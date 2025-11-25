Katedrály zvuku, betonové jeskyně. Tunely pro fandy dunících motorů

Radomír Dohnal
Tunely nejsou jen součástí infrastruktury. Pro mnohé jsou to místa, kde se jízda mění v neskutečný zážitek. Teprve zde umí řev motoru nebo burácení upraveného výfuku, odrážející se od betonových stěn a rezonující skalisky, pořádně rozbušit srdce. Do následujících tunelů se jezdí kvůli akustice.
Část 1/4

1. Lærdalský tunel, Norsko

Lærdalský tunel v Norsku je v současnosti tím nejdelším silničním tunelem světa. Vyniká i speciálním osvětlením.

Tunel, spojující Lærdal a Aurland v západním Norsku, tu pochopitelně chybět nemůže. Těžko totiž přehlédnout, že s délkou 24,5 kilometrů je v současnosti tím nejdelším silničním tunelem světa. Průjezd skrze něj vám zabere dvacet minut. A právě ta délka tohoto zázraku techniky se propisuje do způsobu, jakým se tu šíří řev motoru. Efekt dozvuku je tu nesrovnatelný s jinými podobnými stavbami. Extrémní. Není bez zajímavosti, že těleso předlouhého tunelu vede skrze několik „jeskyní“, podzemních prostor s odlišným tvarem a různou akustikou, takže tu koně pod svou kapotou uslyšíte ržát v různých tóninách.

2. Tunel Marinos Antypas – Rigas Faraios, Řecko

Tunel Marinos Antypas – Rigas Feraios zkrátil cestu z Atén do Soluně o hodinu.

Byl to jeden z nejnebezpečnějších dopravních úseků v Řecku. Než se stal jednou z nejbezpečnějších dálnic v celé Evropě. Cestu z Atén do Soluně přitom zkrátil o hodinu. A to především díky tunelu Marinos Antypas – Rigas Feraios, který v roce 2017 svedl asfalt z úzkého údolí Tempi hluboce pod hory. Projekt, na kterém se pracovalo devět let, fandy hlasitých motorů potěšil též. Poměrně výrazná délka totiž dává prostor výrazným „rezonujícím“ efektům. Hřmění a burácení vás tu bude doslova pronásledovat celou jízdu pod zemí.

3. Tunel Eikefet, Norsko

Tunel Eikefet má sice jen 4,9 kilometrů, ale jeho akustika je unikátní.

Pokud jedete za zvukem, norský Eikefet byste vynechat neměli. I když je toto dílo na vestlandské silnici E39 oproti Lærdal trpasličí – má na délku jen 4,9 kilometrů – jeho akustika je unikátní. Tunel vykutaný pod masivem Kjellrusen má totiž relativně přímý průběh a hladké betonové stěny. Takže se tu zvukové vlny netříští, ale vinou netlumeně kupředu. Dochází tu k rozvinutí dozvuku, který řidiči za volanty silných strojů milují.



25. listopadu 2025

25. listopadu 2025

25. listopadu 2025

25. listopadu 2025

24. listopadu 2025

24. listopadu 2025

23. listopadu 2025

22. listopadu 2025

22. listopadu 2025

21. listopadu 2025

21. listopadu 2025

21. listopadu 2025

