Trabant jako ojetina. Servisu se nebojte, je jednoduchý jako Merkur

Pro začátek – hoďte všechny předsudky o trabantech za hlavu. Ano, na konci 80. let bylo toto auto k smíchu. Ano, není to žádný trhač asfaltu. Ano, smrdí, i když díky moderním syntetickým olejům už ne tak jako dřív. Ano, není v něm místa na rozdávání. Jenže teď si představte dobové alternativy z období, kdy vznikl. Brouk? Fiat 500? Citroën 2CV alias Kachna? Myslíte, že kromě líbivějšího vzhledu si pomůžete?

Pokud se zkrátka na trabant podíváte optikou začínajícího veteránisty, který má hluboko do kapsy, to auto bude dávat sakramentsky smysl. Jenže doby, kdy stačilo říct na vesnici v hospodě u stolu „trabant“ a od okolních stolů se někdo přitočil, jestli si za pivo neodvezete ten jeho, který mu překáží v garáži po dědovi, jsou už nějakých 15 let pryč. A vybrat trabant jako „bazarovku“ a nespálit se, je větší věda, než se zdá.