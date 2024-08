Diář petrolheada: Za trucky k Plzni, za veterány do Nebe i na Pláž

Letiště u Panenského Týnce není automobilovým fandům neznámé. Řadu let se zde konají různé akce, na kterých se nepálí jen benzín, ale i pneumatiky. Nejinak tomu mělo být i na čtvrtém ročníku Truckweeku, srazu pro všechny milovníky velkých aut. Avšak bohužel divácky atraktivní sprinty králů silnic musely být letos kvůli nepřízni počasí z důvodu bezpečnosti zrušeny.

Nicméně zhruba hodinové spanilé jízdě, která je atraktivní zejména pro lidi z okolních obcí, ani svazky vody padající z nebe přítrž neučinily. Stejně jako posléze návštěvníci na letišti mohli obdivovat rozličné vozy počínaje dodávkami, přes sériové i upravené tahače až po různé speciály.

Pokud vám velká auta imponují a nestihli jste některou z dřívějších akcí jim zasvěcených, tak to můžete napravit již o tomto víkendu. V Holýšově v areálu bývalých kasáren se totiž koná jubilejní desátý ročník Argman srazu. Pořadatelé i nadále udržují tradici, že pro návštěvníky je toto setkání zcela zdarma. Těšit se můžete na desítky nablýskaných kamionů, které se mnohdy od původního sériového vzhledu výrazně odlišují. Co od této akce můžete očekávat, na to se podívejte v naší reportáži z osmého ročníku Argman srazu. A jeden tip: pokud nespěcháte domu, určitě vydržte na místě do setmění, takovou světelnou show totiž jen tak neuvidíte.

Na Plzeňsku ještě chvíli zůstaneme. O zhruba 30 kilometrů východněji se totiž koná další tradiční akce, tentokrát zasvěcená vzduchem chlazeným volkswagenům a vozům Porsche. Jde o 19. ročník akce s názvem VWodokrty, který je odvozený od místa konání tohoto setkání, Vodokrtů.

Je-li to pro vás k Plzni daleko nebo kamiony a staré volkswageny nejsou vaší parketou, tak třeba kousek od Neratovic, v Mlékojedech, se koná další tradiční akce. A sice Veteráni na Pláži, a to již podesáté. Nejde jen o sraz veteránů a youngtimerů, pro účastníky je tradičně připraven i orientační závod. Vstupné? Symbolické, 50 korun.

Rádi byste si připomněli nedávné doby, kdy se po našich cestách v hojném počtu proháněly východoněmecké bakeliťáky? Modrý dým si můžete užít kousek od Mladé Boleslavi, a to konkrétně v Kempu Nebe v obci Zakopaná, kde se koná první ročník akce s názvem Fitment Culture. Jde o sraz nejen trabantů, ale všech upravených veteránů.

V Hvězdonicích se pak koná druhý ročník Hvězdonického autování, ve Vysokém Mýtě na místním autodromu pak Big Race, tedy tradiční prázdninový trackday pro fanoušky vozů BMW. Náměstí ve Vrchlabí a přilehlý zámecký park přivítá účastníky devátého ročníku akce Krkonoše amerikou, na fotbalovém hřišti v obci Újezd u Rosic se pak koná 5. ročník Classic Gril, srazu veteránů a youngtimerů. Litomyšl přivítá 6. ročník Vzpomínkové jízdy na Elišku a Čeňka Junkovi, Libořice u Žatce druhý ročník srazu veteránů a amerik, do jihomoravské Lednice pak zavítají vozy Tatra. Pokud jsou vám blízké offroady, tak určitě zavítejte do Bělé pod Bezdězem, ve zdejším AdventuraLandu se koná ADL Summer Offroad Show.

A ještě se na skok vrátíme ke kamionům z úvodu dnešního diáře petrolheada. Již příští sobotu, tedy 10. srpna se v Lužné u Rakovníka v muzeu JK Classics koná US Rocket Trucks, sraz nejen amerických trucků, odtahovek, hasičů, sanitek, policejních vozů, pickupů, vanů, autobusů a traktorů. A předposlední srpnový víkend vyšňořené trucky namíří na Zlínsko, kde se bude konat tradiční Truck Sraz Zlín. Pozor, letošní 17. ročník zavítá na nové místo, z Březůvek se stěhuje na letiště ve Slušovicích. Tradiční spanilé jízdy Zlínem, tedy páteční noční a sobotní před polednem zůstávají zachovány.

Víte o nějakých dalších akcích, na které byste rádi čtenáře pozvali? Podělte se o ně v diskuzi pod článkem.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.