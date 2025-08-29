Závodní trucky a američtí hromotluci proburáceli rozmáčeným Mostem

Autor:
  12:24
Autodrom Most tradičně hostí poslední srpnový víkend mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix. Společně s trucky se pojede série Nascar Whelen Euro Series. Na akci lákala ve čtvrteční podvečer spanilá jízda závodních speciálů do deštěm skrápěných ulic Mostu.

Jedním z vrcholů sezony na mosteckém okruhu je už tradiční mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix, které se jede v obvyklém termínu na konci srpna.

Spanilá jízda závodních trucků a speciálů Nascar Mostem před závody Czech Truck Prix na mosteckém autodromu.
Spanilá jízda závodních trucků a speciálů Nascar Mostem před závody Czech Truck Prix na mosteckém autodromu.
Spanilá jízda závodních trucků a speciálů Nascar Mostem před závody Czech Truck Prix na mosteckém autodromu.
Spanilá jízda závodních trucků a speciálů Nascar Mostem před závody Czech Truck Prix na mosteckém autodromu.
Spanilá jízda závodních trucků a speciálů Nascar Mostem před závody Czech Truck Prix na mosteckém autodromu.
51 fotografií

Czech Truck Prix 2025 (29.–31. srpna) nabídne nejen souboje tisícikoňových trucků, ale i návrat Nascar Euro Series, kde české barvy ponese dvojnásobný šampion Martin Doubek. Ten bude v Mostě obhajovat titul v kategorii EuroNascar 2 a patří k největším favoritům víkendu. Motorsportový svátek letos navíc ozdobí i premiéra dakarského hrdiny Martina Macíka, který se vůbec poprvé představí na asfaltu proti evropské truckové elitě.

„Na konci srpna chceme v Mostě nabídnout víc než jen závody – je to motorsportový festival pro všechny generace. Trucky, Nascar, historické vozy i doprovodný program dohromady tvoří víkend, který si každý užije po svém. Těšíme se na fanoušky a věřím, že Czech Truck Prix 2025 bude patřit k vrcholům letošní sezony,“ říká Josef Zajíček, generální ředitel Autodromu Most.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Octavia hvězdou amerického automobilového svátku. Její podoba překvapí

Letošní ročník automobilového lahůdkářství Monterey Car Week v Kalifornii byl prostřednictvím velkolepých odhalení, tradičního klání elegance a prestižních aukcí opět oslavou automobilové historie....

Zámek v Blatné láká na unikátní podívanou. Dorazí i fantom českých dálnic?

Poslední prázdninový víkend láká na nespočet akcí prosycených vůní benzínu. Na své si přijdou jak příznivci veteránů a youngtimerů, tak fanoušci sportovních a luxusních vozů, tuningu či jedné stopy....

Když měl soudruh z NDR za trabantem minikaravan, neznala radost mezí

Nejmenším továrně vyráběným klasickým karavanem východoněmecké provenience byl LC9-200, jehož nástavba měla délku pouhé dva metry. Tento karavan byl speciálně navržen pro tažení trabanty. K malému,...

KVÍZ: Pokuta 2 000 Kč za chůzi na červenou. Znáte jako chodci pravidla silničního provozu?

Pravidla silničního provozu neplatí jen pro řidiče. Některá by měli znát všichni, týkají se totiž chodců. Znáte všechny záludnosti „chodeckých“ pravidel, nebo si koledujete o pokutu? A pozor, v této...

Vzácná rallyová škodovka v akci. Podívejte, jak se řídí speciál 200 RS

Škoda 200 RS je jedním z nejslavnějších a nejvzácnějších rallyových strojů mladoboleslavské značky. V plné parádě se představila před pětačtyřiceti lety, v roce 1974. Podívejte, jak se s ní jezdí.

Závodní trucky a američtí hromotluci proburáceli rozmáčeným Mostem

Autodrom Most tradičně hostí poslední srpnový víkend mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix. Společně s trucky se pojede série Nascar Whelen Euro Series. Na akci lákala ve čtvrteční...

