Podle analýzy vlivné bruselské lobbistické společnosti Transport&Environment (T&E) založené na údajích Öko-Institutu by až 3 miliony domácností s nízkými nebo skromnými příjmy v pěti největších evropských zemích (Německo, Španělsko, Francie, Itálie a Polsko) mohly do roku 2032 přejít na elektromobily díky formě státní podpory zvané sociální leasing. Díky němu by si mohly pronajmout elektromobil s cenovkou do 25 000 eur za nájemné od 130 eur do 215 eur měsíčně. Takový systém už funguje ve Francii a ekologové se ho snaží prosadit v dalších zemích.