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Nejžádanější elektroojetiny v Česku: atraktivní škodovky, legendy i obři za milion
Každý desátý český zájemce o mladší ojetinu se rozhodne pro elektrický pohon. Ukázala to analýza českého trhu ojetin, kterou exkluzivně pro iDNES.cz zpracovala platforma Carvago, zaměřená na online...
Nejdůležitější škoda se představila před 30 lety. Octavii křtili v Praze
Novodobá Škoda Octavia stála před třemi dekádami za definitivním přerodem mladoboleslavské továrny z trochu vysmívaného výrobce v uznávaného hráče automobilového světa. Oficiální premiéry se Octavia...
Takové automuzeum jinde nemají. Cadillac tu zaparkoval i Elvis
Nikdy nemělo být turistickou atrakcí, muzeem veteránů nebo galerií automobilového umění. Nebylo tak zamýšleno. Přesto se tím nakonec stalo. Old Car City, vrakoviště u města White v americké Georgii...
LeapMotor je překvapivě prostorný a levný. Čínské elektro jsme prošmejdili
Pod označením B03X na český trh dorazil nový elektromobil čínské společnosti LeapMotor. Přímá konkurence Škody Epiq se uvnitř ukázala překvapivě prostorná, překvapily nás zadní sedačky „Magic Seats“,...
Pistáciové fabie jsou fenomén, na víkendový sraz dorazil i unikátní sedan
Pistáciová fabia je specifický český fenomén. Má vlastní stránku na Wikipedii, profily na sociálních sítích, klub příznivců, co si říká Pistáciová mafie… a dokonce i sraz. Konal se o uplynulém...
Opět se hledá nový pohon. O budoucnosti dopravy však rozhodne něco jiného
Velká automobilová sázka: lidstvo už zase hledá pohon budoucnosti, který to bude? Třídílný seriál sinologa Víta Vojty nastíní, jak dnes vznikají technologičtí vítězové v dopravě. Jak pravil...
Seat to má u VW spočítané. Nevyřízené účty má i s Italy
Španělská automobilka Seat zažila během své více než pětasedmdesátileté existence spolupráci se dvěma velkými evropskými značkami, ale také krátkou epizodu, kdy se musela spolehnout na vlastní vývoj....
Český hypersport za 36 milionů překonal Pagani. Pokořil šest let starý rekord
Český hypersport Praga Bohema na legendárním okruhu Spa-Francorchamps šokoval automobilový svět. Bez jakékoli speciální přípravy a na sériových silničních pneumatikách zajel čas, kterým během jízd...
Výročí na výročí. Na mejdanu trabantů obdivovali pankáče na vzduchu
Posledního trabanta vyrobili před pětatřiceti lety. A o posledním prázdninovém víkendu se ve Vrbně u Blatné konal jubilejní třicátý ročník trabantsrazu. Asi nejobdivovanější hvězdou byl kus se...
Americké automobilky vyzývají Kongres k zákazu čínských aut
Skupina reprezentující významné automobilky vyzvala americký Kongres, aby do konce roku schválil zákon, který by trvale zabránil čínským vozům v přístupu na trh ve Spojených státech. Informovala o...
Tatra slaví 40 let na Dakaru. Model T 815 a Karel Loprais se stali legendami
Letos je to již 40 let, co se vozy značky Tatra poprvé postavily na start dnes již legendární Rallye Paříž–Dakar. V africkém písku se poté zrodila slavná vítězství Karla Lopraise, ale i úspěchy...
Do královského paláce zavedli elektřinu. Bateriový Range Rover
Král světového luxusu vstupuje do věku elektřiny: Range Rover dostává provedení Electric. Neviditelný bateriový pohon si britská značka vyvíjela sama, trvalo to pět let.
Berlínský veletrh IFA před otevřením. Je tam čurbes a čínská létající auta
Dřív se tomu říkalo „smart“, dnes je to AI. Snad každý kus techniky, který je na výstavišti v Berlíně od pátku k vidění, má tento přídomek. Pračky, myčky, ledničky, pelíšky pro domácí mazlíčky, ale...
První oběť krize VW: do roku 2029 má skončit značka Seat
Vedení automobilky Volkswagen plánuje do roku 2029 ukončit činnost značky Seat. Informuje o tom německý ekonomický týdeník WirtschaftsWoche (WiWo), který se odvolává na důvěrný dokument připravený...
Čínská konkurence? Žádná apokalypsa, pro Evropu je to výchovné, říká Louda
Čínské automobilky dokážou vyrábět výrazně levněji a evropským výrobcům nastavují nepříjemné zrcadlo. Podle majitele společnosti Louda Auto Pavla Loudy však jejich nástup neznamená soumrak evropského...
Prodej bytu 4+kk, 69m2, Rokytnice nad Jizerou
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Elektrododávka Kia. Podívejte, kde má tajné šuplíky a vypínač pípajících otrapů
Honosí se titulem Dodávka roku 2026 a lidé se za ní otáčejí. Kia PV5 je však multitalent. Zrodila se jako univerzální platforma pro užitkové vozy do elektrické éry.
Dílo naivky a transgender bigamisty. Superúsporný sporťák byl podvodem století
Tříkolový Dale měl změnit americký automobilový průmysl. Měl být levný, bezpečný a spotřebou až neuvěřitelně úsporný. Za projektem stála charismatická Elizabeth Geraldine Carmichaelová, která...