Motocyklové novinky Triumphu v Praze: Přijel cestovatel i pouliční bitkař

Ze skupinky připravených naleštěných strojů jeden motocykl výrazným způsobem vyčnívá. A to jak svou velikostí, tak tvary. Ovšem ze všeho nejvíce svou samotnou přítomností. Jde o předprodukční předváděcí prototyp dlouho a se zájmem očekávaného cestovního speciálu Tiger 1200.

Nová řada velkých adventure motocyklů se netají velkými ambicemi. Kromě množství inovativních řešení k tomu využívá i to nejlepší z předchozích generací. Základem je tedy opět tříválcový motor, přenášející svých 150 koní na zadní kolo pomocí mnoha lety ověřeného kardanu, který vyžaduje jen minimální údržbu.

Hovoříme-li o motoru, pak právě zde proběhlo množství výrazných konstrukčních změn. Nově je osazen klikovým hřídelem s pořadím zapalování 180, 270 a 270 stupňů. To umožňuje precizní práci s plynem zejména ve středních otáčkách a rychlý a efektivní nástup výkonu ve špičce. Díky zmíněným vlastnostem získal nový motor oproti svému předchůdci celých 9 koní navíc.

Pohodlí a bezpečí na všech typech cest je svěřeno semiaktivnímu podvozku Showa, zkrocení stroje mají na starosti špičkové brzdy Brembo Stylema, doplněné o inerciální řídící jednotku, která vyhodnocuje pohyb motocyklu ve všech směrech a podle toho přizpůsobuje intenzitu zásahů ABS a kontroly trakce.

Velký důraz byl také kladen na celkové odlehčení a zeštíhlení stroje a tím pádem na zlepšení uživatelského komfortu i při hodně dlouhých expedičních cestách. Odlehčen byl rám včetně zadního pomocného rámu a držáků stupaček. Změn nezůstala ušetřena ani zadní kyvná vidlice nesoucí označení Tri Link.

Navzdory všem odtučňovacím kůrám však vrcholové verze s označením Explorer získaly ve svém segmentu ojedinělé třicetilitrové nádrže. Celková silueta stroje byla zeštíhlena a ergonomie posazu klade důraz na stabilitu a maximální pohodlí jezdce.

Přestože motocykl svou světlou výškou vzbuzuje skutečně respekt, do jeho sedla se nemusí obávat usednout ani jezdci nižších postav. Již sériové sedlo umožňuje přizpůsobení výšce řidiče, a pokud by ani to nepomohlo, v příplatkové výbavě je k dispozici snížená verze sedla.

Jízdní údaje jsou přenášeny na přehledný 7“ TFT displej s integrovaným modulem My Triumph Connectivity pro připojení mobilního telefonu. S jeho pomocí lze zobrazovat notifikace na příchozí zprávy, uskutečňovat telefonické hovory, zrcadlit navigační pokyny nebo editovat seznam skladeb v hudebním přehrávači. Z další výbavy je k dispozici například kompletní bezklíčkový přístup včetně zámku nádrže a řízení, monitoring tlaku v pneumatikách, asistent řazení nebo asistent rozjezdu do kopce.

Nový Triumph Tiger 1200 bude k dispozici v několika provedeních. Základním GT na litých kolech dále rozvinutým dle stupňů výbavy na GT Pro a GT Explorer. Bezdušovými ráfky s drátěným výpletem a rozměry 21“ vpředu a 18“ na zadním kole se pak pochlubí verze Rally Pro a Rally Explorer. Tyto vlajkové lodě kategorie adventure mají být k dispozici zhruba od března/dubna 2022.

Pro puristy

Skutečným protipólem rozlehlého cestovatelského univerzálu je další přírůstek do stáje Triumph 2022. Čistokrevný a puristický sporťák Triumph Speed Triple 1200 RR. Jeho základem je brutální naháč a korunovaný král své třídy Speed Triple 1200 RS. Drzý bitkař, který několikrát po sobě stál u totálního převratu třídy naked, nebo chcete-li roadster se přetransformoval do elegantního okruhového atleta, působícího na první pohled až přezíravě aristokratickým postojem.

Také v jeho rámu hřmí tříválcový motor o objemu 1 160 kubických centimetrů, který na zadní kolo posílá masakrálních 180 koní a své okolí důrazně oslovuje dvojitou výfukovou koncovkou v povrchové úpravě kartáčovaného nerezu. Na rozdíl od svého příbuzného, který svého jezdce bez náznaku studu ponechává větru a dešti napospas, poskytuje RR svému pilotovi ochranu v podobě závodní polokapotáže, drsně nakloněné kulatým světlometem dolů.

