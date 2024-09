Turínská záhada. Autosalon poznamenala nehoda auta, které vlastně neexistuje

V září se opět vrátil autosalon do Turína, a to jako obří výstava pod širým nebem. V samém centru města bylo možné obdivovat výjimečná auta. Velkou publicitu si akce získala především zásluhou nehody Lancie 037, která vjela do diváků. Podívejte se na ni i na naši bohatou fotogalerii z letošního ročníku, ale i z těch předchozích.