Miliardář na penzi se s elektrotříkolkou za sto tisíc tlačí do cyklopruhů

Zatímco jiní důchodci luští křížovky nebo kutí na chatě, Frank Stronach spřádá plány na revoluci v oblasti individuální dopravy. Jeho předchůdci dosti často pohořeli, což byl třeba případ geniálního britského vynálezce Sira Clivea Sinclaira a jeho otevřené elektrické tříkolky Sinclair C5 (čtěte více). Kanadsko-rakouský podnikatel, který je členem prestižní Automobilové síně slávy, ale se svým výtvorem přichází v mnohem vhodnější době silného tlaku na elektromobilitu a pokročilejších bateriových technologií.



Zakladatel obřího výrobce autodílů, kanadské společnosti Magna International, jejíž součástí je i rakouská automobilka Magna Steyr, představil elektrickou tříkolku Elvy Sarit, což je zkratka Safe Affordable Reliable Innovative Transport – bezpečná cenově dostupná spolehlivá inovativní doprava.

Vzhůru do cyklopruhů!

Posledních 100 let se téma úsporných automobilů se železnou pravidelností vrací jako bumerang. Historicky tomu tak bylo především kvůli cenové dostupnosti a daňovým úlevám. Z historie je známý třeba britský Reliant Robin, Peel P50 nebo Bond Bug, u nás pak Velorexy, určené primárně pro tělesně postižené. V poslední době také začínají hrát stále větší roli ekologické a prostorové důvody. To je i případ Stronachova výtvoru, který je zamýšlený primárně coby prostředek individuální dopravy pro dojíždění do práce.

Tříkolka s jedním předním a dvěma zadními koly je homologována jako elektrické jízdní kolo a vejde se do cyklopruhů, ale i na stezky pro cyklisty. Její rychlost je proto v Kanadě omezena na 32 km/h, v Evropě dokonce jen na 25 km/h. Do karet jí tedy hraje současné rozšiřování rychlostního limitu 30 km/h v řadě městských aglomerací v Evropě a masivní tlak institucí EU na plošné celoevropské omezení rychlosti v obytných zónách (čtěte více). Vozítko s jedním hlavním a jedním provizorním místem má umožnit dojezd okolo 80 kilometrů.

„Hlavním účelem je cesta z domova do práce a zpět,“ popsal jeho zaměření devětaosmdesátiletý zakladatel Magny a rodák z východního Štýrska. Vozítko je jen necelých 1,10 metru široké a 2,30 metru dlouhé. Je tedy dostatečně úzké na to, aby jeho řidič projel skrz dopravní zácpu cyklistickým pruhem, případně by mohly jet dvě tyto tříkolky vedle sebe v běžném pruhu. Na parkovací místo běžného osobního auta by se navíc vešly hned čtyři.

Elvy Sarit je jakýmsi křížencem elektrického kola a golfového vozíku a Stronach věří, že by jeho vozítko mohlo dramaticky zmenšit dopravní zácpy a snížit znečištění. Kanadský miliardář prý přišel na myšlenku něčeho podobného poté, co uvázl v hustém provozu v Torontu a všiml si, že ve většině aut seděl jen jeden člověk.

Ozývají se ale hlasy, zda je toto titěrné vozítko opravdu dostatečně bezpečné. Oproti všem vlivům, kterým jsou vystaveni cyklisté, nepochybně ano. Karosářské díly má v jasných barvách, aby je ostatní řidiči nepřehlédli. Kromě maximální rychlosti a přibližných rozměrů Stronach nesdělil žádné technické detaily své tříkolky. Kromě řidiče a jednoho pasažéra uveze i menší zavazadlo v malém kufru. Dveře lze navíc v případě potřeby snadno demontovat.

Nejlevnější elektrické vozidlo na trhu

Podobná malá vozidla schválená pro silniční provoz již delší dobu nabízí řada výrobců po celém světě, ať již se jedná o malé módní tříkolky (mj. Aptera, ElectraMeccanica Solo), mikroauta nebo malá čtyřkolová vozítka, která jsou vesměs na okraji zájmu. Na trhu jsou modely značky Ligier, které mohou řídit i patnáctiletí, ale i výtvory velkých automobilek v podobě modelů Renault Twizy (obojí v cenové relaci okolo 350 000 Kč), Citroën Ami a Opel Rocks-e, které spadají do kategorie „uzavřený skútr“, vyjdou levněji (176 000 Kč), a v řadě měst je lze legálně zaparkovat i na chodníku. Stylovou alternativou je designové dvoumístné Microlino za o něco víc než 300 000 Kč.

Velmi aktivní jsou v této oblasti zejména čínské firmy. Na tamním trhu je kvůli své nízké ceně (v přepočtu cca 90 000 Kč), dané nízkým bezpečnostním standardem, hitem zejména Wuling Hongguang Mini EV, který se prodává již v některých evropských zemích a chystá se také do Německa, Norska a Francie. Je čtyřmístný a i přes mnohem vyšší cenu evropské specifikace (cca 255 000 Kč) jde zatím o suverénně nejlevnější elektrické vozidlo na evropském trhu.

Ve srovnání s výše uvedenými výtvory má Elvy Sarit stát jen zlomek ceny. Stronach hovoří o částce 4 000 eur, tedy přibližně 100 000 Kč. Miliardářova tříkolka působí jako ošklivé káčátko, jako na koleně postavený tříkolový Citroën 2CV.

Po Kanadě přijde na řadu Rakousko

Tento projekt je miliardářovým one man show, Magna s ní nemá nic společného. Z jejího vedení ostatně odešel v roce 2011 a o dva roky prodal všechny její akcie. Vývoj a výrobu tříkolky tak má na starosti nově založená společnost Stronach International, jejímž jediným akcionářem je on.

Sériová výroba má začít v Kanadě již na začátku příštího roku. Svůj výtvor chce Stronach nabízet nejdříve tam a v USA, později i v Evropě. V rakouském Lassnitzthalu má být vybudováno evropské sídlo jeho společnosti Stronach International, výzkumné centrum a výrobní závod. Další továrna by měla vzniknout poblíž Vídně. A v případě úspěchů by měly montážní provozy vznikat i u dalších měst v Evropě.

Miliardář na penzi má tedy velké plány a myslí opravdu na vše. Po nedávné rodinné hádce, týkající se rodinného majetku, se v případě nové společnosti rozhodl, že celkem 40 procent zisku by mělo připadnout jeho vnoučatům, 20 procent manažerům a zaměstnancům, desetinu by mělo směřovat na charitu a 30 procent by mělo být reinvestováno.

Tak teď už jen zbývá tu tříkolku dovyvinout, začít vyrábět a především dosáhnout onoho zisku. Ne vše, na co Stronach sáhl, ale uspělo. Před šesti lety neuspěl se svou populistickou pravicovou politickou stranou Team Stronach, jejímž prostřednictvím se rozhodl převrátit rakouskou politickou scénu vzhůru nohama. Dopadlo to neslavně.

Zelení v rakouské vládě tento projekt jistě podpoří. Třeba to za pár let bude ve Vídni i leckde jinde vypadat jako v indickém Dillí. A ani nebude potřeba rychlost dopravy ve městech omezovat na oněch 30 km/h, protože ulice budou zaplněné těmito novodobými rikšami. A kdo ví, zda se nám nerýsuje i ideální důchodcovské vozítko. Příští rok ukáže.