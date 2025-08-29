Jedním z vrcholů sezony na mosteckém okruhu je už tradiční mistrovství Evropy okruhových tahačů Czech Truck Prix, které se jede v obvyklém termínu na konci srpna.
Czech Truck Prix 2025 (29.–31. srpna) nabídne nejen souboje tisícikoňových trucků, ale i návrat Nascar Euro Series, kde české barvy ponese dvojnásobný šampion Martin Doubek. Ten bude v Mostě obhajovat titul v kategorii EuroNascar 2 a patří k největším favoritům víkendu. Motorsportový svátek letos navíc ozdobí i premiéra dakarského hrdiny Martina Macíka, který se vůbec poprvé představí na asfaltu proti evropské truckové elitě.
„Na konci srpna chceme v Mostě nabídnout víc než jen závody – je to motorsportový festival pro všechny generace. Trucky, Nascar, historické vozy i doprovodný program dohromady tvoří víkend, který si každý užije po svém. Těšíme se na fanoušky a věřím, že Czech Truck Prix 2025 bude patřit k vrcholům letošní sezony,“ říká Josef Zajíček, generální ředitel Autodromu Most.