29. srpna 2025  12:24

Nadýchali jste? Krevní test není samozřejmostí, policii ani nezajímá

Premium

Řada motoristů je přesvědčena, že jakmile v rámci silniční kontroly nadýchají, tak je automaticky čeká i odběr krve, který by měl policií naměřené hodnoty potvrdit. Jenže zákon je nastaven úplně...

29. srpna 2025

KVÍZ: Pokuta 2 000 Kč za chůzi na červenou. Znáte jako chodci pravidla silničního provozu?

Pravidla silničního provozu neplatí jen pro řidiče. Některá by měli znát všichni, týkají se totiž chodců. Znáte všechny záludnosti „chodeckých“ pravidel, nebo si koledujete o pokutu? A pozor, v této...

vydáno 29. srpna 2025

Zámek v Blatné láká na unikátní podívanou. Dorazí i fantom českých dálnic?

Poslední prázdninový víkend láká na nespočet akcí prosycených vůní benzínu. Na své si přijdou jak příznivci veteránů a youngtimerů, tak fanoušci sportovních a luxusních vozů, tuningu či jedné stopy....

28. srpna 2025

Řidiči, nohu z plynu a oči mějte úplně všude! Děti se vrací zpět do škol

Po dvou měsících volna mohou být děti mírně roztěkané a nepozorné. Je potřeba myslet i za ně. Prvňáčky je důležité bezpečnou cestu do školy naučit.

28. srpna 2025

Před tramvají neuhraje chodec nic. Stačí sekunda a může jít o život

Tramvaj blížící se k přechodu pro chodce a člověk na chodníku před zebrou. Kdo má přednost? Zapeklitou otázku o přednosti na přechodu řeší zákon o silničním provozu. Jenže jak?

27. srpna 2025

Vzácná rallyová škodovka v akci. Podívejte, jak se řídí speciál 200 RS

Škoda 200 RS je jedním z nejslavnějších a nejvzácnějších rallyových strojů mladoboleslavské značky. V plné parádě se představila před pětačtyřiceti lety, v roce 1974. Podívejte, jak se s ní jezdí.

27. srpna 2025

KOMENTÁŘ: Na cestě z dovolené zpomalte, dojedete dřív a bez kolon. Vychází to

Premium

Konec prázdnin – letos zejména od pátku 29. do neděle 31. srpna – a první zářijové dny pravidelně připraví českým komunikacím jeden z největších provozních náporů roku. Do měst se současně vracejí...

27. srpna 2025

Made in USA? Americké káry moc americké nejsou, předčí je i japonci

Jaké auto je ryze americké, pocházející od amerických automobilek? Pokud vás napadnou značky jako Ford, General Motors nebo Chrysler, jste vedle. Většina z nich montuje nebo shání díly v Mexiku a...

26. srpna 2025

Zběsilý crashtest. Experti zkoumají průběh hromadné nehody v drsném testu

Co se děje při hromadné nehodě? Vědci to chtěli vidět a zkoumat na vlastní oči. Tak si vyrobili bouračku vlastní. Vznikl z toho dokonce pořad pro německou televizi. Podívejte se na drsné záběry z...

26. srpna 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Staré auto nemusí být šrot, i když si to v Bruselu myslí. Máme spolehlivé tipy

Premium

Brusel si na motoristy připravil „lahůdku“, chce více než desetiletá auta hnát na technickou prohlídku každý rok, prý v zájmu ekologie a bezpečnosti. Zavání to však spíše šikanou lidí s nižšími...

25. srpna 2025

Když měl soudruh z NDR za trabantem minikaravan, neznala radost mezí

Nejmenším továrně vyráběným klasickým karavanem východoněmecké provenience byl LC9-200, jehož nástavba měla délku pouhé dva metry. Tento karavan byl speciálně navržen pro tažení trabanty. K malému,...

25. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.