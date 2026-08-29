Posledního trabanta vyrobili před pětatřiceti lety. A o posledním prázdninovém víkendu se ve Vrbně u Blatné konal jubilejní třicátý ročník trabantsrazu. Asi nejobdivovanější hvězdou byl kus se vzduchovým podvozkem. Opatinovaný trabant zaujal ještě dalšími vychytávkami, uhodnete, proč měl v kapotě díru?
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Trabant upravený v takzvaném rat-style tuningu budil velký zájem. Jeho majitel ovšem musel investovat obrovské peníze a úsilí do dalších úprav. Jednou z nejvýraznějších byla instalace vzduchových měchů na podvozek, které umožňují měnit světlou výšku. Při parkování si tak trabant může doslova lehnout na břicho. Tato úprava bývá oblíbená na tuningové scéně. Ale dát „na vzduch“ trabanta? Mnozí návštěvníci si klepali na čelo...
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na programu tradičního srazu všech příznivců vozu koncernu IFA z bývalé NDR byly oblíbené disciplíny, jako jízda zručnosti a pravidelnosti. Jelo se po stopách jedné z rychlostních zkoušek slavné rally Pačejov, z necelých padesáti kilometrů bylo 13 měřených.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A ta díra v kapotě? Jak známo, trabant (ten původní dvoutaktní) měl nádrž pod kapotou v motorovém prostoru. Pro tankování bylo třeba zvednout kapotu. Úpravce tohoto kusu chtěl tedy vylepšit komfort tankování a tankovací hrdlo vysunul nad kapotu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Trabantí sraz, který pořádá V&Z Motorsport - Trabi Club, se konal potřicáté. Do Vrbna u Blatné se dvoutakty sjíždějí už od roku 2002, prvních pět ročníků se konalo ve Velkých Hydčicích, Kašperských Horách, Soběšicích či v Dole u Sedlice.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Trabant 601 se vyráběl se dlouhých 27 let a jeho poslední exemplář sjel z výrobních pásů v saském městě Zwickau před pětatřiceti lety, 30. dubna 1991. Svátku práce na 1. máje už se nedožil.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Trabant měl ještě většího souputníka. Neméně ikonické Wartburgy dorazily do Vrbna taky.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Trabant vznikal v omezeném množství také v otevřeném vojenském provedení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Trabantisté jsou nadšení kutilové, z druhého auta si umí postavit obytný přívěs.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Wartburg 353. Větší z dvojice osobních vozů z východoněmecké produkce se vyráběl od roku 1966 a za čtvrtstoletí se alespoň navenek změnil jen minimálně. Až koncem 80. let se pod jeho kapotou, podobně jako u Trabantu, ocitl i čtyřtaktní motor, ani ten ale po pádu Berlínské zdi nepomohl wartburgům přežít. Výroba vozů, nazvaných podle hradu ležícího nedaleko Eisenachu, skončila o tři týdny dříve než tomu bylo v případě trabantů - 10. dubna
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Kdo si chce připomenout neopakovatelnou vůni a zvuk východoněmecké automobilové legendy, může vyrazit 10. října do Chvalské tvrze v Praze v Horních Počernicích, kde si davají trabanty další dostaveníčko. Registrace startuje v osm hodin ráno.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Během běžné kariéry si přitom Trabant 601 i jeho předchůdce s označením 600 vysloužil od ostatních motoristů spíše posměch, což dokládají i přezdívky „splašené trsátko“ nebo „bakeliťák“.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Narážely na to, že karoserie nebyla z plechu, ale z duroplastu, směsi odpadní bavlny a pryskyřic. Méně už je však známo, že kostru, na které byly duroplastové výlisky připevněny, tvořila tradiční ocel.