Mekka trabantistů byla na okraji Prahy. Dnes tam má bakeliťák pomník

Není moc aut, která by měla pomník, Trabant má ovšem v Praze i svou ulici! V pražských Satalicích východoněmecký fenomén postavili na piedestal po právu, pamětníci vzpomenou na přilehlé ulice zaplavené trabanty. Byl tam totiž slavný moderní servis. Teď na konci října je to přesně 30 let od chvíle, kdy ho v roce 1993 zavřeli.