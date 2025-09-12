Co s načatým víkendem? Vyrazte za traktory, uvidíte i spanilou jízdu

Nadcházející víkend slibuje spoustu vyžití pro příznivce vůně benzínu. Vyrazit lze za veterány i tuningem, na své si přijdou také příznivci jedné stopy a ochuzeni nezůstanou ani ti, kterým imponují traktory. Ty, byť jde mnohdy o desítky let staré stroje, to umí ještě pořádně rozpálit, jak ukázalo třeba setkání v Tetčiněvsi. Došlo totiž i na přetahovanou.

Do Tetčiněvsi, malé obce ležící zhruba tři kilometry jižně od severočeského Úštěku, dorazilo na první ročník setkání traktorů a motocyklů téměř osm desítek letitých zemědělských dříčů včetně těch vyrobených doma na koleni. Drtivou převahu, jak se dá v našich končinách předpokládat, měly tuzemské zetory. I tak se nějaká ta výjimka našla. Třeba jako těžko přehlédnutelný Kirovec, robustní zemědělský kloubový traktor sovětské výroby.

Účastníci premiérového setkání se nejdříve v dopoledních hodinách vydali na téměř 30 kilometrů dlouhou spanilou jízdu po okolí, odpoledne bylo vyčleněno na soutěže. Soutěžící se utkali v takových disciplínách, jako jsou slalom mezi sudy na čas či slalom se zapřaženým vlekem a následné couvání mezi „branky“, a to samozřejmě opět na čas. Zatímco slalom zvládali všichni soutěžící bravurně, tak při couvání s vlekem s otočnou přední nápravou se mnozí z nich zapotili.

1. ročník srazu traktorů a motocyklů v Tetčiněvsi

1. sraz traktorů a motorek v obci Tetčiněves
1. sraz traktorů a motorek v obci Tetčiněves
1. sraz traktorů a motorek v obci Tetčiněves
1. sraz traktorů a motorek v obci Tetčiněves
1. sraz traktorů a motorek v obci Tetčiněves
85 fotografií

To, jak jsou soutěžící se svými stroji sžití, prověřila i soutěž ve stavění pneumatiky. Cílem bylo zvednout pomocí popruhu ležící traktorovou pneumatiku tak, aby zůstala stát na běhounu a nepřepadla. Nejednou zprvu nadějná snaha soutěžícího skončila nezdarem. Po vcelku oddychovém klání přišel na řadu zlatý hřeb: přetahovaná dvojice traktorů. Toto klání, které v některých případech, byť se vítěz třeba vzhledem ke stáří stroje jevil jako jednoznačný, končilo nerozhodně. Byť soutěžící své stroje ve snaze zdolat protivníka stavěli na zadní.

Pokud vám traktory imponují, můžete již zítra, v sobotu 13. září vyrazit na Mladoboleslavsko. V Kropáčově Vrutici se v areálu místního prodejce traktorů koná již XII. ročník výstavy historických traktorů, stabilních motorů a zemědělských strojů. Divácky nejatraktivnější část programu, spanilá jízda historických traktorů, přijde na řadu v půl třetí odpoledne. Takto to v Kropáčově Vrutici vypadalo před deseti lety na tehdy sedmém ročníku výstavy Historické traktory. Za starými traktory lze v sobotu vyrazit i k Pelhřimovu, jejich sraz se koná v Dobré Vodě.

Na své si v sobotu přijdou i fanoušci značky Jeep, jim bude již od pátku zasvěcen areál v Bělé pod Bezdězem. To Jablonné v Podještědí slibuje naopak vyžití pro příznivce tuningu, v místním autokempu se koná akce s názvem Slammed Session 2025. A autokemp v Běšinách u Klatov přivítá další podzimní Rally sraz Škoda, již čtyřicátýosmý. V Hradci Králové se v areálu Správčák uskuteční v dopoledních hodinách výstava vozidel účastnících se 18. Wartburg srazu, v rekreačním středisku Naděje ve Svratouchu pak mají své podzimní dostaveníčko příznivci sovětských vozů Lada. Jako návnada k návštěvě této akce pořádané Ladaklubem CS může posloužit galerie z letošního jarního srazu u Bechyně.

Těší vás spíš pohled na rozličnější skladbu historických vozů? Pak můžete zavítat do Lidic na tradiční Lidický okruh, na své si zde přijdou zajisté i příznivci jedné stopy. Účastníci srazu vyrazí hodinu po poledni se svými vozy a motocykly na spanilou jízdu po okolí. Trase povede přes Makotřasy, Běloky, Hostouň, Dolany, Velké Přítočno, Kladno a Buštěhrad zpět do Lidic. Zavítat můžete i do Pardubic, kde se uskuteční 12. ročník tradičního Retroměstečka. Ovšem pozor, letos po jedenácti letech na novém místě, a sice v prostorách bývalých kasáren Pardubice-Hůrka.

Železný Brod o nadcházejícím víkendu přivítá 16. ročník jízdy pravidelnosti automobilů Historic Jizera, areál Bažantnice u Třebíče bude patřit vozům Willys a Jeep, Bystřice pod Pernštejnem hostí již 31. sraz sajdkár a koupaliště Dolní Bukovina poskytne již potřetí zázemí amerikám všeho druhu, tedy i těm jednostopým. Zapomenout nelze ani na tradiční Ecce Homo Historic ve Šternberku, seznam účastníků slibuje kvalitní podívanou.

Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.

V Mnichově straší Autosaurus. Aktivisté protestovali před zahájením autosalonu

Od zpravodaje iDNES.cz v Mnichově Stejně jako v předchozích ročnících oživili zahájení hlavní části mnichovského autosalonu ekoaktivisté. Vzhledem k tomu, že je v Mnichově 16 stupňů a prší, do vody se jim nechtělo, a tak vyrazili do...

9. září 2025

Autosalon Mnichov: Škodovka tu byla jen na skok, čínský útok pokračuje

Od našeho zpravodaje v Mnichově Třetí mnichovský autosalon se rozbíhá. Část určená pro odborníky začala v pondělí 8. září, veřejnosti jsou určené expozice v ulicích města, ty otevírají den na to. Podívejte, co se na salonu IAA...

9. září 2025  12:30

