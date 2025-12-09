TÜV Report 2026: Bible ojetin velebí Mazdu 2 a odhaluje problémy elektroaut

Premium

Fotogalerie 16

Na čele seznamu závad při technických kontrolách na německých stanicích STK se stále drží osvětlení vozidel. | foto: TÜV SÜD

Vladimír Löbl
Každoročně s napětím očekávaný TÜV Report představuje klíčový barometr spolehlivosti automobilů na trhu ojetin. Nový žebříček pro rok 2026 se vůbec poprvé uceleně věnuje technickému stavu ojetých elektromobilů. Suverénem mezi nejmladšími ojetinami je celkově Mazda 2, zatímco Tesla Model Y se umístila na úplném konci celkového žebříčku s výrazně nadprůměrnou mírou závad.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

TÜV Report, který je sestavovaný německými organizacemi technické kontroly (ekvivalent našich STK) ve spolupráci s časopisem Auto Bild, slouží jako klíčový barometr spolehlivosti automobilů na trhu ojetin a je i jakýmsi vodítkem při výběru staršího auta. Tradiční roční zpráva opět analyzuje stovky modelů na základě procentuálního podílu závažných závad a průměrného počtu najetých kilometrů v době kontroly. Výsledek je ale do značné míry závislý na tom, jak byl vůz používán a udržován.

U elektromobilů se bohužel projevují specifické slabiny související s jejich konstrukcí.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Historický milník. Slavnou cihlu Volva překonalo módní SUV

Nejčtenější

Malíř Theodor Pištěk miloval vozy Porsche. Po silnici jel rychlostí 293 km/h

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost...

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost pro rychlé automobily, které považoval za jeden z nejkrásnějších artefaktů moderní techniky. Jeho láska k vozům Porsche a...

Velký úklid v depozitářích Renaultu. Část unikátních sbírek jde do aukce

Koncept šestikolového pick-upu Renault Clio II z roku 2001 postavili dělníci v...

Ikonická auta od Renaultu a další kuriozity z jejích sbírek zamíří v neděli 7. prosince pod kladívko aukčního domu Artcurial Motorcars. Bude to pro sběratele unikátní příležitost, jak se dostat k...

Designéři překvapili. O soutěž iDNES.cz je obří zájem, přijel hot rod z Polska

Hot rod budoucnosti Pawla Olszewského

Přiznáváme, takový zájem o naši autodesignérskou soutěž jsme nečekali. V úplném závěru – za poslední dva dny – dorazilo více návrhů než za celý uplynulý měsíc, tedy od vyhlášení soutěže. Těsně před...

Dálniční známky zdražují. Do konce roku můžete ušetřit, fígl je v odložení

Nově zprovozněná dálnice D6 u Krupé na Rakovnicku (27. srpna 2024)

Cena dálniční známky se automaticky upravuje na základě inflace. Když ji koupíte do konce roku, zaplatíte ještě letošní cenu.

Talentovaný Čech zazářil v čínské soutěži. Uspěje jeho drsňák i u nás?

Jeep Sidequest

Doslova na poslední chvíli se do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz stihl přihlásit Tomáš Cibulka. Talentovaný mladý český designér se před pár dny vrátil z Číny, odkud si odvezl cenu ze soutěže...

Tak kolik má kol? Vánoční reklamu Coca-Coly zfušovala umělá inteligence

coca-cola holidays are coming reklama AI zvířata kampaň vánoce

Líbí, nebo ne? Na přímou otázku by měla existovat i stejně přímá odpověď. Zdá se však, že v případě nového vánočního spotu společnosti Coca-Cola to úplně neplatí. Sváteční kampaň pro rok 2025...

9. prosince 2025

Záchranářské práce na spalovácích pokračují. V Bruselu se Česko činí

Pojistková skříňka v motorovém prostoru je nejčastěji u baterie - tady do ní...

Představitelé Itálie, České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Bulharska vyzývají Evropskou unii, aby od roku 2035 nezakazovala hybridní automobily. Požadují rovněž zařazení biopaliv mezi...

