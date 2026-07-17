Běžně je člověk v mládí vídal v zápřahu na polích či lesích, nezřídka i ve službách cestářů. I dnes často nadále plní svou úlohu dříče, byť už jde o letité stroje. Jejich výhodou je jednoduchost a fakt, že si je zručný jedinec opraví takzvaně na koleni. Nemají žádné elektronické asistenty, ale také se s nimi člověk docela nadře. Ani to však jejich majitele neodradí a náležitě si je hýčkají. A jednou za čas je vyvezou i do společnosti, na jim určené akce, traktoriády. Na některých se jen naparují, jinde dostávají pořádně do těla. Traktor show v Tetčiněvsi je směsicí obojího…
Ranní výstavku na louce totiž střídá dopolední spanilá jízda po okolí. A zatímco po návratu zpět je strojům v prvních odpoledních hodinách dopřán oddech, tak zanedlouho se předvedou v akci. Tetčiněveská traktoriáda je i o soutěžích. A to i těch doprovodných.
2. ročník Traktor show v Tetčiněvsi
Začíná se „zlehka“, slalomem mezi sudy – samozřejmě na čas, jinak by to nebyla zábava. Pozorný divák si všímá, že roli zde nehraje jen výkon strojů, ale i obutí kol přední nápravy. Pneumatiky s hladkým vzorkem totiž na posečené louce udávají směr jízdy výrazně hůře. Na oko jednoduchá disciplína se vzápětí o něco ztíží – za „závodní“ stroje je zapřažen dvounápravový vlek a vydávají se znovu mezi sudy.
To už taková sranda není, je zjevné, jak s vlekem za zády mění soutěžící nájezdové úhly. Povalení sudu totiž znamená konec jízdy, nyní se tak musí hlídat i stopa zapřaženého vleku. A navíc, s vlekem poté ještě musejí zacouvat do sudy vymezeného prostoru. Oproti loňské premiéře je zjevné, že mnozí tuto disciplínu během roku patřičně trénovali. Člověk mnohdy žasne, s jakou přesností a rychlostí dokážou někteří závodníci vlek do vymezeného prostoru nasměrovat. Následující soutěž je pak především o trpělivosti a také citu. Ani tentokrát ovšem stopky nezahálejí – i při stavění pneumatiky hraje totiž čas svou roli. Uspěchat to se však nevyplácí.
Soutěživí návštěvníci se mohou zapojit do některých z doprovodných soutěží. Své síly mohou poměřit v pití piva na čas, v hodu do dálky, a to startérem v případě mužů a alternátorem v případě žen, nebo v řezání pilou na čas. Asi nejatraktivnější je však přetahovaná s traktorem, taková slabá předzvěst hřebu celého dne. I na to, jak si odvážlivci, kteří se do tohoto úkonu pustili, počínali, se můžete podívat ve videu.
Večer se blíží a s ním i zlatý hřeb dne. Tedy klání, které posečenou louku místy promění v solidní oraniště. Při přetahované dvojic se totiž stroje při snaze přemoci zjevně vyrovnaného soupeře zarývají stále hlouběji do půdy. Svůj čas slávy si tak na akci užívá i celou dobu opodál odpočívající smykem řízený nakladač UNC 061 Detvan. O vítězích této soutěže je rozhodnuto, nicméně přichází přídavek. Na scénu přijíždí těžký kolový traktor ŠT 180.
Prvním vyzyvatelem je Zetor 7745, na většího soupeře však nestačí. Ve snaze pokořit obra jej následně střídá Mates, tedy Škoda 706 MT. Kola se zakusují do půdy, ale ani jemu se obra překonat nepodaří. Goliáš tak z obou bonusových klání odjíždí jako vítěz, slabší soupeři jej navzdory jejich odhodlání překonat nedokázali.
Kam dál za traktory?
Už v sobotu, tedy 18. července se koná třeba 23. ročník jednodenního závodu fréz, traktorů a jiných přibližovadel do vrchu v Žebnici na Plzeňsku. Start závodu je naplánován na 12:30. Ve stejný den lze vyrazit také do Havlovic u Úpice, kde se v místním sportovním areálu koná 6. ročník havlovické traktoriády. Už v devět hodin dopoledne vyjedou účastníci akce na spanilou jízdu po okolí.
V druhé půlce letních prázdnin lze za traktory vyrazit třeba do obce Svatý Jan, kde se 1. srpna koná 11. ročník místní traktoriády. Na účastníky čeká například jízda zručnosti. Akční podívanou slibuje také druhý ročník netradiční Kounovské traktoriády. Jde o jednodenní závod po poli s terénními úpravami, chybět nebude voda, bahno, přejezdy a výjezdy. Akce se koná v Kounově u Rakovníka v sobotu 15. srpna. Ve stejný den lze vyrazit i do Železných hor, ve Žďárci u Seče se koná 12. ročník akce s názvem Železnohorský traktor.
O týden později, tedy 22. srpna lze vyrazit třeba do jihočeského Dráchova, kde se na louce u mostu přes Lužnici koná 13. ročník místní traktoriády, která láká tradičně na jízdu pralesem. Na sklonku prázdnin, v sobotu 29. srpna, si pak premiéru odbude traktoriáda v obci Obyčtov nedaleko Žďáru nad Sázavou. Od shonu spojeného se začátkem nového školního roku si lze první zářijovou sobotu odpočinout například na Těškovské traktoriádě, v sobotu 5. září od 12:00 se koná její 11. ročník.
Nevylučujeme změnu některých údajů uvedených v článku, je potřeba sledovat oficiální stránky pořadatelů akcí.