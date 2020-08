Autofotka týdne: Klučičí sen je zpátky, stal se z něj unikát

Asi nejznámější traktor „na dálku“ byl červený s modrou kabinou, existovala ale i verze se žlutou budkou. Uměl zatáčet a jezdit na pohon ploché baterie. Za něj šla připojit vlečka. Dodnes je to jedna z legendárních českých hraček, která se v dobrém stavu draží za obrovské částky. Dnes je zpátky, bez bovdenového ovládání, zato o něco propracovanější.

Slavnou hračku z osmdesátých let opět vyrábějí v Novém Hrádku u Náchoda. V roce 1993 privatizované Kovodružstvo Náchod KDN, které traktůrek vyrábělo, se dnes jmenuje Kaden. „Jinak stále stejná firma, stroje, továrna. Tak jsme letos oprášili formy a začali zase dělat traktory,“ popisuje pro iDNES.cz vedoucí závodu Lukáš Petrovický.

„Nevěděli jsme, jaký to bude mít ohlas, ale bylo jasné, že nemůžeme vyrobit to stejné, což by znehodnotilo cenné sbírky sběratelů. Takže jsme udělali traktor, který je samozřejmě z původních forem, ale bude okamžitě rozpoznatelný a hlavně nezaměnitelný nebo nepředělatelný na ty původní,“ vysvětluje.

Model je kompletně lakovaný, všechny díly včetně podvozkového mají nástřik originální barvou. „Vznikla limitovaná série 300 kusů červených a 200 kusů modrých. Ta se vyprodala v řádu minut,“ popisuje Petrovický a prozrazuje, že teď chystají variantu Colorado, což je verze bez střechy.

„Pak uděláme ještě variantu s majáčkem na střeše, kterým šlo zatáčet. Pohon na baterku neobnovujeme, necháváme to jako model do vitrínky,“ vysvětluje a ubezpečuje, že další série „červených a modrých“ už se opakovat nebude, aby byla zachována jejich exkluzivita.

V Kadenu aktuálně vznikla ještě větší vzácnost, desetikusová série oranžových traktorů, které se draží na internetu na pomoc dalšímu hrdinovi kluků, kterým je dnes třicet a víc, autorovi knih s tematikou letectví a také sci-fi příběhů a komiksů Václavu Šorelovi, který je po mozkové příhodě upoután na lůžku. „Bohužel nejsme aktuálně v situaci, kdy můžeme sáhnout do pokladny a poslat mu na účet sto tisíc korun, takže to zkoušíme takhle,“ vysvětluje Petrovický. Hned první oranžový se vydražil za 13 500 korun.