9. prosince 2025

TÜV Report 2026: Bible ojetin velebí Mazdu 2 a odhaluje problémy elektroaut

Premium
Na čele seznamu závad při technických kontrolách na německých stanicích STK se...

Každoročně s napětím očekávaný TÜV Report představuje klíčový barometr spolehlivosti automobilů na trhu ojetin. Nový žebříček pro rok 2026 se vůbec poprvé uceleně věnuje technickému stavu ojetých...

9. prosince 2025

V designsoutěži je superaerodynamická tatrovka i závoďák dvanáctiletého kluka

Tatra 77

Do velké autodesignérské soutěže iDNES.cz se přihlásila rozmanitá sestava tvůrců. Své příspěvky zaslali profesionálové, studenti, amatéři, kteří využili pomoc umělé inteligence, a také dvanáctiletý...

9. prosince 2025

Elektrická Kia EV4 má ulítlý vzhled, ale nadchne solidností. Nahrazuje ceed

Kia EV4

Kromě nezvyklé karoserie hatchback nabízí Kia EV4 přesně to, co byste od moderního elektromobilu očekávali - dostatek místa, solidní dojezd a k tomu klidnou, vyrovnanou jízdu. V každodenním životě...

8. prosince 2025

Malíř Theodor Pištěk miloval vozy Porsche. Po silnici jel rychlostí 293 km/h

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost...

Minulý týden zesnulý malíř, výtvarník a scénograf Theodor Pištěk měl slabost pro rychlé automobily, které považoval za jeden z nejkrásnějších artefaktů moderní techniky. Jeho láska k vozům Porsche a...

8. prosince 2025

Škoda v ráži: plat 78 tisíc, boj o druhé místo v Evropě a živení churavého VW

Premium
Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion

Vypadá to jako schizofrenie, ale je to realita v rámci koncernu Volkswagen. Škoda frčí na plný plyn, zatímco hlavní značka Volkswagen – tedy spíš celý německý koncern, se zmítá v problémech a moc...

8. prosince 2025

Českým Autem roku chce být i naprosto neznámý teréňák. Jaké byste vybrali vy?

Citroën C3 Aircross

Tradiční manažerské Audi A6, nebo exotický offroad ICH-X K3? Malý Fiat Grande Panda, nebo luxusní elektrický obývák na kolech Hyundai Ioniq 9? Nebo potřetí za sebou vyhraje Mercedes? V Česku se...

7. prosince 2025

Pět aut najednou. Designsoutěž iDNES.cz zahrnul autor sporťáky budoucnosti

Nocturne7

Velká autodesignérská soutěž iDNES.cz má velký ohlas u čtenářů i odborné veřejnosti. Ve čtvrtek 11. prosince odstartuje hlasování ve čtenářské anketě. Bude v ní i pět futuristických aut Ondřeje...

7. prosince 2025

Muzeum karosářství se stěhuje po Vysokém Mýtě. Veteránské perly vozili výtahem

Stěhování historických automobilů z končícího Muzea českého karosářství do...

Muzejníci ve Vysokém Mýtě na Orlickoústecku přestěhovali historické automobily a kočáry z končícího Muzea českého karosářství do nového Technického muzea. Přesun devíti automobilů a čtyř kočárů jim...

6. prosince 2025

Velký úklid v depozitářích Renaultu. Část unikátních sbírek jde do aukce

Koncept šestikolového pick-upu Renault Clio II z roku 2001 postavili dělníci v...

Ikonická auta od Renaultu a další kuriozity z jejích sbírek zamíří v neděli 7. prosince pod kladívko aukčního domu Artcurial Motorcars. Bude to pro sběratele unikátní příležitost, jak se dostat k...

6. prosince 2025

Organický hypersport má propracovanou aerodynamiku, inspiruje se drony

Hypercar Xera - bočný pohľad

Student designu na západočeské univerzitě v Plzni Matúš Hanuliak nahlédl do budoucnosti hypersportovních aut. Svůj futuristický koncept pojmenoval Xera a přihlásil se s ním do naší soutěže „Navrhněte...

6. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.