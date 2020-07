Yaris 4x4 bude jen hybridní. Má nabídnout prostor i styl

Podle šéfinženýra značky je důvodem především to, že chce zdůraznit dvojí charakter malých SUV, který k nim může přilákat různorodé zákazníky.



Japonskou Toyotu můžeme mimo jiné „vinit“ z toho, že pomohla způsobit současnou SUV mánii. Její model RAV4 představený ve své první generaci v roce 1994 patřil k zakladatelům segmentu SUV vozů a rovnou se stal ohromně populární. Auto, které tehdy uspělo i díky tomu, že bylo relativně kompaktní a cenově dostupné, v průběhu generací vyspělo v mainstreamové SUV a jeden z nejprodávanějších vozů vůbec.

S tím, jak RAV4 rostla, zůstala pod ní (a pod spoustou jejich konkurentů) v nabídce mezera. A tak byla jen otázka času, než se na již dospělém trhu s SUV vozy začnou objevovat nové malé modely tohoto segmentu. Tentokrát jde většinou o auta, která konstrukčně vychází z malých vozů (segmentu B) a na rozdíl od původního modelu RAV4 nemají žádné terénní ambice. Toyota si ovšem překvapivě se zástupcem tohoto segmentu dávala načas a teď do něj vstupuje autem, které je přeci jen v něčem pro kategorii B-SUV netypické.

Nová Toyota Yaris Cross například na rozdíl od drtivé většiny konkurentů nabídne pohon všech kol. Pravda, je to dáno i podstatou hybridního pohonu vozu, přidat k autu stavěnému od počátku jako hybrid elektricky poháněnou zadní nápravu není tak složité než konstruovat „mechanickou“ čtyřkolku. I ono samotné hybridní řešení je v segmentu neobvyklé. „Naše hybridní řešení je velmi flexibilní, dokázali jsme to už u modelů RAV4 nebo Prius,“ vysvětluje důvody, proč může Toyota hybrid mezi malými auty nabídnout, šéfinženýr modelu Yaris Cross Yasunori Suezawa.

Nevhodné načasování?

Proč přesně čekala Toyota se vstupem do oblíbeného segmentu tak dlouho, automobilka nevysvětluje, ale nejspíš za to svým způsobem může vývojový cyklus a takt modelové obměny. „Máme určitou strategii platforem, a když uvádíme nový produkt, chceme u něj použít nejnovější platformu. Jde také o životní cyklus platformy. Na platformě TNGA v provedení GA-B jsme nejprve chtěli uvést hatchback, pak teprve další modely,“ vysvětluje Vincent Dewaersegger, šéf komunikace evropského zastoupení Toyoty.

Modelová řada Yaris Modelová řada Toyota Yaris Toyota po letech do modelové řady Yaris zařadila více modelů než jen klasický hatchback. Toto provedení, které také výrazně vsadí na hybridní provedení, lze mít s tříválcem 1,0 litru, tříválcem 1,5 litru DynamicForce nebo v hybridním provedení. Ceny začínají oficiálně na 335 000 korunách a nejdražší Hybrid Premiere Edition vyjde na 519 000 korun. Vedle toho připravila Toyota i sportovní Yaris GR-Four s třídveřovou karoserií s nižší střechou ve stylu kupé, pohonem všech kol a přeplňovaným tříválcem o výkonu 261 koní. Jeho cena začíná na 899 000 korunách a paket Sport se samosvornými diferenciály Torsen a závodními tlumiči stojí dalších 100 000 korun. SUV Yaris Cross je třetí novinkou v této modelové řadě, v Evropě bude k dostání výhradně s hybridní motorizací, buď s pohonem předních kol, nebo v provedení AWD-i s elektrifikovaným pohonem zadní nápravy. Prodej začne až v průběhu příštího roku.

Toto načasování se ovšem stalo pro Yaris Cross svým způsobem trochu nešťastným. Auto se mělo představit na zrušeném autosalonu v Ženevě, namísto toho jej Toyota představila později alespoň online. S uvedením na trh Toyota také příliš nespěchá, v Evropě se původně měli zákazníci dočkat prvních aut počátkem příštího roku a asi dojde k mírnému posunu. V Česku tedy můžeme novinku očekávat nejspíš až někdy za necelý rok.

Zdržení nástupu na trh znamená, že Toyota zatím přesně neví, do jaké situace auto uvede: zda trh zkolabuje, nebo bude fungovat běžným způsobem. Přesto Toyota věří, že bude mít novinka úspěch, a to i díky specifikům tohoto modelu. „Cílíme na zákazníky s aktivním životním stylem. Jednou skupinou jsou lidé, kteří již mají odrostlé děti a mají více volného času. Cílíme na lidi, kteří chtějí přes týden auto do města a o víkendu hodlají vyrazit za různými outdoorovými aktivitami,“ naznačuje Suezawa, na jaké skupiny (které se nemusí nutně překrývat) Yaris Cross míří.

Malé velké auto

Auto chce zaujmout na svůj segment nadstandardně prostorným interiérem (pojme i jízdní kola) a možností pořídit si jej i s pohonem všech kol. Toyota Yaris Cross pozicuje jako všestrannější alternativu ke konkurenčním modelům, ale třeba i ke stylovému C-HR z vlastní nabídky. C-HR je sice větší (a stojí na „dospělejší“ verzi TNGA), ale design znamená, že interiér není tak variabilní a dobře přístupný jako u Yarisu Cross. Číselné porovnání je zajímavé: „Ačkoli je Yaris Cross o 200 mm kratší než C-HR, v interiéru je rozdíl minimální, kabina Yarisu je o 50 mm kratší, ale o 50 širší v ramenou,“ vysvětluje pro iDNES.cz šéfinženýr Suezawa.

Podle něj spojuje Yaris Cross protiklady: „Zákazníci chtějí stylové auto, ale zároveň auto velmi prostorné. Yaris Cross nabízí výkon, ale má nízkou spotřebu. Je to kompaktní auto, ale se spoustou bezpečnostních funkcí. Je ekologické, přitom má pohon všech kol,“ vyjmenovává Suezawa často protichůdné vlastnosti.

Zároveň se domnívá, že současná situace nezmění nic na zacílení auta na konkrétní světové trhy. Yaris Cross má být úspěšný především v Evropě a doma v Japonsku, dařit se mu může i v Austrálii nebo některých asijských zemích, které podle Suezawy ocení „velké auto v malém balení“.

Zdá se tedy, že i aktuální nejistá situace na trhu s novými automobily bude svým způsobem malým SUV vyhovovat. Yaris Cross má v tomto ohledu výhodu: přichází sice do B segmentu docela pozdě, na druhou stranu jako nejnovější přírůstek ukazuje, jak auto tohoto segmentu může vypadat. A zdá se, že svou kombinací vlastností se vlastně trefuje do „ideálu univerzálního auta za relativně dostupnou cenu.

Pravda, nejlevnější zrovna Yaris Cross nebude. V Evropě bude k mání výhradně s hybridním pohonem, ať už v provedení s hnanou přední nápravou, nebo „čtyřkolkou“ AWD-i. Základ se tak na českém trhu bude pohybovat okolo půl milionu korun. Nová Toyota Yaris, na jejíž platformě Yaris Cross stojí, v hybridním provedení začíná na částce 445 000 korun. A logicky by o trochu větší a univerzálnější Yaris Cross měl být dražší.