TÜV Report, který je sestavovaný německými organizacemi technické kontroly (ekvivalent našich STK) ve spolupráci s časopisem Auto Bild, slouží jako klíčový barometr spolehlivosti automobilů na trhu ojetin a je i jakýmsi vodítkem při výběru staršího auta. Tradiční roční zpráva opět analyzuje stovky modelů na základě procentuálního podílu závažných závad a průměrného počtu najetých kilometrů v době kontroly. Výsledek je ale do značné míry závislý na tom, jak byl vůz používán a udržován.
U elektromobilů se bohužel projevují specifické slabiny související s jejich konstrukcí.