vozidel, na druhé i ekonomická nejistota a klesající koupěschopnost Němců.