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Až nenávist řidičů jedoucích za ním pak Trabant vzbuzoval kvůli namodralému dýmu valícímu se z výfuku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na samém konci 80. let se pod kapotu Trabantu dostal čtyřtaktní motor. Nepocházel ovšem z vlastního vývoje, byla to pohonná jednotka z Volkswagenu Polo o objemu 1,1 litru. Auto kvůli tomu prošlo náročnou úpravou – nádrž se přestěhovala od motoru dozadu a díky hrdlu v zadním blatníku už řidič nemusel při tankování otvírat kapotu – ani to ale nepomohlo. Čtyřtaktů, vyráběných od roku 1988, vzniklo jen 38 865 kusů.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Běžných Trabantů 601 přitom opustilo brány továrny ve Zwickau (česky se městu někdy říká Cvikov) mnohem víc, oficiální údaje hovoří o více než 2,8 milionu kusů, k tomu je nutné připočíst asi 131 000 vozů předchozích verzí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jméno trabant dostal v euforii po vypuštění sovětského Sputniku podle německého výrazu pro družici.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pod kapotou se téměř po celou dobu výroby, tedy od roku 1957 až do konce 80. let, skrýval dvouválcový vzduchem chlazený dvoutaktní motor.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dvoudobé motory, jak známo, spalují kromě benzinu i olej. Stačilo pak, aby někomu při tankování „ujela ruka“, ve směsi skončilo více oleje než výrobcem doporučená dvě až tři procenta, a trabant za sebou vytvořil kouřovou clonu, kterou by mu v některých případech záviděla snad i osádka torpédoborce při námořní bitvě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Barkas B 1000. Výrobu dodávkových vozů pro potřeby průmyslu, policie a lékařské služby zahájil podnik VEB Barkas-Werke Karl-Marx-Stadt (nyní Chemnitz) v roce 1961. Praktický vůz poháněný upraveným motorem z wartburgu se vyráběl v několika karosářských variantách, mimo jiné jako mikrobus, valník či skříňový automobil. Východoněmecká obdoba legendárních dodávek T1 od Volkswagenu vyjížděla z továrny v saském Karl-Marx-Stadtu (dnes Chemnitz) plných třicet let. Do ukončení produkce v roce 1991 jich bylo vyrobeno 175 740.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V samotném východním Německu byl trabant – ale i další automobily – nedostatkovým zbožím. Běžní zájemci se zapisovali do pořadníků s čekací dobou přesahující někdy 10 let.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Lacinější nové auto snad ani nešlo koupit, koncem 70. let přišel Trabant 601 v ČSSR na 36 500 korun, přičemž nejlacinější škodovka stála o 20 000 více a cena téměř nedostupných západních aut v Mototechně atakovala 200 000 korun. Pokud se navíc podařilo sehnat trabanta v praktické verzi kombi, dal se podle pamětníků s jeho pomocí postavit i dům. A motor pak zgenerálkovat na kuchyňské lince.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Multicar M25. Malá účelová vozítka vyráběla továrna VEB Fahrzeugwerk Waltershausen už od poloviny 50. let. Hranatý typ M25, který lze ještě dnes poměrně běžně spatřit, začal z výrobního pásu sjíždět ale až koncem sedmé dekády. Nenáročný a všestranný pracant s širokou paletou různých nástaveb se stal exportním šlágrem NDR. Jako jedna z mála východoněmeckým značek přežil Multicar pád komunismu a víceúčelová vozidla vyrábí dodnes.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na sraz jsou zvány nejenom východoněmecké čoucící legendy. Tatra 57 jako malý náklaďáček byla nenápadnou hvězdou. V osobním provedení se jí říkalo Hadimrška.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Koncem 80. let ale spolu s rozpadem sovětského bloku skončil i propracovaný systém na prodej automobilů, a to nejen v NDR. A z kdysi netrpělivě očekávaného trabantu byl rázem nepotřebný zastaralý výrobek, o který nestáli ani v Turecku.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Trabant zdobily skvělé jízdní vlastnosti. Točivý dvoutakt mu dával živost.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Technicky wartburg ustrnul v meziválečném období. Design měl ale parádní.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Trabant opravíte doslova příborem. Jejich majitelé jsou zvyklí servisovat kdykoliv a kdekoliv.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz