Sice byla navržena v USA, ale vyrobena byla v Asii. A to je problém. | foto: Profimedia.cz

Ztratit se ve smršti dovozních cel a tarifů, která na svět kolem USA střídavě uvaluje, oddaluje, ruší a opětovně navyšuje americký prezident Donald Trump, je snadné. V tom, kolik a odkdy si vlastně na exportu připlatí výrobci ze zemí Evropské unie, Mexika, Ugandy nebo neobydleného Heardova ostrova u Antarktidy, se už dávno neorientují ani jeho nejbližší poradci. Včerejší informace totiž rychle zastarávají.

Proto by mohla zapadnout zpráva, že dalším cílem zvýšených tarifů a odstrašujících cel, které vypisuje americký prezident Trump, se nejspíš stává nadnárodní společnost se sídlem v kalifornském El Segundo.

Odtud totiž Mattel Inc., populární výrobce hraček pro děti, koordinuje své výrobní procesy v pětatřiceti dalších zemích světa. Právě tím se ale společnost, založená před osmdesáti lety a operující s příjmy okolo 5,4 miliard dolarů ročně, stala současnému americkému prezidentovi nemilou.

Dobrou zprávou pro malé sběratele je, že jejich kolekce autíček od Mattela může výrazně znásobit svou hodnotu.

Protože nemalý díl součástek, které tento populární výrobce k sestavování hraček využívá, pochází z Asie. Respektive z Číny, s níž už ekonomickou válku USA vede. A v tom nesmiřitelném boji, který se mimo jiné vede i kvůli ochraně amerického automobilového průmyslu, není místo pro sentiment.

Průměrná Hot Wheels, edice autíček od Mattela, v sobě skutečně nesou část součástek z Číny, a americký prezident tudíž nevidí důvod, proč by je měl šetřit víc, než jiné „Americe nevěrné“ výrobce automobilů.

Matell jako nepřátelský stát

Prohlášení k celé záležitosti, které Donald Trump učinil 8. května 2025 z Oválné pracovny, se přitom už tradičně neslo v poněkud zmateném duchu.

O společnosti Mattel Inc. totiž hovořil jako o firmě, která plánuje úplně přesunout výrobu z USA. Načež doplnil, že jim v tom nebrání, naopak: „Ať jde a my na jeho hračky uvalíme stoprocentní clo. A ve Spojených státech pak neprodá jedinou hračku, a to je jejich největší trh.“

Rozmotávat spletité řetězce chaotických úvah a hledat kořeny prohlášení, která od 20. ledna 2025 zaznívají z Bílého domu, je nevděčné.

Nicméně promluva amerického prezidenta, který se cly vymezuje proti společnosti vyrábějící hračky, pravděpodobně souvisí s rozhovorem, který o dva dny dříve poskytl Ynon Kreiz, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Mattel Inc. televizní stanici CNBC.

V ní mimo jiné Kreiz uvedl, že je nepravděpodobné, aby jeho společnost plně přesunula výrobu do USA, protože je do značné míry ekonomicky závislá na dodávkách součástek z Asie.

Panenky Barbie jsou artiklem, který původ v čínských fabrikách nezastírá.

„Design, vývoj, produktové inženýrství, řízení značky, to vše se děje v Americe,“ řekl Kreiz. „Ovšem výroba dílů, jejich montáž, komplexní produkce v jiných zemích, to nám umožňuje vytvářet kvalitní výrobky za dostupné ceny.“

Mattel Inc. si dlouhodobě zakládá na cenové dostupnosti. Sadu autíček, panenky, plyšáky, akční figurky, hry nebo stavebnice od nich ve Státech obvykle pořídíte za sumu do dvaceti dolarů.

V přepočtu za 450 korun. A té pro zákazníky přiměřené ceny dosahují hlavně tak, že vyrábí v Asii.

Ústup z Číny nestačí

Konkrétně u autíček Hot Wheels pochází největší část produkce společnosti z Malajsie, a další se vyrábí v Indonésii, a Thajsku. Jen minimum autíček se vyrábí v Číně. Z Číny ale pochází jiné produktové řady. Panenky Barbie, například.

„V současné době pochází z Číny pouze 20 procent veškeré produkce hraček společnosti Mattel,“ potvrdil Kreiz, když v rozhovoru pro CNBC vysvětloval, že od dalšího roku jeho společnost plánuje snížit toto číslo na 15 procent a do roku 2027 na 10 procent. A to právě v reakci na americká 145procentní dovozová cla.

Kreiz dále hovořil o diverzifikaci výrobních a dodávkových řetězců a o postupném opouštění Číny v prospěch jiných asijských zemí. O tom, že žádná z těch asijských zemí, právě kvůli té celní nestálosti, nebude držet více než čtvrtinu výrobní kapacity jejich hraček.

Uvedl též, že Mattel očekává, že 40 až 50 procent svých výrobků i nadále udrží pod 20 dolary, byť další zvýšení cen vyvolané cly je pravděpodobné. To celé s dovětkem, že kompletní přesun výroby do USA neplánuje. Doslova: „Nic takového jako stěhování do USA ale zatím nechystáme.“

Hrozby prezidenta Trumpa vůči společnosti Mattel Inc. prodejci hraček zužitkovali. „Kupte si hračky teď, než na ně uvalí dovozová cla!“

A právě tato poslední věta, vytržená z kontextu a navíc ještě významem obrácená, nejspíš inspirovala prezidenta Trumpa k onomu radikálnímu prohlášení, které znělo jako hrozba vyhlášení ekonomické války zemi jménem Mattel.

I přes určitou komičnost celé situace nelze brát výpad amerického prezidenta proti nadnárodními výrobci hraček na lehkou váhu.

Donald Trump, potažmo jeho poradci, si nejspíš dobře uvědomuje, že ačkoliv nejsou autíčka a panenky zrovna globálně strategickým trhem, pod stromečkem je chtějí vidět všechny děti. Bez rozdílu politických preferencí svých rodičů.

Z Číny plyne do USA přibližně 80 procent veškerých hraček, a také 90 procent vánočních dekorací. Stávající 145procentní a do budoucna již zvažovaná 245procentní cla proti Číně by tak pracně vytvářený obraz současného amerického prezidenta mohly poškodit. Vykreslit jej ne jako ochránce amerických výrobců, ale coby karikaturu, skřeta Grinche z Bílého domu, který chtěl dětem ukrást Vánoce.