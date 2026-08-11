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Trabanty, které určitě neznáte. Návrhy od Giugiara, Colaniho a nové retrovize

Vladimír Löbl
Východoněmecká legenda má mnohem bohatší historii, než je obecně známo. Trabant existoval v řadě zajímavých verzí, v jeho pokračovateli měl prsty i hvězdný Giorgetto Giugiaro a svéráznou úpravu navrhl také excentrický designér Luigi Colani. Vzkřísit ho chtěla hračkářská firma a nově se k němu vrací i jeden grafický designér.

Když se řekne Trabant, vybaví se většině z nás oblak modravého dýmu, charakteristický zvuk dvoudobého dvouválce a vůně spáleného oleje M2T. Automobil, který se stal symbolem celé jedné epochy, terčem posměchu, ale zároveň milovaným členem statisíců rodin za železnou oponou. Legenda ze Cvikova (Zwickau) však zdaleka neřekla své poslední slovo. Její příběh totiž pokračuje i v éře, kdy se spalovací motory stávají historií.

Počítačová vize Trabantu 601 pro 21. století (Nagy Perge László)
Počítačová vize Trabantu 601 pro 21. století (Nagy Perge László)
Počítačová vize Trabantu 601 pro 21. století (Nagy Perge László)
Počítačová vize Trabantu 601 pro 21. století (Nagy Perge László)
Počítačová vize Trabantu 601 pro 21. století (Nagy Perge László)
106 fotografií

Model 601, který se ve větší míře objevil i na silnicích tehdejšího Československa, nebyl pouhým dopravním prostředkem. Byl to manifest nouze, ale také důvtipu. V NDR, tedy zemi, kde byl nedostatek ocelového plechu, museli inženýři sáhnout po radikálním řešení. Tak se zrodil duroplast – kompozitní materiál z recyklovaných bavlnářských odpadů a fenolové pryskyřice. Výsledek? Auto, kterému nerezavěla karoserie a bylo lehké. Trabant 601 se vyráběl v nezměněné podobě dlouhá desetiletí, což z něj činilo jedno z nejdéle vyráběných vozidel bez podstatné modernizace na světě.

Málokdo si dnes vzpomene, že Trabant zdaleka nebyl jen prostým sedanem nebo praktickým kombíkem zvaným Universal. V zákulisí vývoje se rodily verze, které by dnešním sběratelům vyrazily dech. Existovaly modifikace pro armádu, speciální plážové verze Tramp bez střechy a dveří, které měly úspěch na západních trzích, nebo prototypy s výkonnějšími motory, které však komunistická plánovaná ekonomika bez milosti zařízla. V Trabantu se odrážela veškerá bezmocnost socialistického průmyslu.

Mnoho konceptů a prototypů skončilo v šuplíku

V průběhu let vznikaly rozličné modernizované verze, ale i ohromující množství konceptů a prototypů, které se však nikdy nezačaly vyrábět kvůli odmítnutí politickou garniturou NDR. A koncem 80. let už zase továrnu převzal Volkswagen, který v ní začal montovat model Polo. V šuplíku tak zůstaly rozličné návrhy, včetně těch od italského studia Italdesign Giorgetta Giugiara, které původně vznikly pro Volkswagen.

Se svou myšlenkou na úpravu trabantů přišel i excentrický designér Luigi Colani. A když se v roce 2007 objevil na frankfurtském autosalonu malý model s označením Trabant nT od firmy Herpa, tradičního výrobce miniatur, málokdo tušil, jakou vlnu emocí tato hračka vyvolá. Vzbudil obrovskou vlnu nostalgie a zájmu veřejnosti i médií. O dva roky později se vize proměnila v reálný prototyp v plné velikosti. Moderní retro elektromobil disponoval asynchronním motorem a lithium-iontovými bateriemi. Design úspěšně odkazoval na slavné tvary staré 601, aniž by sklouzl k lacinému kýči.

Projekt postupně dospěl do fáze, kdy byl prezentován potenciálním investorům po celém světě. Nabízel dojezd kolem 160 kilometrů a maximální rychlost 130 km/h, což z něj dělalo ideální městské stylové auto. Slibný projekt se však potýkal s vysokými odhadovanými náklady na spuštění linky. Poslední marketingové a obchodní snahy oživit značku prostřednictvím moderní elektromobility v roce 2011 narazily na tvrdou ekonomickou realitu. Přestože vůz vypadal velmi pohledně a sklízel pozitivní ohlasy u fanoušků, žádný velký finanční investor se nenašel. Projekt byl následně definitivně uložen k ledu.

Novodobá vize srbského designéra

Příběh o vzkříšení cvikovské legendy však neskončil. Letošní designový pokus srbského designéra Nagyho Pergeho Lászlóa návrh od Herpy ještě rozvíjí dále. Projekt je emotivní cestou, která staví na ikonické minimalistické siluetě původního duroplastového krále a kombinuje ji s moderní architekturou elektromobilů. Čelní pohled na novou studii prozrazuje inspiraci klasickou kulatou optikou modelů 601. Tradiční maska chladiče je zde však plně zaslepená a integrovaná do čistého aerodynamického tvaru, který odpovídá potřebám moderních bezemisních vozidel. LED světlomety citlivě kombinují retro odkaz s nejnovější technikou.

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Boční profil konceptu věrně oživuje typickou dvouprostorovou karoserii s ostře řezanými sloupky. Designér zachoval ikonický prvek v podobě odlišně lakované střechy, která vizuálně odkazuje na původní panely. Proporce jsou však širší a rozchod kol dává vozu dravější, moderní postoj. Zadní část digitálního konceptu přináší puristické ztvárnění vertikálních svítilen, které byly nezaměnitelným znakem starých východoněmeckých vozů. Ostře střižená odtrhová hrana na víku zavazadelníku a absence jakékoliv koncovky výfuku podtrhují fakt, že tato novodobá „ostalgie“ počítá výhradně s čistým elektrickým pohonem.

Na silnice se zatím nechystá

Interiér konceptu sází na extrémní minimalismus, který byl pro původní lidový vůz tak typický. Místo spartánských šedých plastů však autor navrhl palubní desku tvořenou jedním jemným digitálním panelem a udržitelnými materiály. Kruhové přístroje dostaly moderní grafiku, čímž elegantně propojují minulost se současností. Vize srbského autora prezentuje znovuzrozený Trabant jako ideální stylové vozidlo do přeplněných městských aglomerací, kde by mohl navázat na oblíbenou retro vlnu, kterou začal VW New Beetle, Mini a Fiat 500, a na kterou navázaly elektrické modely Fiat 500e, Renault 4 a Renault 5.

Trabant je svérázná legenda. Na Svátek práce odjel do automobilového nebe

Tato designová studie znovuzrozeného trabantu ukazuje, že odkaz na skromné auto z NDR má mezi automobilovými nadšenci stále obrovský zvuk a kouzlo. Do sériové výroby se sice s tímto konkrétním modelem prozatím nechystá, ale internetové diskuse opět rozvířily debaty o možném návratu Trabiho. Duroplastový král tak dál žije v srdcích svých příznivců, kteří doufají, že někdy konečně usednou za volant znovuzrozeného vozu, který jim připomíná jejich mládí.

Přáli byste si návrat značky Trabant?

celkem hlasů: 29
Počítačová vize Trabantu 601 pro 21. století (Nagy Perge László)
Počítačová vize Trabantu 601 pro 21. století (Nagy Perge László)
Počítačová vize Trabantu 601 pro 21. století (Nagy Perge László)
Počítačová vize Trabantu 601 pro 21. století (Nagy Perge László)
106 fotografií
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