1. Lærdalský tunel, Norsko
Tunel, spojující Lærdal a Aurland v západním Norsku, tu pochopitelně chybět nemůže. Těžko totiž přehlédnout, že s délkou 24,5 kilometrů je v současnosti tím nejdelším silničním tunelem světa. Průjezd skrze něj vám zabere dvacet minut. A právě ta délka tohoto zázraku techniky se propisuje do způsobu, jakým se tu šíří řev motoru. Efekt dozvuku je tu nesrovnatelný s jinými podobnými stavbami. Extrémní. Není bez zajímavosti, že těleso předlouhého tunelu vede skrze několik „jeskyní“, podzemních prostor s odlišným tvarem a různou akustikou, takže tu koně pod svou kapotou uslyšíte ržát v různých tóninách.
2. Tunel Marinos Antypas – Rigas Faraios, Řecko
Byl to jeden z nejnebezpečnějších dopravních úseků v Řecku. Než se stal jednou z nejbezpečnějších dálnic v celé Evropě. Cestu z Atén do Soluně přitom zkrátil o hodinu. A to především díky tunelu Marinos Antypas – Rigas Feraios, který v roce 2017 svedl asfalt z úzkého údolí Tempi hluboce pod hory. Projekt, na kterém se pracovalo devět let, fandy hlasitých motorů potěšil též. Poměrně výrazná délka totiž dává prostor výrazným „rezonujícím“ efektům. Hřmění a burácení vás tu bude doslova pronásledovat celou jízdu pod zemí.
3. Tunel Eikefet, Norsko
Pokud jedete za zvukem, norský Eikefet byste vynechat neměli. I když je toto dílo na vestlandské silnici E39 oproti Lærdal trpasličí – má na délku jen 4,9 kilometrů – jeho akustika je unikátní. Tunel vykutaný pod masivem Kjellrusen má totiž relativně přímý průběh a hladké betonové stěny. Takže se tu zvukové vlny netříští, ale vinou netlumeně kupředu. Dochází tu k rozvinutí dozvuku, který řidiči za volanty silných strojů milují.