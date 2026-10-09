Když zetory dovádějí v bahně, je to náramná podívaná. Traktoriády uzavírají sezonu

Posečené svažité pole, vytyčená trať, balíky slámy. A především jáma s vodou. Největší atrakce kounovské traktoriády. Prvních pár závodníků, kteří na měřenou trať druhého ročníku vyrazili zejména na kultivátorech či opečovávaných historických traktorech, sice tuto bahnitou překážku minulo, ale nedlouho poté se diváci dočkali.
A zatímco pro běžné traktory nepředstavovala vodou zaplněná brázda prakticky žádný větší problém, tak menší stroje si s ní občas vůbec nerozuměly. Došlo tak třeba i na vyprošťování uvázlého traktůrku. Jiný závodník se naopak přesvědčil, že rychlé projetí „bahenní lázně“ je sice divácky efektní, ale s jeho strojem nekompatibilní. Nepravidelný chod motoru tak záhy zmrazil ambice na první příčky.
Ty mohly zhatit ovšem i penalizace přičítající se k času, za který daný závodník vytyčenou trať projel. Trestné sekundy přišly nejen za neprojetí vodního příkopu, ale i třeba za přetržení pásky ohraničující trať. Vystačit si s jim vytyčeným prostorem měly především novější stroje, které doplácely na výrazně větší poloměr otáčení ve srovnání se starými zetory. Ale ani letité stroje tuzemské výroby nedaly závodníkům nic zadarmo. Nejednou se jejich malá přední kola „zakousla“ do zeminy a hrozilo převržení stroje:
Podívejte se na závodní trať Netradiční traktoriády Kounov pohledem jednoho ze závodníků:
Za traktory do Čáslavi i na Točník
Letošní srazová sezona je prakticky u konce, napovídá tomu i počet akcí, které se o nadcházejících říjnových víkendech konají. Jsou mezi nimi i dvě zaměřené na zemědělskou techniku.
Tou první je Traktoriáda – Zlaté české ručičky, která se v sobotu 10. října koná v Muzeu zemědělské techniky v Čáslavi. Za traktory můžete vyrazit i o týden později, v sobotu 17. října proběhne na poli pod hájovnou Opyš nedaleko Točníku historická ukázka orby.
Stejně jako traktoristé se s letošní sezonou loučí i veteránisté. V sobotu 10. října se uskuteční třeba osmá orientační jízda Veteránem po stopách Zdibského okruhu se zázemím v dolnochaberském Triocampu, Chvalská tvrz po roce opět přivítá účastníky Pražské Podzimní Trabantiády, na Kladně pak proběhne rozloučení s veteránskou sezonou spojené s vyjížďkou a loučit se s ní budou i veteránisté na Moravě, kde se pojede 12. ročník Československé rallye s ranním startem v Rožnově pod Radhoštěm a odpoledním cílem v Olomouci u Veteran Areny.
V sobotu 18. října pak bude několik desítek veteránů k vidění v rámci auto-moto hobby burzy a blešího trhu na letišti ve Vyškově, nouze o ně nebude ani na brněnském výstavišti, kde pod názvem VeteránTechna proběhne největší tuzemská burza dílů historických vozidel.
Na veteránské klenoty láká na sklonku října i výstava Classic Expo, která se uskuteční v rámci největší automobilové výstavy ve střední a východní Evropě zaměřené na tuning. V rámci Prague Car Festivalu, který se koná v termínu 31. října až 1. listopadu, bude k vidění víc než 250 historických automobilů a motocyklů od předválečného období až do 90. let minulého století.
Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.