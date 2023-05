Tina Turner milovala auta. Kromě jaguárů měla i monstrózní terénní lambo

„Může to znít bláznivě, ale jedním z mých nejmilejších úniků, mou skrytou vášní, bylo řízení mého jaguáru,“ napsala Tina ve své autobiografii My Love Story, vydané v roce 2018. „Milovala jsem řízení proto, že to bylo něco, co jsem mohla dělat úplně sama, chvíle za volantem byly jedny z mála, kdy jsem mohla cítit volně a svobodně,“ pokračovala.

Její vášeň pro rychlá auta se probudila v roce 1970, kdy dostala bílou XJ6 od Sammyho Davise jr. jako dárek za společnou show v Las Vegas. Později na to vzpomínala takto: „Mnozí umělci vyjadřují své poděkování květinami, ale Sammy měl obrovské srdce a dělal všechno ve velkém stylu. Zatáhl stranou mou asistentku Rhondu a pošeptal jí, že by mě chtěl překvapit autem. Myslím, že navrhoval mercedes, ale Rhonda, díkybohu za to, mu řekla, že se mi líbí britská auta. Ani jsem nenadála a jako mávnutím kouzelného proutku se před mým hotelem zjevil nádherný bílý jaguár,“ napsala v pamětech.

Už o tři roky později se její sbírka rozrostla, když jí tehdejší manžel (a producent) Ike Turner daroval stříbrný E-Type (v USA označovaný jako XKE). Podle nedávné ankety „nejkrásnější auto světové historie“ – tak o něm mluvil i Enzo Ferrari – neslo speciální poznávací značku 1 TINA.

„Nikdy nezapomenu na tu chvíli, kdy jsem se posadila za volant a vyrazila od brány dealerství značky. Bylo už pozdě a trochu mlhavo, když jsem toho stříbrného elegantního jaguára vezla po Wilshire Boulevard (jedna z hlavních ulic, spojujících Los Angeles s Beverly Hills, pozn. red.). Měla jsem pocit, že na cestě není nikdo jiný, jenom já. Okna stažená dole, vypadala jsem a cítila se úžasně,“ vzpomínala. „Pořád slyším zvuk jeho motoru, mohutné vrooooom, připravené odvézt mě kamkoliv jen budu chtít. Věděla jsem, že nikdy nevyužiju jeho rychlost na maximum, ale i tak mě zaplavoval adrenalin, jak se to stává těm, kteří auta skutečně milují,“ rozplývala se.

A není divu, místo běžného šestiválce měl její kousek pod kapotou dnes už kultovní V12, skvělý a lehký hliníkový motor, který z obsahu 5,3 litru dokázal vyprodukovat 270 koní. To z e-typu dělalo supersport, ovšem s poloviční cenou oproti ferrari.