Kapotáž propůjčuje celému stroji mírný retro nádech. Zdání ovšem klame. Pod strohou slupkou se skrývá množství elektronických i technologických vychytávek. Například jízdní data jsou zobrazována na 5“ TFT displeji, který zahrnuje též Bluetooth připojení pro mobilní telefon. Pokud pilotovi při jízdě zbude čas, může tak přijímat notifikace na zprávy, vyřídit telefonní hovor nebo pustit svou oblíbenou skladbu.

Na palubní desce se také mohou promítat navigační symboly z aplikace běžící v připojeném telefonu. Mnohem poutavější podívanou však zajistí pohled na otáčkoměr, číselný údaj o aktuální rychlosti a zařazeném rychlostním stupni.

Zcela přepracována byla i pozice jezdce. Ležérní posaz za širokými řídítky s vystrčenými lokty je pryč. Zatímco stupačky jsou posunuty mírně vzad a vzhůru, řídítka vyměněná za poctivé závodní „vlaštovky“ šla radikálně dolů. Tělo pilota je tak doslova natlačeno na ergonomicky tvarovanou nádrž.

Samostatnou kapitolou je podvozek. Triumph Speed Triple 1200 RR je posazen na špičkový elektronicky nastavitelný semiaktivní podvozek Öhlins Smart EC 2.0. O bezpečné zpomalení pečují závodní radiální brzdy Brembo Stylema s odlehčenými 320mm kotouči. Perfektní kontakt se silnicí obstarají špičkové pneumatiky Pirelli Diablo Supercorsa SP V3.

Mezi další vychytávky, které přináší Triumph Speed Triple RR ve standardní výbavě, patří například obousměrné rychlořazení, které umožňuje měnit rychlosti bez nutnosti použití spojky a beze změny polohy plynu. Jeden z asistentů také dokáže ohlídat například zdvih předního kola při akceleraci. Jezdec se tak může naplno položit do své jízdy a jeho jedinou úlohou je vstřebávání koňských dávek adrenalinu.

Přestože aristokratický a karbonem bohatě nadívaný sporťák působí dojmem, že k jeho dokonalosti již není co dodávat, nabízí se i nějaké to příslušenství. K dispozici jsou například ochranné padací prvky, sada pro hlídání tlaku v pneumatikách nebo cestovatelské vybavení, které dovolí na nádrž nebo na zadní krovku umístit malý vodě odolný batůžek. Triumph Speed Triple 1200 RR je v českých dealerstvích k dispozici již nyní.

Cesťák pro začátečníky

Další novinkou aktuálně dostupnou v předváděcích salónech českých prodejců je Triumph Tiger Sport 660. Tomu jsme se již zevrubně věnovali v samostatném článku z října loňského roku (čtěte zde). Také tento začátečnický cesťák nabízí v rámci svého volitelného příslušenství například přípravu pro instalaci příplatkového bluetooth modulu, vyhřívané rukojeti nebo dnes tolik populárního asistenta řazení. Zda je takový asistent motocyklovým elévům spíše k užitku, nebo ke škodě asi ponecháme na uvážení každého konkrétního uživatele.

Změn a vylepšení nezůstalo ušetřeno ani rodinné stříbro značky Triumph, kategorie moderních klasiků. I když v letošním případě jde téměř bezvýhradně o změny kosmetické. Kompletní kategorie rustikálních strojů byla totiž obohacena o nové povrchové úpravy a zejména novou grafiku vyvedenou v ručně zpracovávaných zlatých linkách a nápisech „Gold Line“.

Většina motocyklů této nové kategorie přichází s neokoukanými a elegantními barevnými kombinacemi, které nabídku moderních klasiků do značné míry oživily. Za zmínku určitě stojí nádherný rudý Bobber nebo Scrambler 1200 XE v divoké kombinaci oranžové a stříbrné.

Superstar

Jako poslední nelze nezmínit též královskou třídu, věnovanou jednomu jedinému stroji. Nejsilnější sériově vyráběný motocykl světa Triumph Rocket 3 je nyní k dispozici také v limitované sérii 221. Základní barevné schéma tvoří kombinace rudé a černé s velkými nápisy 221 v místě kolenních protektorů.

Číslovka odkazuje na hodnotu krouticího momentu v Newtonmetrech. A pokud by kdokoli zapochyboval nebo snad majitel stroje zapomněl na některý z omračujících parametrů tohoto jedinečného stroje, najde jejich výčet na horní straně nádrže. I tento stoj v obou provedeních, cestovním GT nebo sportovním R, je již k dispozici českým zákazníkům.

Navzdory všem pandemickým, brexitovým, personálním, surovinovým i přepravním krizím, které světové trhy trápí již několik dlouhých měsíců, se zdá, že v Británii jsou na začátek motocyklové sezony připraveni dobře. Zbývá doladit už jenom počasí a můžeme vyrazit do sezony 2022.